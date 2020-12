Samsung devrait lancer sa série de smartphones phares Samsung Galaxy S21 le 14 janvier de l’année prochaine. Avant le lancement très attendu, il semble que la série Samsung Galaxy S21 soit officiellement prête pour les réservations de précommande aux États-Unis. Selon une page de destination sur le site Web de Samsung, la société offre jusqu’à 700 $ (environ 51400 Rs) de crédit d’échange instantané pour l’échange sur d’anciens smartphones Samsung. Le géant sud-coréen offre également un crédit de 50 $ (environ Rs 3700) pour les clients réservant les smartphones Galaxy S21 à l’avance. La série Samsung Galaxy S21 comprendra le Galaxy S21 (vanille), le Galaxy S21 + et le Galaxy S21 Ultra, selon les rapports.

Le développement a été rapporté par XDA Developers, qui a déclaré que les précommandes de la série Galaxy S21 étaient en direct sur l’application Samsung Shop aux États-Unis. Les utilisateurs du pays peuvent également pré-réserver le Samsung Galaxy S21 via le site Web américain de Samsung. Samsung n’a pas encore fourni de détails sur la série Galaxy S21. Sur la page de destination du site Web américain également, la société n’a rien dit sur le Galaxy S21. «Préparez-vous à passer au prochain Galaxy», indique la page de destination. Pour pré-réserver le Galaxy S21, les acheteurs potentiels aux États-Unis devront entrer leur prénom, nom, e-mail et code postal, ainsi que leur numéro de téléphone (facultatif). Les utilisateurs peuvent également choisir s’ils veulent le smartphone sur un contrat avec un opérateur, ou veulent un déverrouillé. De plus, ils ont la possibilité d’échanger leurs anciens smartphones Samsung, Google ou Apple. Une fois l’inscription réussie, Samsung enverra aux utilisateurs un e-mail garantissant la pré-réservation.

Samsung devrait lancer la série Galaxy S21 le 14 janvier. Bien que la société n’ait officiellement rien révélé sur sa prochaine série phare, elle a fait l’objet d’une pléthore de rapports et de fuites. Selon une fuite récente, la série Galaxy S21 devrait être alimentée par le SoC Exynos 2100 de Samsung (qui devrait également être lancé le 12 janvier). Les smartphones Samsung Galaxy S21 et Galaxy S21 + auront une configuration de triple caméra arrière comprenant un capteur principal de 12 mégapixels, un tireur grand angle de 12 mégapixels et un téléobjectif de 64 mégapixels avec zoom optique 3x. Alors que le Galaxy S21 vanille serait livré avec un écran AMOLED Full HD + infinity-O de 6,2 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, la variante Galaxy S21 + devrait comporter un écran AMOLED de 6,7 pouces.