Alors que de plus en plus de patients reçoivent des soins hospitaliers à domicile à l’aide d’appareils de santé numériques, Kevin Littlefield, directeur de la cybersécurité chez MITRE, parle des orientations existantes et à venir sur la manière dont les hôpitaux peuvent appliquer des mesures d’atténuation de la confidentialité et de la sécurité dans leurs diverses mises en œuvre.