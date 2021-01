Les manifestants tiennent des pancartes et scandent des slogans à l’extérieur du Philadelphia Convention Center alors que le dépouillement des bulletins de vote s’est poursuivi en Pennsylvanie le 6 novembre 2020. Les bulletins de vote par la poste ont continué à être comptés dans l’État du champ de bataille pendant des jours après l’élection. | Chris McGrath / Getty Images

Un nouveau rapport du Brennan Center montre qu’une quantité sans précédent de lois visant à restreindre l’accès au vote a été introduite dans les législatures des États cette année.

En 2020, les électeurs se sont rendus au plus haut niveau en 100 ans, en partie grâce à vote par correspondance. En réponse, les républicains au niveau des États introduisent une quantité sans précédent de lois pour restreindre les droits de vote, selon un nouveau rapport du Brennan Center for Justice.

Les législateurs des États de 28 États ont déposé 106 projets de loi limitant le droit de vote jusqu’à présent en 2021 – et l’écrasante majorité est venue de républicains. Comparez cela à l’année dernière à cette époque: alors, seuls 35 projets de loi de ce type avaient été déposés dans six États.

«Nous assistons à un retour de bâton», déclare Eliza Sweren-Becker, auteur principal du rapport. «Plutôt que de sortir et d’essayer de persuader les électeurs, nous voyons des législateurs essayer de réduire l’électorat afin de garantir la sécurité de l’emploi pour eux-mêmes.

Le projet de loi se divise en grande partie en deux catégories: les projets de loi qui augmentent les difficultés auxquelles les Américains seraient confrontés lors du vote par correspondance ou qui donnent aux fonctionnaires une plus grande marge de manœuvre pour réduire le bassin d’électeurs. Certains sont des tentatives de annuler l’expansion des droits de vote rendue nécessaire par la pandémie; autres sont rechapés de politiques que les républicains ont poussé auparavant, comme des lois élargies d’identification des électeurs.

L’adoption de ces lois dépendra essentiellement de la question de savoir si les républicains contrôlent à la fois la maison d’État et le poste de gouverneur dans les États dans lesquels elles ont été introduites – une réalité dans 18 des 28 États. Et tandis que Sweren-Becker affirme que leur constitutionnalité dépendrait de la manière dont chaque projet de loi est rédigé et mis en œuvre, beaucoup d’entre eux ont une chance décente de rester.

Les nouvelles ne sont pas toutes mauvaises: Un énorme 406 projets de loi ont été présentés dans 35 États qui élargiraient l’accès au vote, y compris la codification permanente des politiques d’électeurs absents qui permettaient aux électeurs de certains États de voter tôt et à distance. Certains États envisageront des projets de loi sur les droits de vote à la fois expansifs et restrictifs; La voie suivie par l’État dépendra vraisemblablement du parti qui contrôle la législature.



Au niveau national, les démocrates au Congrès font pression sur un certain nombre de projets de loi sur le droit de vote. L’année dernière, la Chambre a adopté le John Lewis Voting Rights Advancement Act, qui prévoirait une surveillance fédérale dans les États ayant une histoire récente de discrimination raciale dans les lois électorales. Jeudi, le sénateur Ron Wyden (D-OR) a réintroduit son projet de loi annuel Vote From Home avec le représentant Earl Blumenauer (D-OR), qui rendrait obligatoire le vote universel des absents – ou la possibilité de voter par correspondance sans excuse – pour le gouvernement fédéral élections et interdire aux États d’imposer «des conditions ou des exigences supplémentaires à l’éligibilité de l’individu», à l’exception de la date limite du cachet de la poste.

«L’année dernière, nous avons assisté à une expansion généralisée de l’accès au vote à domicile comme moyen sûr et sécurisé de participer à la pandémie COVID-19», a déclaré Blumenauer dans un communiqué. «Nous devons continuer à rendre le vote plus facile, pas plus difficile.»

