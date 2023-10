Les pouvoirs spéciaux de la Direction de l’exécution sont à nouveau contestés devant la Cour suprême

Les pouvoirs extraordinaires de la Direction de l’exécution seront à nouveau soumis au scanner de la Cour suprême, les juges acceptant d’entendre un autre lot de requêtes les contestant. En juillet de l’année dernière, le plus haut tribunal avait confirmé les pouvoirs accordés à l’agence centrale en matière de perquisition, de saisie et d’arrestation en vertu de la loi sur la prévention du blanchiment d’argent.

En vertu de la loi, la Direction de l’exécution jouit de pouvoirs inhabituels en termes d’arrestation, de perquisition et de saisie, de saisie des biens et de libération sous caution.

Cela ne nécessite pas de mandat d’arrêt ou de perquisition et devant le tribunal, il incombe à l’accusé de prouver son innocence. L’agence n’est pas tenue de partager l’ECIR (Enforcement Case Information Report) – censé être similaire au FIR (First Information Report).

La gamme de pouvoirs, qui a été largement critiquée par la société civile et les partis d’opposition, a reçu l’année dernière l’approbation de la plus haute juridiction du pays.

Rejetant toutes les objections, le tribunal a déclaré que les arrestations en vertu de la loi sur le blanchiment d’argent n’étaient « pas arbitraires ».

Le blanchiment d’argent n’affecte pas seulement le tissu social et économique de la nation, il favorise également le terrorisme, le trafic de drogue et d’autres crimes, a déclaré le tribunal, indiquant qu’il était essentiel de donner du mordant au DE.

L’opposition a allégué que l’agence centrale est utilisée par le BJP pour maîtriser les opposants politiques, générant ainsi la crainte d’arrestations et de harcèlement.

Les données montrent que les perquisitions de l’agence dans les cas présumés de blanchiment d’argent ont été multipliées par 26 sous le gouvernement Modi, mais le taux de condamnation est faible.

Sur les 3 010 perquisitions pour « blanchiment d’argent » menées au cours des huit dernières années, seuls 23 accusés ont été condamnés, a déclaré le ministère des Finances à Rajya Sabha.

Le gouvernement a déclaré que l’augmentation du nombre de perquisitions avait entraîné une augmentation des saisies. Des « produits du crime » d’un montant de Rs 99 356 crore ont été saisis entre 2014 et 2022, tandis que seulement Rs 5 346 ​​crore ont été saisis entre 2004 et 2014, a déclaré le ministère des Finances.