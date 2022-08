Les pouvoirs secrets d’un Premier ministre australien, maintenant révélés

SYDNEY, Australie – La plupart des Australiens sont fiers de leur modèle de démocratie parlementaire de Westminster, dans lequel les ministres sont habilités à décider de l’étendue du fonctionnement du gouvernement. Préférant une politique collaborative, ils abhorrent la pompe et le pouvoir centralisés de la présidence américaine – c’est exactement pourquoi les révélations de cette semaine sur l’ancien Premier ministre favorable à Trump ont déclenché un volcan de critiques.

Il s’avère que le dirigeant violent que l’Australie a choisi d’expulser de ses fonctions en mai, Scott Morrison, s’était élevé à de nouveaux sommets. Après l’arrivée de Covid en mars 2020, il n’était pas seulement le Premier ministre. Il a prêté serment en tant que deuxième ministre de la Santé, ministre des Finances, ministre des Ressources et ministre de l’Intérieur, en plus de se nommer co-trésorier. Et il a gardé ses nouveaux rôles secrets auprès du public et de la plupart de ses collègues au Parlement.

“Je ne peux pas concevoir l’état d’esprit qui a créé cela”, a déclaré Anthony Albanese, l’actuel Premier ministre, qui s’est présenté devant les journalistes mardi pour révéler de nouveaux détails sur les cinq emplois que M. Morrison a décidé qu’il était capable de gérer en plus de son propre.