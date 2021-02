Les pratiquants de yoga avaient moins de stress, d’anxiété et de dépression pendant le verrouillage de Covid-19: étude IIT Delhi

Les chercheurs de l’Institut indien de technologie de Delhi ont mené une étude sur l’efficacité du yoga dans la gestion des problèmes liés au stress, donnant ainsi une preuve empirique de la notion largement répandue selon laquelle le yoga aide à maintenir la paix et le bien-être. Cela a été mené à des moments extrêmes comme les verrouillages induits par une pandémie.

Selon l’étude menée à la fois en anglais et en hindi en mode en ligne et publiée dans PLOS ONE, «les pratiquants de yoga avaient moins de stress, d’anxiété et de dépression, un bien-être plus élevé et une plus grande tranquillité d’esprit pendant 4 à 10 semaines de verrouillage en raison du COVID- 19 épidémie l’année dernière par rapport aux non-praticiens. L’étude qui a été menée sur 668 participants est intitulée «Le yoga, une stratégie efficace pour l’autogestion des problèmes liés au stress et le bien-être pendant le verrouillage du COVID-19: une étude transversale».

Dans une déclaration, Pooja Sahni a déclaré: «Bien que le yoga ait été recommandé comme l’un des moyens de gérer le stress pendant le COVID-19, il y avait un manque de preuves empiriques pour étayer ces affirmations. Notre étude a cartographié l’effet du yoga sur les problèmes cognitifs et émotionnels du COVID-19, en plus de montrer les effets bénéfiques du yoga sur le bien-être général pendant l’adversité. Les preuves soutiennent que le yoga a été trouvé comme une stratégie d’autogestion efficace pour faire face au stress, à l’anxiété et à la dépression, et maintenir le bien-être pendant le verrouillage COVID19 », a déclaré le Dr Pooja Sahni.

La recherche a été menée par le Centre national de ressources pour l’éducation à la valeur en ingénierie (NRCVEE) entre le 26 avril et le 8 juin 2020 avec des universitaires affiliés au centre – Dr Pooja Sahni; Nitesh Sharma, Dr Kamlesh Singh, professeur au Département des sciences humaines et sociales, IIT Delhi et le professeur Rahul Garg, chef, NRCVEE.

Les participants ont été identifiés comme des «pratiquants de yoga», «d’autres praticiens spirituels» et des «non-pratiquants» et il a été observé que les pratiquants à long terme rapportaient un contrôle personnel plus élevé et une moindre préoccupation de maladie en contractant le COVID-19 que les praticiens à mi-parcours ou débutants grouper. Les praticiens à long terme et à moyen terme ont également rapporté percevoir un impact émotionnel plus faible du COVID-19 et un risque plus faible de contracter le COVID-19 que les débutants. De même, le bien-être général était plus élevé par les praticiens à long terme et à moyen terme que par le groupe des débutants. En outre, les praticiens à long terme se sont avérés avoir la plus grande tranquillité d’esprit, la plus faible dépression et l’anxiété sans différence significative entre le groupe à moyen terme et le groupe débutant.

Comme nous le savons, le Forum économique mondial a estimé qu’environ 2,6 milliards de personnes dans le monde étaient vulnérables à l’épidémie de troubles liés au stress au second semestre 2020 en raison du verrouillage. De même, le Forum économique mondial a estimé l’énorme impact du verrouillage sur la santé mentale. Une enquête menée par l’Indian Psychiatric Society a montré que les deux cinquièmes des personnes souffrent de troubles mentaux courants, en raison du verrouillage et de la pandémie COVID19 qui prévaut en Inde.

Les chercheurs estiment que c’était une indication de trouver une solution ou une action urgente pour réduire les effets néfastes du verrouillage COVID19 sur le bien-être général des personnes.

À leur connaissance, l’enquête empirique sur les effets du yoga et d’autres pratiques spirituelles sur la perception de la maladie et les problèmes liés au bien-être rencontrés par les personnes pendant le COVID19 n’a pas été examinée jusqu’à présent. Selon les universitaires, cette étude va donner une impulsion aux pratiques de soins de santé et faire place à l’inclusion du yoga comme thérapie alternative pour l’autogestion et a proposé son inclusion dans le cursus de l’enseignement supérieur.