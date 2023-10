Les pouvoirs de prescription des pharmacies de l’Ontario ont été élargis

Les résidents de l’Ontario peuvent désormais accéder à des traitements et à des médicaments pour six autres affections courantes dans les pharmacies de la province.

Cette décision a été annoncée dimanche matin par la vice-première ministre et ministre de la Santé, Sylvia Jones, à Etobicoke.

« En élargissant la liste des affections courantes que les pharmaciens peuvent traiter, les gens bénéficieront désormais d’un accès plus rapide et plus pratique aux soins dont ils ont besoin plus près de chez eux, tout en contribuant à réduire davantage les temps d’attente dans nos cliniques et hôpitaux communautaires », a déclaré Jones dimanche.

Les six nouvelles affections – acné, aphtes, érythème fessier, mycoses, vers parasitaires et nausées de grossesse – s’ajouteront aux 16 existantes, dont une liste peut être consultée sur le site Internet du ministère.

Les pharmaciens de l’Ontario peuvent prescrire des médicaments pour des affections courantes depuis le début de cette année. Selon le ministère de la Santé, 89 pour cent des pharmacies de la province ont adhéré au programme, fournissant plus de 400 000 évaluations.

Jones a souligné samedi que les résidents n’auraient besoin que de leur carte OHIP pour accéder aux services, « jamais de votre carte de crédit ».

« Sous la direction du premier ministre Ford, cela ne changera jamais », a-t-elle déclaré.

Des changements récents apportés par la province ont également permis aux pharmaciens d’administrer certains traitements par injection et par inhalation, comme l’insuline, les injections de vitamine B12 ou les traitements contre l’ostéoporose, moyennant des « honoraires professionnels ».