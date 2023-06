Les pouvoirs secrets de la myopie ou de l’hypermétropie

D’ici 2050, les chercheurs prédisent que environ la moitié de la population mondiale sera myope. Ce n’est probablement pas une coïncidence, mais plutôt le résultat de notre environnement et de la façon dont nos yeux s’adaptent aux nouvelles tâches (et livres et écrans) à portée de main, selon le Dr Viola Kanevsky, ancienne présidente du Association optométrique de l’État de New York.

En plus de la génétique, la raison pour laquelle tant d’entre nous commencent à plisser les yeux en essayant de lire un panneau de signalisation peut être parce que nos yeux se sont adaptés à un environnement plus intérieur, dans votre visage, alors qu’ils grandissaient jusqu’à leur forme et leur longueur adultes.

Cela s’oppose à une personne ayant une vision « parfaite » ou à une personne hypermétrope, qui serait beaucoup mieux adaptée pour repérer le danger au loin. C’est même possible là-bas peut-être plus d’entre eux à l’époque, par rapport à plus petite proportion de 5 à 10% de clairvoyants de nos jours. (La presbytie liée à l’âge, qui vous donne un effet hypermétrope parce que vous ne pouvez pas voir de près, est en fait une condition différente.)

« Nous pensons, en partie, que c’est une adaptation à notre environnement », a déclaré Kanevsky à propos du nombre croissant de personnes qui développent une myopie, également appelée myopie. « Le gars qui a survécu est celui qui a pu voir le tigre venir le manger en premier. »

Bien que nous ne chassions plus beaucoup le tigre, il existe des risques pour la santé associés à l’hypermétropie ou à la myopie, en particulier la myopie sévère. Voici un aperçu de ce que Kanevsky dit que signifie être myope par rapport à l’hypermétropie, comment ralentir le risque de myopie chez les enfants et d’autres façons dont nos yeux peuvent refléter le nouveau monde dans lequel nous vivons.

Comment se développent la myopie et l’hypermétropie

Il y a une influence génétique au fait d’être myope ou hypermétrope, c’est-à-dire hyperonique. Cela signifie que si l’un de vos parents ou les deux ont besoin de lunettes, vous avez plus de chances d’en avoir besoin vous-même. Par exemple, si un parent est myope, son enfant aurait environ 30 % de chances d’être également myope, a déclaré Kanevsky.

Anatomiquement, il existe des différences entre un œil myope et un œil hypermétrope. Un œil myope serait généralement considéré comme « plus long » qu’un œil parfait, tandis qu’un œil hypermétrope serait considéré comme « plus court » qu’un œil typique.

La plupart des bébés naissent légèrement hypermétropes, dit Kanevsky, jusqu’à ce que les yeux atteignent leur longueur appropriée. Et pour les personnes qui restent hypermétropes, une correction de la vue peut être nécessaire pour les aider à voir de près et à réduire le risque de fatigue oculaire et de louchement.

Pour les personnes atteintes de myopie, il s’est probablement développé pendant l’enfance, car l’œil n’a cessé de grandir et de s’allonger par rapport à la « normale ». Bien que la progression d’un peu flou à un flou total puisse sembler inévitable, il s’avère que ce n’est pas le cas. Bien que la myopie ne soit pas réversible, être gravement myope est évitable pour de nombreuses personnes.

Vos antécédents familiaux et vos gènes affectent votre vision, mais ce n’est qu’une pièce du puzzle. Alex Tihonov/Getty Images

Le sweet spot de la myopie

Attraper la myopie à ses débuts peut aider à garder les gens dans ce point idéal relatif d’avoir une vision qui est sans doute mieux adaptée à leur environnement, mais pas si myope qu’ils ont un risque accru des maladies oculaires comme le glaucome et le décollement de la rétine, pour lesquelles les personnes myopes sont déjà plus à risque.

Ce sweet spot atteint un maximum d’environ 3 dioptries de puissance, ou une prescription « négative trois », selon Kanevsky.

Pour contrôler la myopie, il existe quelques traitements approuvés par la Food and Drug Administration des États-Unis pour les enfants lorsque leurs yeux sont encore en développement et que les enfants sont légèrement myopes. Les parents et les enseignants sont bien placés pour le repérer – plisser les yeux pour lire le tableau noir, par exemple.

L’une de ces méthodes est l’orthokératologie, qui implique une lentille dure que les enfants mettent la nuit et retirent pendant la journée. Il agit en aplatissant temporairement la cornée, ce qui corrige la vision pendant toute la journée jusqu’à ce que vous recommenciez tout le processus la nuit suivante. C’est un méthode similaire, non chirurgicale au lasik.

