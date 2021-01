Le jeu mobile FAU-G devrait être lancé en Inde le 26 novembre, à l’occasion de la célébration de la fête de la République dans le pays. Juste un jour avant le lancement, nCore Games de son développeur a étendu sa pré-inscription pour les smartphones avec la version Android 8 et supérieure. La société avait commencé sa pré-inscription en novembre 2020 via Google Play Store. Notamment, nCore Games avait déclaré que le jeu mobile avait enregistré plus d’un million de pré-inscriptions dans les 24 heures initiales. La disponibilité de Fearless and United Guards ou FAU-G pour les appareils iOS reste encore floue pour le moment.

Les utilisateurs de smartphones Android avec OS version 8 et supérieure peuvent se diriger vers la liste Google Play de FAU-G pour la pré-inscription. Les utilisateurs doivent simplement appuyer sur le bouton «Pré-enregistrer» à la suite de laquelle une fenêtre apparaîtra, indiquant «Nous vous informerons de la sortie de son jeu» avec quelques options ci-dessous telles que «Installer lorsque disponible» et «Ok . «

Le développement de FAU-G a été annoncé l’année dernière, quelques jours à peine après que le gouvernement ait interdit les jeux mobiles populaires PUBG Mobile et PUBG Mobile Lite. Le prochain titre de nCore Games comblerait le vide laissé par PUBG, qui comptait environ 40 millions d’utilisateurs indiens actifs par mois avant l’interdiction. Cependant, son fondateur Vishal Gondal avait déclaré à News18 dans une interview que FAU-G serait l’un des premiers jeux mobiles indiens à proposer des scénarios inspirés de séries réelles. Gondal avait également souligné que le premier niveau du jeu était basé sur l’affrontement de l’Inde avec la Chine à Galwan Valley. Plus important encore, l’exécutif de nCore Games a ajouté que FAU-G ne sera pas similaire à PUBG car il ne propose pas (encore) le mode Battle Royale.

Pendant ce temps, PUBG devrait également retourner en Inde, bien que les détails de sa disponibilité restent flous. Ses développeurs, PUBG Corp, ont rompu leurs liens avec la société chinoise Tencent et ont collaboré avec Microsoft pour le service de cloud computing Azure, afin d’assurer la sécurité des données des utilisateurs indiens.