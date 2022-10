Les pousse-pousse automatiques établissent le record de conduite en altitude le plus élevé à 19 024 pieds sur Umling La Pass

Un record du monde pour la conduite à la plus haute altitude pour un véhicule à trois roues motorisé a finalement été établi par deux équipes concurrentes dans un défi de pousse-pousse automatique. Les pousse-pousse automatiques sont montés au sommet d’Umling La Pass – la plus haute route carrossable du monde – à une altitude de 19 024 pieds dans le cadre du Rickshaw Run (Himalayan Edition).

L’équipe canadienne, composée de Priya Singh et Greg Harris, et l’équipe suisse, composée de Michele Daryanani et Nevena Lazarevic, ont dû conduire leurs pousse-pousse automatiques sur 2 300 kilomètres de Jaisalmer à Leh dans le cadre du défi The Adventurists. Les équipes ont reçu les lignes de départ et d’arrivée, mais au-delà, elles étaient seules pour terminer le trajet. Pour le défi, les équipes ont été autorisées à choisir leur propre chemin et ont choisi de se rendre au sommet du col Umling La en cours de route. Selon UPI, ils ont parcouru la route à une hauteur de 19 024 pieds, ce qui serait la plus grande altitude à laquelle un pousse-pousse automatique ait jamais été conduit.

Voici la vidéo :

Deux pousse-pousse automatiques peuvent être vus atteignant Umling La Pass, à 19 024 pieds, dans une vidéo téléchargée sur YouTube par l’utilisateur Greg Harris. Les pousse-pousse automatiques ont établi un record du monde lorsqu’ils sont montés au sommet d’Umling La Pass, la plus haute route carrossable du monde, dans le cadre du Rickshaw Run (Himalayan Edition). On peut entendre une femme s’exclamer dans la vidéo : « Nous avons réussi ! Nous l’avons fait!”

Guinness World Records a reconnu Umling La Pass comme la route carrossable la plus haute du monde, un exploit rendu possible par l’Indian Border Roads Organisation, qui a achevé la construction de la route en 2017.

Félicitations les plus chaleureuses à @BROInde sur l’obtention de la reconnaissance du Livre Guinness des records du monde pour la construction et la tête noire de la route carrossable la plus haute du monde à 19024 pieds à Umling La Pass au Ladakh. pic.twitter.com/tVXpm3s5Ti — Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) 17 novembre 2021

Selon un communiqué de presse, Harris a déclaré à propos du dossier: «La pente de la route qui montait au sommet du col était si raide qu’une grande partie du trajet ne pouvait se faire qu’en première vitesse; cependant, les pousse-pousse automatiques Bajaj étaient de véritables bêtes de somme et se dirigeaient constamment vers le sommet, une conduite généralement accomplie uniquement par des motos ou des voitures plus puissantes ».

