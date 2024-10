Les poursuites républicaines visent les règles pour les électeurs étrangers, mais ces bulletins de vote ont déjà été envoyés

ATLANTE– La dernière méthode de vote à tomber dans la ligne de mire politique est la façon dont les électeurs étrangers – y compris les membres de l’armée stationnés à l’étranger – ont voté.

Le processus est régi par la loi fédérale et mis en œuvre par les États. Ces dernières semaines, les républicains ont contesté la manière dont les États traitent ces électeurs, ce que l’ancien président Donald Trump n’a pas fait en 2020 lorsque lui et ses alliés ont contesté sa perte au tribunal.

Mais les choses ont changé, à peine un mois avant le jour du scrutin et une course serrée entre Trump et la vice-présidente Kamala Harris. Cela fait partie d’un stratégie juridique plus large par les Républicains pour se positionner face aux défis post-électoraux en cas de défaite de Trump.

Les bulletins de vote ont déjà été envoyés aux électeurs étrangers et militaires dans les délais prescrits par le gouvernement fédéral. Trump et ses alliés républicains affirment que ces bulletins de vote pourraient faire partie d’un plan élaboré visant à lui voler l’élection, une affirmation pour laquelle il n’existe aucune preuve. Leur défi survient alors que les électeurs qui reçoivent les bulletins de vote appartiennent de plus en plus à des groupes présumés démocrates.

Voici un aperçu des problèmes impliqués et de ce qui motive les réclamations.

Le Congrès a adopté en 1986 une loi signée par le président Ronald Reagan, exigeant que les États autorisent certains groupes de citoyens à s’inscrire et à voter par correspondance aux élections fédérales. Connue sous le nom de Loi sur le vote des absents des citoyens en uniforme et à l’étranger, ou UOCAVA, elle s’applique aux militaires, à leur famille et aux citoyens américains vivant à l’extérieur du pays.

En 2020, les États ont envoyé plus de 1,2 million de bulletins de vote aux électeurs militaires et étrangers. Parmi eux, plus de 900 000 ont été restitués et près de 890 000 ont été recensés, selon les données recueillies par la Commission d’assistance électorale américaine.

Avant 2016, les militaires et les membres éligibles de leur famille représentaient la plupart de ces électeurs, selon la commission. Mais cela a légèrement changé. En 2020, les citoyens étrangers représentaient 57,4 % des électeurs inscrits. Dans l’ensemble, 40 % de tous les bulletins de vote militaires et étrangers ont été déposés dans trois États : la Californie, la Floride et Washington.

Ce changement explique pourquoi Trump et d’autres Républicains pourraient activer le programme. Alors que les électeurs militaires sont censés voter pour le Parti Républicain, les autres électeurs étrangers sont généralement considérés comme étant plutôt démocrates. Cette année, pour la première fois, le Parti démocrate dépense de l’argent pour tenter de les chasser.

Le programme fédéral d’assistance au vote, qui soutient les électeurs militaires et étrangers, estime que 2,8 millions de citoyens américains en âge de voter vivaient à l’étranger en 2022.

Les responsables électoraux qui reçoivent leurs candidatures « font tout ce qu’ils peuvent pour vérifier qu’il s’agit d’électeurs éligibles et pas seulement de personnes sans aucune pièce d’identité », a déclaré Christy A. McCormick, membre de la Commission d’assistance électorale.

La loi fédérale permet aux électeurs militaires ou étrangers qualifiés de s’inscrire pour voter et de demander en même temps un vote par correspondance, en utilisant ce que l’on appelle la demande de carte postale fédérale, qui peut être soumise par voie électronique dans de nombreux États. L’objectif est de répondre aux défis auxquels les militaires et les électeurs étrangers peuvent être confrontés, comme la lenteur, voire l’indisponibilité, de la livraison du courrier. D’autres aménagements incluent l’obligation pour les États de disposer d’un système permettant de transmettre les bulletins de vote par voie électronique.

La demande fédérale de carte postale demande aux candidats de fournir leur nom, adresse, date de naissance, numéro de sécurité sociale et permis de conduire. Ces informations sont enregistrées et vérifiées sur la base des procédures de l’État, selon Tammy Patrick, ancienne responsable électorale de l’Association nationale des agents électoraux.

« Personne dans le monde ne peut demander à voter. Ils doivent encore démontrer qu’ils sont des citoyens américains éligibles », a-t-elle déclaré.

Chaque personne remplissant le formulaire doit également signer un serment sous peine de parjure attestant que les informations sont exactes, qu’elle est citoyenne américaine, qu’elle n’est pas disqualifiée pour voter et qu’elle ne demande pas de bulletin de vote ou ne vote pas dans une autre juridiction aux États-Unis.

Contrairement aux autres électeurs, les électeurs étrangers peuvent utiliser une adresse où ils n’ont pas vécu depuis plusieurs années.

Tous les États, sauf 13, autorisent les citoyens américains nés à l’étranger mais qui n’ont jamais vécu aux États-Unis à s’inscrire et à voter en utilisant la dernière adresse résidentielle d’un parent, selon les données recueillies par la Commission d’assistance électorale.

En Pennsylvanie, un groupe de membres républicains du Congrès demande à un juge fédéral d’ordonner aux responsables des élections du comté de vérifier l’identité et l’éligibilité des électeurs militaires et étrangers. Ils souhaitent également que les bulletins de vote de ces électeurs soient séparés des autres bulletins de vote pour les élections du 5 novembre.