À chaque niveau de gouvernement, la lutte pour l’avenir du fonctionnement de la démocratie américaine est en plein effet – et les États évoluent rapidement.

Ce que les républicains tentent de faire passer, brièvement expliqué

Les propositions des législateurs des États vont de l’apparence raisonnable à l’offensive, mais elles visent toutes à réduire la probabilité qu’un vote soit exprimé ou compté.

Les législateurs ont présenté des projets de loi en Alabama, Arkansas, Arizona, Floride, Géorgie, Indiana, Iowa, Mississippi, Missouri, Montana, New Hampshire, Dakota du Nord, Nebraska, Oklahoma, Caroline du Sud, Texas et Wyoming; et divisé l’Alaska, le Kentucky, le Kansas, le Minnesota et la Pennsylvanie, selon le rapport du Brennan Center.

Ils les ont également introduits dans le Connecticut, le New Jersey, New York, la Virginie et Washington, sous contrôle démocrate, bien que ces projets de loi aient moins de chances de réussir.



Les projets de loi contiennent un certain nombre de tactiques pour augmenter le coût individuel du vote. Avec le vote par correspondance, trois États renforceraient l’exigence d’excuse – dans le Missouri, par exemple, le coronavirus ne serait plus une excuse pour voter par correspondance, tandis qu’en Pennsylvanie, un projet de loi éliminerait le vote des absents sans excuse après son adoption. avec un soutien bipartisan en 2019.

Les législateurs des États ont proposé de limiter davantage le nombre de personnes pouvant aider les électeurs avec leurs bulletins de vote par correspondance et d’ajouter de lourdes exigences en matière de témoins, telles que le mandat de donner aux témoins des informations d’identification.

En Arizona, où le président Joe Biden est devenu le premier démocrate à porter l’État en plus de deux décennies, Sweren-Becker a déclaré que les législateurs de l’État avaient introduit un «tour du chapeau de suppression des électeurs» particulièrement flagrant, qui restreint le pouvoir d’aider les électeurs à délivrer des bulletins de vote par correspondance, exige que tous les bulletins de vote par la poste soient notariés et ajoute une exigence d’identification de l’électeur pour renvoyer les bulletins en personne.

Les législateurs de 10 États ont introduit de nouvelles lois d’identification des électeurs, notamment en les créant pour la première fois dans six États.

Dans un exemple particulièrement absurde, les républicains de Géorgie veulent exiger que les électeurs absents fournissent une photocopie de leur pièce d’identité deux fois tout au long du processus de vote.

Les législateurs des États du Mississippi et de New York tentent d’exiger une preuve de citoyenneté lors de l’inscription pour voter, ciblant explicitement les non-citoyens. Et pour augmenter les défis associés à l’obtention d’un bulletin de vote, les législateurs de quatre États ont présenté des projets de loi visant à réduire l’inscription le jour des élections.

Les législateurs essaient également de donner aux fonctionnaires électoraux plus de possibilités de lancer des bulletins de vote ou de purger les électeurs des listes. Selon le rapport du Brennan Center, un la tactique est pour permettre aux fonctionnaires de retirer plus facilement les électeurs de la liste des absents permanents et de rejeter les votes en raison de l’inadéquation des signatures – une mesure introduite en Pennsylvanie bien que la Cour suprême de l’État ait explicitement statué qu’une signature non concordante ne pouvait pas être la seule raison du rejet d’un bulletin de vote. Les législateurs des États républicains veulent également accroître l’accès des observateurs de scrutin aux processus de dépouillement des bulletins de vote, augmenter les délais du cachet de la poste ou supprimer le pouvoir discrétionnaire des secrétaires d’État dans la fixation de ces délais, et permettre aux fonctionnaires d’être plus proactifs dans la purge des listes électorales, au point de permettre pratiques que les tribunaux ont jugées inappropriées.

C’est un déluge de factures sans précédent, mais cela ne vient pas de nulle part.

