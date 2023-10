Les prairies sèches ont servi de petit puits de carbone au cours des 20 dernières années : étude

Les prairies sèches pourraient avoir fourni un coup de main inédit pour ralentir le rythme des alertes climatiques, selon une nouvelle étude qui a révélé que ces prairies ont stocké plus de carbone piégeant la chaleur qu’on ne le pensait auparavant.

C’est un effet qui va de pair avec la fréquence des incendies, ont découvert les chercheurs : les savanes et les prairies où les incendies étaient devenus moins fréquents avaient un plus grand potentiel de stockage de carbone. Bien que ce soit loin d’avoir un impact sur la fin de la crise climatique, les chercheurs affirment que cela signifie que nous pourrions avoir un autre outil dans notre arsenal à utiliser lors de la planification d’interventions basées sur la nature pour ralentir le réchauffement de la planète.

« Dans l’ensemble, non, il ne s’agit pas vraiment d’une quantité massive de carbone qui réduirait les émissions anthropiques qui emprisonnent la chaleur », a déclaré l’auteur principal de l’étude, Adam Pellegrini, de l’Université du Michigan, dans un communiqué de presse. « Mais aucune région – ni la forêt amazonienne, ni les prairies des grandes plaines américaines, ni la forêt boréale du Canada, ni des dizaines d’autres biomes dans le monde – ne peut à elle seule stocker suffisamment de carbone pour contribuer largement au ralentissement du changement climatique. Cependant, dans l’ensemble, elles peut. »

Les résultats sont le résultat de la réanalyse de 53 expériences de manipulation d’incendie à long terme dans le monde. Les chercheurs ont également prélevé des échantillons de sol dans six des champs en question pour l’étude, publiée lundi dans la revue Nature Climate Change.

Les chercheurs voulaient comprendre comment le feu modifiait la quantité de carbone stockée dans la couche arable des régions plus arides.

À mesure que les populations se sont développées et que les paysages sont devenus de plus en plus fragmentés en terres cultivées, pâturages et petites régions de prairies séparées par des routes, l’ampleur des incendies de forêt dans ces régions est devenue plus petite. À mesure que la fréquence et l’ampleur des incendies changeaient, les chercheurs ont observé que cela se reflétait dans la quantité de carbone stockée dans la couche arable, et que cela était plus dramatique dans les prairies sèches ou les savanes.

« Le potentiel de perte de carbone du sol avec des fréquences d’incendies très élevées était le plus grand dans les zones sèches, et le potentiel de stockage du carbone lorsque les incendies étaient moins fréquents était également le plus grand dans les zones sèches », a déclaré Pellegrini.

Les chercheurs ont découvert qu’au cours des 20 dernières années, il y a eu une augmentation estimée de 23 % du carbone stocké dans le sol en raison de la réduction de la taille et de la fréquence des incendies de forêt sur 2,3 millions de kilomètres carrés de savanes-prairies plus sèches.

Dans le même temps, l’augmentation de la fréquence des incendies de forêt dans les savanes et prairies plus humides sur 1,38 million de kilomètres carrés a entraîné une perte estimée de 25 % du carbone du sol.

L’étude, qui a porté sur des sites en Afrique du Sud, au Brésil et en Amérique du Nord, estime que les sols des savanes et des prairies pourraient avoir accumulé et stocké 640 millions de tonnes de carbone au cours des 20 dernières années.

Selon les chercheurs, la plupart des modèles climatiques n’ont pas pris en compte le fait que les prairies arides stockaient davantage de carbone à mesure que la fréquence des incendies diminuait, ce qui signifie que ces régions ont servi de puits de carbone inconnu.

« La baisse continue de la fréquence des incendies a probablement créé un vaste puits de carbone dans les sols des zones arides de la planète, qui a peut-être été sous-estimé par les modèles écosystémiques », Peter Reich, professeur et directeur de l’Institut de biologie du changement global à la School for Environment de l’Université du Michigan. et durabilité et deuxième auteur de l’étude, a déclaré dans le communiqué.

« En d’autres termes, au cours des deux dernières décennies, les savanes et les prairies mondiales ont ralenti le réchauffement climatique plus qu’elles ne l’ont accéléré, malgré les incendies. Mais il n’y a absolument aucune garantie que cela se poursuive à l’avenir. »

Les chercheurs ont proposé que la gestion des incendies soit intégrée aux discussions sur les solutions climatiques dans les zones de savane et de prairies afin de favoriser cet effet de puits de carbone et également d’essayer de prévenir la perte de carbone de la couche arable due aux incendies.

Même si l’effet est faible, il peut quand même avoir un impact, a déclaré Pellegrini.

« De plus, plusieurs régions de savane et de prairies ont des projets de crédits de carbone dans le sol en cours de développement, donc comprendre leur capacité à séquestrer le carbone est pertinent pour la région, même s’il ne s’agit pas d’un flux massif à l’échelle mondiale. »