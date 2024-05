Les poux de corps pourraient avoir propagé la peste plus qu’on ne le pensait, selon la science

Les scientifiques se demandent depuis longtemps si les poux du corps humain auraient pu contribuer à la propagation rapide de la bactérie responsable de la peste mortelle au Moyen Âge, connue sous le nom de peste noire.

Il est clair que les puces de rat ont joué un rôle majeur, mais certaines études démographiques suggèrent que les piqûres de ces puces n’auraient peut-être pas suffi à provoquer une épidémie qui a tué des dizaines de millions de personnes en Europe, en Asie et dans d’autres pays au 14ème siècle.

Une étude publiée mardi dans PLOS Biology suggère que les poux de corps pourraient être plus efficaces pour transmettre la bactérie de la peste, Yersinia pestis, qu’on ne le pensait auparavant et auraient ainsi pu contribuer à augmenter les chiffres de la pandémie de peste bubonique.

Les poux de corps sont des parasites qui peuvent propager des maladies et qui affectent généralement les personnes vivant dans des conditions de surpeuplement. Ils sont différents de poux de tête, qui sont beaucoup plus courantes aux États-Unis et touchent généralement les enfants d’âge scolaire. Les deux insectes se nourrissent de sang humain.

« Il existe un débat historique médical de longue date sur la pandémie de peste noire en Europe », a déclaré l’auteur principal Joe Hinnebusch, qui était chercheur principal au laboratoire de bactériologie de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses à Hamilton, dans le Montana, lorsque la recherche a été menée. en cours d’exécution. Il est désormais à la retraite.

Des études portant sur la vitesse à laquelle la peste s’est propagée au Moyen Âge ont suggéré qu’un autre insecte suceur de sang pourrait avoir joué un rôle, a déclaré Hinnebusch.

Les chercheurs ont d’abord examiné la possibilité que les puces humaines – il existe des milliers d’espèces de puces et certaines piquent spécifiquement les humains – auraient pu contribuer à propager la maladie. Il s’est avéré que les puces humaines n’étaient pas douées pour propager la bactérie.

Hinnebusch et son équipe se sont ensuite intéressés aux poux de corps. Les chercheurs ont mené une série d’expériences en laboratoire au cours desquelles les poux du corps ont été autorisés à se nourrir – à travers une peau artificielle spécialement conçue – d’échantillons de sang infectés par Yersinia pestis à des niveaux similaires à ceux trouvés dans les cas réels de peste humaine. Effectivement, les poux ont attrapé la bactérie.

Une fois infectés, les poux étaient placés sur un autre morceau de peau artificielle et autorisés à aspirer du sang stérile à travers celui-ci. Lorsque les chercheurs ont ensuite testé l’échantillon de sang restant, autrefois stérile, ils ont découvert qu’il avait effectivement été infecté par l’interaction avec les poux.

« On pouvait constater une transmission dès le premier jour, mais davantage de bactéries ont été transmises trois à sept jours après l’infection », a déclaré Hinnebusch.

Alors que les cas de peste appartiennent pour la plupart au passé aux États-Unis, entre un et 17 cas sont signalés chaque année, selon le Centres pour le Contrôle et la Prévention des catastrophes. La plupart se sont produits dans l’Ouest rural. Le on pense que la bactérie de la peste a été transportée aux États-Unis vers 1900 par des navires infestés de rats, selon le CDC.

Recommandé

La nouvelle étude pourrait aider à expliquer ce qui s’est passé au Moyen Âge, a déclaré le Dr Meghan Brett, professeur agrégé de maladies infectieuses à l’Université du Nouveau-Mexique à Albuquerque.

« Environ 30 à 50 % de la population est morte pendant cette pandémie », a-t-elle déclaré. « L’une des choses qui a été difficile à expliquer, c’est comment cela s’est transmis. Il a été suggéré que les rats et les puces ne suffisaient pas. Cette étude est donc en fait très intéressante et pourrait potentiellement apporter une explication.

Étant donné que la nouvelle étude a été réalisée en laboratoire, il n’est pas possible de savoir quelle proportion d’infections réelles ont été transmises par les poux de corps, a déclaré le Dr William Schaffner, professeur de maladies infectieuses au centre médical de l’université Vanderbilt.

« Nous savons que les rats et autres rongeurs jouent un rôle depuis des lustres », a déclaré Schaffner. « Maintenant, nous savons que les poux de corps peuvent également transmettre la bactérie. »

Aux États-Unis, les gens contractent généralement la peste en étant mordus à la jambe par une puce de chien de prairie lors d’une chasse ou d’une randonnée à proximité des terriers des rongeurs, a déclaré Schaffner.

Une fois infectées, les ganglions lymphatiques de l’aine de la personne gonflent. Des soins médicaux rapides et un traitement aux antibiotiques peuvent éliminer l’infection.

Mais le scénario n’est pas toujours aussi positif.

Si la personne se trouve dans un environnement poussiéreux et respire la bactérie, elle peut développer une pneumonie, a déclaré Schaffner. « C’est très mauvais », a-t-il déclaré. « En quelques jours, ils peuvent tomber gravement malades. »