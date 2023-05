"Les pratiques malsaines au nom de la religion doivent être évitées": Cour suprême

L’affirmation selon laquelle le sacrifice d’animaux est une partie essentielle et intégrale de la croyance religieuse d’une personne et ne peut être modifiée même si elle cause une nuisance pour les autres doit être rejetée, a déclaré la Haute Cour du Kerala.

En entendant une pétition écrite contre l’inaction des autorités pour arrêter l’abattage illégal d’oiseaux et d’animaux sous couvert de sacrifice rituel dans une résidence privée à Kochi, le juge V Arun a déclaré que de telles pratiques malsaines, non scientifiques et délétères doivent être évitées, même si c’est fait au nom de la religion.

Le tribunal, dans une ordonnance rendue le 24 mai, a ordonné au panchayat du district d’Ernakulam, à l’officier divisionnaire des recettes, à Ernakulam Rural SP et à d’autres fonctionnaires d’arrêter les activités menées dans une structure ressemblant à un temple, construite par un particulier au deuxième étage de son immeuble résidentiel, après avoir mené une enquête, à Edathala Grama panchayat près d’Aluva à Kohi.

« En se basant sur les précédents et sur une bonne compréhension des droits en vertu de l’article 25 et de la liberté garantie en vertu de l’article 21, l’affirmation selon laquelle, le sacrifice d’animaux étant une partie essentielle et intégrale de la croyance et de la pratique religieuses du 8e défendeur, ne peut être entravée même s’il cause des nuisances à autrui, doit être rejeté », a déclaré le tribunal.

Comme l’a indiqué nul autre que le Dr BR Ambedkar, la véritable pratique religieuse devrait être guidée par la raison, l’égalité et les valeurs humanistes, plutôt que par une adhésion aveugle aux traditions, a ajouté le tribunal.

« Toutes les pratiques malsaines, non scientifiques et délétères doivent être évitées, même si cela est fait au nom de la religion », a déclaré l’ordre.

Le tribunal a observé qu’il était déconcertant de constater « l’approche molle et nerveuse de la police et des autorités fiscales » lorsque des illégalités commises sous le couvert de la religion sont portées à leur connaissance.

« Les autorités doivent être conscientes du fait que les lois de ce pays sont également applicables à tous les citoyens et qu’aucun traitement spécial ne peut être accordé à quiconque pour des motifs religieux », a observé le tribunal.

La requête en bref indique que des activités répréhensibles sont menées dans une structure, ressemblant à un temple, construite par Anand P au deuxième étage de son immeuble résidentiel et a exposé un panneau portant le nom de « Sree Bhramarambika Vishnumayaswami Devasthanam » et sollicite les fidèles par le biais d’avis. et d’autres modes de publicité.

La pétition indiquait également qu’Anand organisait des poojas et des rituels dans son immeuble jour après jour, accompagnés du tintement des cloches, du souffle de la conque et des cris et des cris d’animaux et d’oiseaux.

« Le sang des animaux abattus est répandu sur la route et les carcasses sont éparpillées partout. De plus, les véhicules des personnes visitant le lieu pour effectuer des poujas et des rituels sont garés sans discernement. Tous ces facteurs m’ont rendu la vie impossible (pétitionnaire) et les autres habitants de la région », a déclaré le pétitionnaire.

Il a également déclaré que la construction était illégale et qu’elle avait été effectuée sans l’obtention de l’autorisation prévue par les règles de construction du Kerala Panchayat.

