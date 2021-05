Les poussées de Covid en Asie pourraient toucher les chaînes d’approvisionnement et augmenter l’inflation aux États-Unis: expert

L’augmentation des infections est survenue alors que la demande de produits en provenance des États-Unis et de la Chine – les deux plus grandes économies du monde – a contribué à « une augmentation très rapide » des prix à la sortie des usines en Asie de l’Est, a déclaré Richard Martin, directeur général d’IMA Asie.

De nouvelles vagues de cas de Covid-19 dans les principaux centres de fabrication en Asie pourraient frapper les chaînes d’approvisionnement mondiales – et cela pourrait entraîner une augmentation plus rapide de l’inflation aux États-Unis, a déclaré mercredi un consultant en affaires.

« Et cela se répercute plus rapidement sur les prix à la consommation aux États-Unis que sur les prix à la consommation en Chine », a-t-il ajouté.

L’indice américain des prix à la consommation a augmenté de 4,2% en avril par rapport à il y a un an – la plus forte augmentation depuis septembre 2008.

L’inflation a été au centre des préoccupations des investisseurs qui craignent qu’une hausse plus rapide des prix à la consommation La Réserve fédérale augmentera les taux d’intérêt plus tôt que prévu.

Martin a déclaré que la Fed pourrait être obligée de relever les taux d’intérêt plus tôt que prévu.

« Je pense que d’ici la fin de cette année, la Fed va vraiment devoir relever son taux directeur. Maintenant, c’est bien plus tôt que ce dont la Fed a parlé, en général, elle dit que c’est un an ou deux avant qu’il ne se lève. son taux directeur », a-t-il déclaré.

Martin a déclaré que le secteur manufacturier américain ajouterait également à l’inflation. Les grandes dépenses d’infrastructure du président Joe Biden, si elles passent par le Congrès, augmenteront la demande dans le secteur manufacturier et feront monter les prix «très, très rapidement».

Biden a rencontré des sénateurs démocrates et républicains pour rallier le soutien à son gigantesque paquet qui comprend la reconstruction des infrastructures américaines, y compris les routes, le haut débit et les services publics, ainsi que des investissements dans la formation à l’emploi et la recherche et le développement.