Le procès affirme que les pratiques actuelles ont créé « un processus électoral structuré illégalement qui rend les élections de Pennsylvanie vulnérables aux votes inéligibles d’individus ou d’entités qui pourraient prétendre être éligibles à l’UOCAVA ».

Sur près de 27 000 bulletins de vote militaires et étrangers déposés en Pennsylvanie en 2020, 1 363 – soit 5 % – ont été rejetés. C’est un taux de rejet plus élevé que dans tous les États sauf un, selon les données fédérales.

Les poursuites intentées par le Comité national républicain soutiennent que le Michigan et la Caroline du Nord ne devraient pas permettre aux électeurs étrangers qui n’ont jamais vécu dans leur État de voter.

Les avertissements concernant la fraude électorale à l’étranger rejoignent une très longue liste d’allégations de Trump concernant une fraude généralisée lors des élections américaines, même s’il y a eu des fraudes électorales à l’étranger. aucune preuve de toute fraude généralisée. Avis, raconte et vérifications dans le États du champ de bataille où Trump a contesté sa défaite en 2020 tous ont affirmé la victoire du président Joe Biden et son propre procureur général a déclaré qu’il n’y avait aucune preuve de fraude qui aurait pu faire basculer les élections.

Trump a réclamé sans preuve qu’un grand nombre de non-citoyens votent, que les bulletins de vote par correspondance sont falsifiés et que les machines à voter sont secrètement programmées contre lui. Le but a été de semer le doute sur la fiabilité de toute élection qu’il perdrait, ce qui lui permettrait de tenter d’annuler sa défaite.

Politiquement, Trump a tenté de faire la distinction entre les électeurs militaires, qui votent traditionnellement républicain, et les autres électeurs étrangers. Le Parti démocrate a annoncé en août qu’il prévoyait de dépenser environ 300 000 dollars pour tenter de convaincre les électeurs étrangers au nom de Harris, sa première dépense en faveur de ce groupe.

« Ils veulent diluer le VRAI vote de nos belles militaires et de leurs familles », a affirmé Trump à propos des démocrates dans un message du 23 septembre sur son réseau social.

Il est probable, cependant, que la contestation de ces électeurs aurait des conséquences sur les deux groupes, y compris sur les électeurs militaires sur lesquels les Républicains comptent régulièrement pour augmenter leurs totaux lors d’élections serrées.

Un porte-parole du Comité national républicain a déclaré que le litige visait à empêcher les votes illégaux de diluer les votes légaux.

« Le but des poursuites pour intégrité électorale est de combler autant que possible les failles dont nous savons qu’elles existent avant les élections », a déclaré la porte-parole du RNC, Claire Zunk.

À moins d’un mois des élections du 5 novembre, ce n’est pas le moment de soulever des objections à la loi de l’État en vigueur depuis 13 ans, a déclaré Patrick Gannon, porte-parole du Conseil des élections de l’État de Caroline du Nord.

« Cette poursuite a été déposée alors que le vote avait déjà commencé en Caroline du Nord pour les élections générales », a déclaré Gannon dans un communiqué. « Le moment est venu de contester les règles d’éligibilité des électeurs bien avant une élection, et non après que les votes ont déjà été exprimés. »

Dans le Michigan, les lois et procédures pertinentes de l’État sont également en vigueur depuis des années, selon les responsables électoraux de l’État. Une loi de l’État adoptée en 1995 stipule qu’un conjoint ou une personne à charge d’un électeur étranger qui est citoyen américain peut s’inscrire en utilisant l’adresse de son parent ou de son conjoint au Michigan.

Les responsables électoraux de l’État ont déclaré que les bureaux locaux suivaient des procédures standard pour vérifier l’identité de tous ceux qui cherchent à s’inscrire pour voter dans le Michigan. Cela inclut les électeurs militaires et étrangers, qui doivent renouveler leur statut chaque année. Leurs bulletins de vote sont également soumis aux mêmes contrôles que ceux déposés par les électeurs non militaires et étrangers, y compris la vérification des signatures.

« Il ne s’agit pas d’une préoccupation juridique légitime – juste la dernière en date de la campagne de relations publiques du RNC visant à répandre une méfiance infondée à l’égard de l’intégrité de nos élections », a déclaré Angela Benander, porte-parole du bureau du secrétaire d’État du Michigan.

En Pennsylvanie, les bulletins de vote d’électeurs inéligibles se produisent à des taux « extrêmement faibles » et font l’objet d’enquêtes, a déclaré Matt Heckel, porte-parole du bureau électoral de l’État. Heckel a déclaré que quiconque ment sur le formulaire s’expose à des sanctions substantielles, notamment une éventuelle condamnation pour crime, une peine de prison et une amende.

Le Comité national démocrate a déposé une requête visant à rejeter l’affaire en Pennsylvanie.

« La demande inexcusablement tardive d’aide des plaignants en pleine élection créerait le chaos dans l’administration électorale, confondrait les électeurs et pourrait priver de leurs droits des dizaines de milliers de Pennsylvaniens éligibles qui portent l’uniforme de leur pays ou vivent à l’étranger », a déclaré le DNC dans son mémoire. .

___

Riccardi a rapporté de Denver. Les rédacteurs d’Associated Press, Mark Scolforo à Harrisburg, en Pennsylvanie, et Julie Carr Smyth à Columbus, Ohio, ont contribué à ce rapport.