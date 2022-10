Les pousseurs de complot ciblent les courses pour les postes électoraux locaux

SHELTON, Washington (AP) – Seize candidats aux élections locales ont encerclé l’atrium du bâtiment municipal lors d’une nuit récente à Shelton, une ville forestière près de l’escroc sud de Puget Sound. Un par un, ils se sont assis à des tables d’électeurs curieux pour ce qui a été surnommé “le speed-dating des candidats”.

Alors que l’auditeur Paddy McGuire, un démocrate, naviguait dans la salle, il a été bombardé de questions d’électeurs, dont certains ont passé les deux dernières années à mariner dans la paranoïa à propos de l’élection présidentielle de 2020. Y avait-il des immigrants illégaux sur les listes électorales du comté ? Quel type de surveillance a été utilisé pour s’assurer que les boîtes de dépôt où les électeurs peuvent déposer les bulletins de vote par correspondance sont sécurisées ? A-t-il illégalement supprimé des données électorales ?

Une table devant était Steve Duenkel, un ouvrier retraité de Boeing et républicain qui défie McGuire pour le bureau qui supervise les élections dans le comté de Mason, qui compte 66 000 habitants. Il a déclaré aux électeurs que le vote par correspondance, que l’État de Washington utilise depuis des décennies, était intrinsèquement risqué et qu’ils ne pouvaient pas être certains de qui remporterait réellement les élections le mois prochain jusqu’à ce qu’il y ait une vérification supplémentaire, comme un audit.

Un fonctionnaire électoral vétéran qui a reporté sa retraite cette année en raison de ce qu’il considère comme le risque que présente le défi de Duenkel, McGuire est incrédule face à la campagne contre lui.

“C’est juste difficile, en tant que personne qui a grandi, comme je l’ai dit, en croyant aux valeurs démocratiques, que je sois mis au défi par quelqu’un qui ne croit pas que nos élections ici, localement ou nationalement, sont libres et équitables”, a déclaré McGuire. . “Particulièrement ici dans le comté de Mason, où son parti remporte beaucoup plus d’élections que le mien.”

Les théoriciens du complot électoral tels que Duenkel se présentent aux postes du Congrès, de gouverneur et de secrétaire d’État qui supervisent les élections État après État à travers le pays. Mais un nombre inconnu se présente également pour l’un des 10 000 postes à l’échelle nationale qui administrent les élections locales et supervisent les personnes qui distribuent les bulletins de vote, comptabilisent les votes et rapportent les résultats.

Il y a jusqu’à 1 700 élections cette année pour ces bureaux, ou pour des postes qui nomment ensuite des administrateurs électoraux, selon la stratège démocrate Amanda Litman, dont l’organisation cible ces courses. Cela crée un patchwork vertigineux d’endroits où les théoriciens du complot électoral peuvent pénétrer le système électoral du pays.

“Vous ne saurez pas où sera la vulnérabilité”, a déclaré Litman, dont le groupe Run for Something a annoncé un effort de 80 millions de dollars sur trois ans pour recruter et soutenir les responsables électoraux locaux démocrates. “Ils peuvent venir de n’importe quelle direction, dans n’importe quel état.”

Les théoriciens du complot qui répètent les mensonges de l’ancien président Donald Trump sur les élections de 2020 ont déjà fait des percées dans l’administration électorale locale. Dans le comté de Macomb, dans le Michigan, le bureau a embauché quelqu’un pour recruter des agents électoraux qui avaient protesté contre le fait que le démocrate Joe Biden ait été déclaré vainqueur de la présidentielle de l’État. Dans le comté de Nye, au Nevada, la commission du comté a fait pression pour que le bureau électoral compte les bulletins de vote à la main plutôt que d’utiliser des machines plus fiables, ce qui a conduit un greffier à démissionner – pour être remplacé par quelqu’un qui a faussement affirmé que Trump avait remporté les élections il y a deux ans.

L’exemple le plus frappant est celui du comté de Mesa, dans l’ouest du Colorado, où la greffière républicaine Tina Peters fait face à de multiples accusations de crime pour son rôle dans un téléchargement illégal présumé des données des machines à voter – des données qui se sont retrouvées sur des sites Web de théorie du complot électoral.

Peters a plaidé non coupable des accusations et soutient qu’elle est victime de persécution politique. Elle n’est pas accusée du téléchargement et de la distribution des données d’une machine à voter, ce qui n’était techniquement pas un crime au Colorado à l’époque. La législature démocrate en a fait un dans un projet de loi de vote inspiré par l’affaire.

