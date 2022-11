Les poursuites sont suspendues alors que le procès de la société Trump avance plus vite que prévu

Les avocats de la Trump Organization ont cherché à suggérer que M. Bender était responsable de ne pas avoir alerté les dirigeants, y compris M. Weisselberg et Jeffrey McConney, le contrôleur de la société, que le stratagème fiscal était illégal. Les procureurs, en revanche, ont présenté des preuves indiquant que M. Bender n’aurait pas été responsable des inexactitudes dans les déclarations fiscales de l’entreprise.

Comprendre les affaires contre Allen Weisselberg et l’organisation Trump Carte 1 sur 5 Qui est Allen H. Weisselberg ? M. Weisselberg était le directeur financier de longue date de la Trump Organization et, pendant des décennies, l’un des cadres les plus fiables de l’ancien président Donald J. Trump. Il est entré dans l’orbite de Trump en tant que comptable junior pour le père de M. Trump et a gravi les échelons dans les décennies qui ont suivi. De quoi est-il accusé ? M. Weisselberg et la Trump Organization ont tous deux été accusés d’avoir participé à un stratagème d’évasion fiscale de 15 ans à partir de 2005 pour aider les cadres à éviter les impôts en les récompensant avec des avantages et des primes qui n’ont pas été comptabilisés. Les accusations étaient le résultat d’une enquête en cours sur M. Trump et sa société par le procureur du district de Manhattan. M. Trump a-t-il également été inculpé ? Non. Bien que l’ancien président soit lié à l’organisation Trump, l’acte d’accusation, qui a été rendu public l’été dernier, ne l’accuse pas d’actes répréhensibles. Aucun employé autre que M. Weisselberg n’a été inculpé. Qu’est-ce que cela signifie pour l’organisation Trump ? M. Weisselberg ne devrait pas impliquer M. Trump ou sa famille lors de sa prise de position en octobre. Mais son aveu de culpabilité sapera tout effort des avocats de l’entreprise pour affirmer qu’aucun crime n’a été commis. Si elle est reconnue coupable, la société de M. Trump pourrait faire face à de lourdes amendes ou à d’autres sanctions ainsi qu’aux retombées de ses partenaires commerciaux.

La conclusion des procureurs sur leur affaire suggérait que le procès, dont certains experts s’attendaient à durer jusqu’en décembre, pourrait se conclure dès la semaine prochaine, la défense espérant que le témoignage de M. Bender pourrait aider à faire pencher la balance en leur faveur alors que le le jury se prépare à délibérer. Après mardi, les débats s’arrêteront pour les vacances de Thanksgiving et reprendront le 28 novembre.

Le procès concerne un stratagème dans lequel M. Weisselberg et d’autres dirigeants de l’organisation Trump ont reçu une compensation sous forme d’avantages non officiels, notamment la location d’appartements, la location de voitures de luxe et les frais de scolarité dans des écoles privées pour des proches. La société a été inculpée de 17 chefs d’accusation de fraude fiscale, de complot, de plan d’escroquerie et de falsification de documents commerciaux.

Pour prouver la culpabilité de l’entreprise, les procureurs doivent démontrer que M. Weisselberg, qui a perdu son titre cette année mais qui est toujours payé, s’est engagé dans le stratagème “au nom de” l’entreprise. Pour ce faire, ils lui ont posé des questions qui l’ont poussé à témoigner que l’entreprise en avait profité, car le stratagème lui permettait d’éviter de payer plus d’argent à ses dirigeants et au fisc.

Mais le témoignage de M. Weisselberg, qui était requis par son accord de plaidoyer, n’était pas entièrement positif pour les procureurs. Interrogé par un avocat de la société, Alan Futerfas, il a déclaré à plusieurs reprises qu’il avait agi uniquement pour son propre bénéfice, jouant dans leur argument selon lequel, comme leur équipe l’a répété à plusieurs reprises, “Weisselberg l’a fait pour Weisselberg”.