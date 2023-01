Les pratiques de transfert de la Liga MX limitent la croissance des joueurs

L’ancien entraîneur mexicain Gerardo “Tata” Martino a déclaré que la politique de transfert des clubs de la Liga MX empêchait le football de se développer dans le pays.

Le mandat de quatre ans de Martino en tant qu’entraîneur de Le Tri terminé après l’élimination du Mexique lors des phases de groupes de la Coupe du monde au Qatar.

Selon Martino, les clubs de Liga MX préfèrent transférer leurs jeunes stars dans des clubs rivaux pour des raisons lucratives plutôt que d’essayer de les placer dans des équipes européennes, où ils pourraient s’améliorer.

“On remarque trop le côté business”, Martino dit Radio 780 Paraguay. “Je ne suis pas contre le côté business car on vit tous grâce à ça et on ne pourrait pas survivre sans ça, mais en fait j’aime quelque chose de plus équitable.

“Je comprends que c’est nécessaire pour que cela continue de croître, mais ne mettez pas de côté le côté football et que le football a aussi un plan, et ce n’est pas seulement pour profiter mais pas pour laisser le football mourir parce que l’entreprise meurt aussi.”

Martino, d’origine argentine, a déclaré avoir discuté avec le président de la Fédération mexicaine de football (FMF), Yon de Luisa, et d’autres dirigeants, de la nécessité d’apporter des changements pour élever le niveau du football dans le pays.

Selon Martino, donner la préférence au marché local « nuit » aux joueurs « parce qu’ils restent chez eux et qu’ils ne peuvent pas atteindre leur plein potentiel ».

“En Europe, tout fonctionne probablement, aux États-Unis aussi”, a déclaré Martino. “Je parlerais beaucoup récemment à De Luisa, [Gerado] Torrado, [Guillermo] Cantu, [Jaime] Ordiales d’avoir un objectif et pour le Mexique d’avoir une idée claire de l’endroit où il va ; travailler davantage avec les jeunes et qu’ils peuvent être transférés à l’étranger et jouer dans l’élite.”

Martino a déclaré qu’il avait du mal à comprendre comment un joueur peut valoir une certaine somme d’argent sans avoir de valeur de transfert à l’étranger.

“Au Mexique, il se passe quelque chose de particulier qu’il y a des ventes internes de club à club de joueurs qui valent huit ou 10 millions de dollars et je ne peux pas imaginer qu’en Argentine, où cela ne se produit pas mais si cela se produisait, un joueur serait vaut 10 millions de dollars à l’international mais n’ont pas de marché international.

“Pour moi, il s’agit de trouver un équilibre, d’écouter les gens qui connaissent le football et ceux qui connaissent le métier.”

Martino a donné l’exemple de l’international mexicain Cesar Montes.

Montes, 25 ans, a rejoint l’équipe de LaLiga Espanyol depuis Monterrey dans le cadre d’un transfert de 8 millions d’euros le 1er janvier.

“C’est un grand joueur, professionnel”, a déclaré Martino. “Après avoir disputé la Coupe du monde, il a rejoint l’Espanyol et est déjà titulaire.

“C’est ainsi qu’un pays peut grandir car cela profite à l’équipe nationale.”

Martino, quant à lui, a admis que le tournoi au Qatar était un échec pour le Mexique.

“Ce n’était pas le résultat escompté”, a-t-il déclaré. “C’était un échec car le Mexique s’était qualifié pour les huitièmes de finale lors de sept Coupes du monde précédentes et nous n’y sommes pas parvenus.”