Au cours du forum de speed-dating, McGuire a averti que le nombre de négateurs électoraux de type Peters qui se présentent aux auditeurs locaux dans l’État pourrait signifier que l’Assemblée législative doit adopter une mesure similaire pour en faire un crime. Duenkel, en revanche, a parrainé une projection locale d’un film réalisé par des partisans de Trump qui dépeint Peters comme un dénonciateur héroïque.

Joint par téléphone avant le forum, Duenkel a déclaré à un journaliste qu’il était “occupé” et a raccroché. Il n’a pas répondu aux SMS par la suite.

Les deux sont les seuls hommes à se présenter au poste d’auditeur du comté de Mason, le poste local qui supervise les élections. En raison du système inhabituel des deux premiers primaires de l’État, les électeurs du comté ont déjà voté pour chacun d’eux lors d’un concours en tête-à-tête en août, les deux se qualifiant pour les élections de novembre.

McGuire a terminé devant Duenkel, mais par seulement 308 voix.

Juste autour du bras sud de Puget Sound depuis la capitale de l’État d’Olympia, le comté de Mason est le genre de communauté largement rurale qui était autrefois solidement démocrate et qui est maintenant de plus en plus républicaine. Trump l’a remporté deux fois, battant Joe Biden de 4 points de pourcentage là-bas en 2020.

La scierie caverneuse qui se dresse au bout du modeste centre-ville de Shelton appartenait autrefois à la population locale et comptait près de 1 000 travailleurs syndiqués. Elle a depuis été rachetée par une multinationale et emploie moins d’un tiers de sa main-d’œuvre d’origine. Une grande partie de la population vieillissante du comté vit en dehors de la ville, dans des coins et recoins pittoresques nichés dans les conifères.

Originaire d’Olympia, McGuire a déménagé dans le comté de Mason depuis Washington, DC, en 2014, prévoyant de se retirer dans une maison entourée de cinq acres de forêt sur une péninsule boisée. Il avait travaillé dans la politique démocrate de l’Oregon dans les années 1990 avant de quitter le monde de la campagne et de devenir sous-secrétaire d’État de l’Oregon en 2000. Il a aidé l’État à devenir le premier du pays à envoyer à chaque électeur un bulletin de vote par la poste. Il s’est ensuite rendu à Washington pour aider à gérer le programme de vote par correspondance du Pentagone pour le personnel militaire stationné à l’étranger.

Mais en 2018, l’auditeur du comté a décidé de prendre sa retraite et a demandé à McGuire s’il se présenterait pour sa place. Il l’a fait et a gagné avec peu de controverse. Il a emménagé dans un bureau au deuxième étage du bâtiment du comté où il a conservé une collection de souvenirs de vote, y compris une fiole de tchads de l’élection présidentielle contestée de 2000 en Floride.

Puis vint la pandémie et la campagne de réélection de Trump. Le président a mis en doute le vote par correspondance, qui est universel à Washington, et a commencé à affirmer que l’élection lui avait été volée avant même la fin du vote. Citant la pandémie, McGuire a limité le nombre d’observateurs du décompte des voix dans le bureau de vote du comté de 800 pieds carrés. Il a installé un flux vidéo pour que les gens puissent regarder à distance, mais cela n’a pas satisfait ses détracteurs.

“Voter, pour moi, est l’un des droits fondamentaux d’un citoyen américain”, a déclaré Lindy Martinez, une cuisinière à la retraite. “Si quelqu’un va donner l’impression que c’est ou non, comme si vous ne pouviez pas voir” comment votre vote est compté, a-t-elle dit, “alors où sont mes droits?”

Alors que Trump protestait faussement contre sa perte avec des rumeurs et de vagues allégations qui alimenteraient l’assaut du 6 janvier contre le Capitole américain, Martinez est devenue plus suspecte que quelque chose de fâcheux s’était produit dans son comté. Elle a rejoint un groupe appelé Mason County Voter Research Project qui a fait du porte-à-porte pour vérifier si les électeurs qui ont voté en 2020 vivaient réellement là où ils étaient inscrits.

Le groupe était dirigé par Duenkel. Il a publié un rapport affirmant avoir trouvé 441 “anomalies” dans les listes électorales, y compris des votes possibles d’une personne décédée. Mais McGuire a déclaré que la grande majorité des cas dont le bureau était au courant ou étaient simplement erronés. Seuls environ 67 des 44 000 électeurs avaient des problèmes possibles. Une chaîne de télévision de Seattle a retracé les pas du groupe et a trouvé de nombreuses erreurs dans son rapport, y compris l’allégation selon laquelle une personne décédée aurait voté.