Il existe également des lentilles souples spécifiques pour le contrôle de la myopie, selon Kanevsky, et sont également approuvé par la FDA. Elle ajoute que même si certains ophtalmologistes prescrivent des contacts de contrôle de la myopie pour les adultes ou pour une personne très myope (c’est-à-dire plus de 3 dioptries), elle hésite à trop aplatir la cornée.

Une autre méthode est à faible dose gouttes d’atropine utilisé pour le contrôle de la myopie, mais seulement hors AMM, car la façon exacte dont ils fonctionnent n’est pas encore assez claire pour constituer l’approbation de la FDA, dit Kanevsky.

Mais toutes ces méthodes chez les enfants sont efficaces à environ 50 % pour réduire la myopie, dit Kanevsky. Les yeux qui grandissent changent généralement d’environ un demi-pas par an, dit-elle – de -2 à -2,5 en un an, par exemple. Avec une intervention, il pourrait plutôt passer à -2,25.

« En intervenant tôt avec ces méthodes, nous pouvons ralentir cela à un quart d’étape par an », a-t-elle ajouté.

Peter Cade/Getty Images

Tandis que le risques des différentes méthodes de contrôle de la myopie font encore l’objet de recherches, il peut être utile d’en discuter pour les enfants à risque de myopie sévère, en association avec le moyen le plus simple et le plus efficace de lutter contre la myopie : passer du temps à l’extérieur. D’après des études sur le contrôle de la myopie, les enfants qui passent entre 80 et 120 minutes par jour à l’extérieur ont un risque réduit de développer une myopie, selon le Institut international de la myopie.

Mais comment passer plus de temps à l’extérieur freine la croissance de la myopie, exactement, est un peu moins clair.

« Est-ce simplement parce que vous regardez quelque chose de plus éloigné que le processus ralentit, ou est-ce en fait quelque chose à propos de la lumière à spectre complet que vous obtenez qui aide la rétine à ne pas s’étirer et à ne pas grandir? » Kanevsky a déclaré, ajoutant qu’être actif peut apporter d’autres avantages pour la santé, même chez les adultes, qui peuvent également améliorer la santé de vos yeux, comme abaisser votre tension artérielle ou votre glycémie.

En plus de suivre la règle 20-20-20, il n’y a aucune preuve que vous serez en mesure d’améliorer (ou de blesser) votre vue de manière significative à l’âge adulte après avoir atteint sa forme et sa taille finales. Mais, suivant la règle – qui dit de faire une pause des écrans ou de lire de près toutes les 20 minutes, en regardant à 20 pieds pendant 20 secondes – peut empêcher vos yeux de se fatiguer à cause d’un temps d’écran trop long.

Vision floue liée à l’âge : Ce n’est pas la même chose que d’être hypermétrope



Vers la quarantaine, les gens commencent à avoir du mal à voir les choses de près, ce qui donne un effet de clairvoyance. Mais la raison pour laquelle cela se produit est différente de l’hypermétropie régulière, entraînant une condition inévitable appelée presbytie.

Dans l’œil, nous avons une lentille cristalline qui attire et détourne les objets, de la même manière que vous feriez la mise au point d’un appareil photo manuel, explique Kanevsky. Mais avec l’âge, cette lentille devient moins flexible.

« Vers 40 ans, cette lentille pousse comme un petit oignon et ajoute des couches, devient plus rigide », a-t-elle déclaré. « Même une personne qui a toujours eu une vision parfaite a soudainement besoin de lunettes de lecture et commence à aller plus loin. »

Pour les personnes hypermétropes, cela peut se produire un peu plus tôt que les personnes ayant une vision normale, car leurs yeux sont déjà concentrés sur ce qui est au loin, avec moins de clarté de près. Les personnes myopes peuvent être plus âgées avant que cela ne devienne un problème, mais elles finissent par succomber au flou lié à l’âge.

Bien qu’il n’y ait pas de traitement, il y a des choses qui peuvent rendre la visualisation à courte distance un peu plus facile, comme les lunettes de lecture. Vous pouvez également demander à votre médecin de vous parler de ces gouttes ophtalmiques en vente libre. Verres progressifs sont une autre option, en particulier pour les personnes qui portent déjà des lunettes unifocales.

Mais donnez-lui quelques décennies (ou quelques centaines ou milliers d’années), et peut-être que nos yeux prendront un autre changement de tendance, permettant aux personnes âgées la même capacité de lecture et de dépistage que les jeunes (sans lunettes) car nous vivons plus longtemps et devenir plus axé sur la technologie. Quoi que l’avenir nous réserve, pour le meilleur ou pour le pire, peut-être que nos yeux continueront de s’adapter au monde dans lequel nous vivons.