Les bureaucrates du NHS coûtent aux contribuables 2,8 milliards de livres sterling par an qui devraient être dépensés pour traiter les patients, dira aujourd’hui le secrétaire à la Santé.

Steve Barclay déclare la guerre aux gratte-papiers inutiles qui engloutissent les budgets des hôpitaux et dit qu’il est temps de réduire la graisse des services de santé pour le bien des malades.

Le secrétaire à la Santé, Steve Barclay, déclare la guerre aux bureaucrates du NHS qui coûtent aux contribuables 2,8 milliards de livres sterling par an

Le nombre de cadres intermédiaires du NHS a plus que doublé, passant de 9 000 à 18 600 depuis 2013, a révélé un audit qu’il a ordonné en prenant le poste en juillet.

26 000 autres travaillent dans des conseils de soins intégrés et 7 000 dans des unités de soutien à la mise en service, qui ne fournissent pas de soins.

Dans un discours prononcé aujourd’hui devant le groupe de réflexion Policy Exchange, M. Barclay a déclaré: «Avoir autant de gestion est une distraction pour la ligne de front. Certaines infirmières communautaires consacrent la moitié de leur temps à l’administration. Les gestionnaires doivent les aider, et non créer plus de paperasse. »

Il s’est déjà engagé à réduire de 80 % le nombre de consultants en gestion.

M. Barclay, qui risque d’être démis de ses fonctions lorsque le nouveau Premier ministre prendra ses fonctions la semaine prochaine, visera également des objectifs de performance faibles.

Plus de 6,7 millions de patients attendent un traitement de routine, et ce nombre devrait augmenter.

Un groupe de travail du NHS tente d’augmenter les effectifs avec une campagne de recrutement à l’étranger.

Pendant ce temps, le ministre du Cabinet, Kit Malthouse, a tenu des réunions urgentes avec des responsables pour planifier les pressions hivernales paralysantes sur le NHS.