À l’une des premières tables où il s’est assis lors de l’événement de « speed-dating », les électeurs ont contesté Duenkel au sujet du rapport de la chaîne de télévision.

“Ils ont contesté certaines des conclusions, mais à la fin, ils ont dû convenir qu’il y avait certaines choses qui ne pouvaient pas être expliquées”, a déclaré Duenkel.

Le problème l’obsédait alors qu’il se déplaçait dans la pièce.

“On dirait que vous parlez de monnaie de poche”, a déclaré Chris McGee, un charpentier à la retraite de 63 ans et libéral auto-identifié, à Duenkel lorsque le candidat a vanté son enquête porte-à-porte.

“Les petits nombres comptent”, a rétorqué Duenkel, notant qu’une récente course au conseil municipal avait été décidée par cinq voix. “Pensez-y comme si c’était votre compte bancaire, et votre banque a dit:” Cinquante dollars, quel est le problème? “”

Duenkel a répété à plusieurs reprises aux électeurs qu’il ne prétendait pas à une “fraude”. Mais, à une table, après que Duenkel ait décrit les prétendus “électeurs fantômes” qu’il a dit que son porte-à-porte avait découvert, Marisa Kaneshiro, une assistante juridique, a répondu avec incrédulité : “Vous venez d’alléguer une fraude ici !”

Un autre électeur a laissé tomber devant le candidat un exemplaire de l’hebdomadaire local avec le titre “L’État réfute les revendications de Duenkel”.

À un moment donné, Duenkel a semblé affirmer que les victoires répétées des démocrates dans l’État bleu fiable étaient en partie responsables du scepticisme conservateur à l’égard du vote.

“Il y a beaucoup de gens qui ont perdu confiance” dans la sécurité des élections, a déploré Duenkel. “Ils voient des résultats auxquels ils ne croient pas.” Cela, a-t-il ajouté, “est une forme subtile de suppression des électeurs”.

McGuire a également été repoussée par les électeurs. À une table, plusieurs électeurs ont posé des questions sur la sécurité entourant les boîtes de dépôt – une seule dans le comté a une caméra vidéo qui la filme. McGuire a fait valoir que les capteurs existants, comme les détecteurs de mouvement, étaient aussi bons qu’ils pouvaient le faire actuellement. Quelques minutes plus tôt, Duenkel avait gagné des hochements de tête et des sourires critiquant la sécurité des boîtes de dépôt.

“Je ne suis pas enthousiasmé par les boîtes de dépôt, je pense que c’est du fourrage pour une mauvaise utilisation”, a déclaré par la suite Leslie Skelly, un restaurateur à la retraite de 75 ans et un républicain à la table. Il a ajouté que “je les ai aimés tous les deux”, mais se penche vers Duenkel.

D’autres électeurs à la table ont critiqué McGuire pour avoir limité les observateurs lors du décompte de 2020.

“Je suis fier du fait qu’aucun membre de mon personnel n’est tombé malade”, a-t-il déclaré.

Lors d’une table finale, une femme a confronté McGuire, déroulant une histoire complexe et chargée de jargon sur une mise à jour de la machine à voter après 2020 qu’elle prétendait avoir supprimée des données électorales.

“Pourquoi n’avez-vous pas informé les gens de la suppression des journaux d’activité Web ?!” demanda-t-elle alors que les modérateurs sonnaient une cloche, signalant que les candidats devaient passer à la table voisine.

McGuire semblait déconcerté par l’accusation. “Eh bien, tu es au courant,” dit-il en partant.

Beanpole mince et grégaire, McGuire a discuté aimablement avec les participants longtemps après la fin de l’événement. Duenkel, plus compact et à la voix douce, en costume bleu marine sans cravate, a serré plusieurs mains mais est parti plus tôt.

À l’extérieur du bâtiment, Barbara Weingarden, une diététiste de 51 ans qui s’est décrite comme politiquement “non confessionnelle”, a déclaré qu’elle était confuse par les allusions de Duenkel à la fraude électorale.

“Steve apportait cela de Seattle ou d’autres régions métropolitaines”, a-t-elle déclaré, ajoutant qu’elle était sûre qu’il n’y avait pas de tricherie dans son comté. “Nous sommes une petite communauté.”

