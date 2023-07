Les litiges « lavage du climat » ont fortement augmenté ces deux dernières années.

Les cas de lavage climatique interpellent les entreprises et les gouvernements sur la désinformation ou les allégations écologiques trompeuses.

Au cours de la dernière année, 26 affaires de lavage climatique ont été déposées dans le monde contre des entreprises, contre 27 enregistrées en 2021.

Les litiges liés au « nettoyage climatique » ont fortement augmenté au cours des deux dernières années alors que les groupes environnementaux et les gouvernements sont de plus en plus frustrés par les affirmations des entreprises concernant leur contribution à la lutte contre le changement climatique, selon un rapport publié jeudi.

Le rapport, compilé par le Grantham Research Institute de Londres sur le changement climatique et l’environnement, définit le « lavage climatique » comme des cas qui défient les entreprises, et parfois les gouvernements, en raison de la désinformation ou des allégations écologiques trompeuses.

L’année dernière, 26 affaires de lavage climatique ont été déposées dans le monde contre des entreprises, en légère baisse par rapport à 27 en 2021, mais en forte hausse par rapport aux deux années précédentes, a indiqué l’institut dans son rapport annuel sur les tendances des litiges climatiques.

Les avocats, travaillant au nom d’activistes et d’autres personnes frustrées par les progrès accomplis dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre, ont déposé 2 341 litiges climatiques dans le monde, dont la moitié depuis 2015. La majorité des affaires ont été déposées aux États-Unis.

« L’un des groupes les plus importants d’affaires de lavage climatique à avoir émergé ces dernières années concerne les affaires contestant la véracité des engagements climatiques des entreprises, en particulier lorsque ceux-ci ne sont pas soutenus par des plans et des politiques adéquats », ont déclaré les auteurs du rapport, Joana Setzer et Kate. Higham, a dit.

Le nombre total de litiges climatiques déposés au cours de l’année au 31 mai est tombé à 190 contre 266 l’année précédente, mais le rapport a révélé que la diversité des cas augmentait.

Les poursuites climatiques visent souvent les plus gros pollueurs.

LIRE | De nouvelles règles visent à réprimer le greenwashing des entreprises

La semaine dernière, un comté de l’Oregon a poursuivi de grandes sociétés pétrolières et charbonnières et des groupes industriels, réclamant plus de 50 milliards de dollars pour contrer les dommages causés par les conditions météorologiques extrêmes alimentées par le changement climatique.

Les villes de Paris et de New York ont ​​rejoint l’an dernier une coalition d’associations et de collectivités locales poursuivant la multinationale française TotalEnergies pour ne pas avoir suffisamment lutté contre le changement climatique, un litige que la major pétrolière a regretté.

Les régulateurs font également face à la pression des tribunaux. En février, un organisme de bienfaisance environnemental a allégué que l’organisme de surveillance des marchés britanniques avait agi illégalement lors de l’approbation de documents permettant à une société pétrolière et gazière de s’inscrire à Londres, même si elle n’avait pas correctement décrit les risques liés au climat.

Cependant, tous les litiges liés au climat ne remettent pas en cause les entreprises de combustibles fossiles ou les allégations trompeuses, et le rapport note une augmentation des litiges de «réaction ESG» aux États-Unis.

Les politiciens républicains aux États-Unis mènent une campagne contre les entreprises qui intègrent des objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans leur prise de décision. Ils soutiennent que cela représente un programme politiquement libéral qui enfreint l’obligation fiduciaire.

Les entreprises et les investisseurs ont reculé, affirmant que leur engagement à atteindre les objectifs de zéro émission nette est la meilleure approche pour générer des retours sur investissement et réduire les risques.