Les lois proposées par le GOP sont directement liées aux mensonges de fraude électorale de Trump

Bon nombre des projets de loi présentés cette année visent à lutter contre les pratiques mêmes que l’ancien président Donald Trump a qualifiées d’injustes en colportant divers faux complots électoraux – mais l’adoption de certaines de ses réformes préférées pourrait en fait se retourner contre lui.

Dans les dizaines de poursuites que la campagne Trump a intentées et rejetées par les tribunaux, ils ont faussement affirmé que Biden n’avait gagné que grâce aux votes de non-citoyens, et avait illégalement voté par correspondance dont les signatures n’ont pas pu être vérifiées (de manière pratique uniquement dans les comtés que Biden a gagnés), et les bulletins de vote ont été mal comptés parce que les observateurs de scrutin favorables à Trump n’étaient pas autorisés à regarder. Toutes ces affirmations ont été prouvées fausses par des recomptages et devant les tribunaux, où aucune preuve de fraude électorale généralisée n’a été trouvée, et il a été prouvé que les observateurs du scrutin étaient effectivement présents.

Mais ça ne s’est pas arrêté empêcher les GOP de saisir l’opportunité d’essayer de justifier de nouvelles propositions restrictives basé sur les mensonges de Trump.

«Nous voyons certainement l’état [legislatures] assumer le manteau de ce mensonge de fraude électorale et l’utiliser comme une justification pour restreindre l’accès au vote, pour adopter essentiellement la suppression des électeurs », a déclaré Sweren-Becker.

Bien qu’il y ait une vigueur renouvelée dans les efforts de suppression en 2021, la stratégie n’est pas nouvelle. Comme l’historienne de l’Université Emory Carol Anderson l’a expliqué à Sean Illing de Vox, l’Amérique a une longue histoire de «Blancs conservateurs qui trouvent continuellement de nouvelles façons de priver les minorités de leur droit de vote». Au cours des dernières décennies, cela signifie que les GOP des États ont tenté de décourager les électeurs démocrates traditionnels – en particulier les électeurs noirs et les immigrants – de se rendre.

Les contestations judiciaires de Trump et les dénonciations sur Twitter, aussi, visaient à rejeter des votes dans les villes des États que Biden a inversés, tels que Detroit, Milwaukee, Philadelphie et Atlanta – qui ont tous des populations noires importantes.

J’espère que vous comprenez tous que la suppression des électeurs noirs ne s’arrête pas le jour du scrutin. Cela va simplement empirer parce qu’ils savent ce que nous avons fait. @morethanavote ✊ https://t.co/Tl0g752kjL – LeBron James (@KingJames) 27 janvier 2021

Le problème de Trump avec le vote par correspondance était conceptuel, et il s’y est opposé sur Twitter et a découragé ses abonnés de participer. En le suivant dans sa croisade, les républicains au niveau de l’État pourraient commettre la même erreur que l’ancien président.

Historiquement, le vote par correspondance avait un avantage non partisan – il augmentait la participation des deux partis. Le vote par correspondance a davantage profité aux démocrates en 2020, mais rien ne garantit que cela continue d’être le cas. L’année dernière, Trump a découragé ses électeurs d’en profiter; sa désinformation en a fait un jeu partisan. Et compte tenu de sa propension à former de nouveaux électeurs et des électeurs peu informés, rendre le vote plus difficile peut signifier que sa base pourrait sauter des élections futures où l’obtention d’un bulletin de vote auquel Trump ne participe pas nécessite plus de travail.

Ainsi, malgré l’éruption de nouvelles propositions restrictives, il n’y a aucune garantie que ces lois fonctionnent exactement comme l’espèrent les partis républicains des États, si elles sont même adoptées en premier lieu. Mais Trump donne aux républicains un tout nouveau manuel de suppression des électeurs avec lequel travailler – et tant que les GOP des États suivent son modèle, les projets de loi de vote restrictifs figureront probablement en bonne place dans leurs programmes.