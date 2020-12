Deux procès alléguant une fraude électorale massive par des démocrates ont été rejetés en Géorgie et au Michigan. Les poursuites, intentées par l’ancien avocat de Trump, Sidney Powell, alléguaient un vaste complot visant à truquer l’élection de Joe Biden.

Le premier revers de Powell est survenu lundi dans le Michigan, lorsque la juge du tribunal de district américain Linda V.Parker a rejeté un procès demandant l’annulation de la victoire de Joe Biden dans l’État, sur la base de la théorie selon laquelle les machines à voter fabriquées par Dominion – une société étrangère – « renversé » des milliers de votes de Donald Trump à Biden à Detroit.

Parker a statué que la preuve de Powell équivalait à «Un amalgame de théories, de conjectures et de spéculations», et a été amené trop tard. « Ce navire a navigué, » le juge a écrit, concluant: «Les gens ont parlé.»

Quelques heures plus tard, le procès de Powell en Géorgie a connu un sort similaire. Dans une décision verbale, le juge du tribunal de district des États-Unis, Timothy C.Batten, a jugé la poursuite juridiquement défectueuse et a soutenu «Cette poursuite aurait pu être déposée il y a des mois», lorsque la Géorgie a adopté les machines du Dominion. En outre, Batten a appelé la demande de Powell – d’ordonner au secrétaire d’État géorgien de décertifier la victoire étroite de Biden dans l’État – « extraordinaire, » et un que sa cour ne pouvait pas accorder.

Dans les deux cas, l’argument selon lequel Powell aurait dû intenter une action avant le jour des élections a irrité les partisans du président Trump. « Je suppose qu’ils auraient dû intenter une action avant que la fraude électorale ne se produise, » un commentateur a écrit, tandis qu’un autre appelé la logique derrière la décision « absurde. »

Les poursuites judiciaires de Powell ont également été jugées absurdes par une grande partie de l’establishment politique et médiatique, et maintenant aussi par les juges. En Géorgie, sa plainte alléguait que les responsables géorgiens « Sachant ou inconsciemment » a utilisé les machines de Dominion – qu’elle a liées au défunt dirigeant vénézuélien Hugo Chavez – pour truquer l’élection de Biden. Les machines, a-t-elle soutenu, ont été conçues par «Oligarques et dictateurs étrangers» être imperméable à l’audit et conçu spécialement pour inverser les élections.

Powell fera certainement appel des deux décisions. En dehors de la Géorgie et du Michigan, l’ancien avocat de Trump a des affaires similaires en cours dans le Wisconsin et l’Arizona, deux États qui ont récemment certifié la victoire de Joe Biden sur Trump.

Nonobstant les affaires judiciaires, le collège électoral doit voter dans une semaine pour déclarer Biden le prochain président des États-Unis. Avec une défaite imminente, Trump a tenté de convaincre les responsables de l’État d’annuler les résultats prétendument frauduleux et d’envoyer des électeurs pro-Trump au Congrès à la place. Cependant, le gouverneur de Géorgie, Brian Kemp, a explicitement exclu dimanche cette option lointaine, affirmant qu’elle était « Pas une option autorisée par la loi fédérale ou étatique. »

Lors d’un rassemblement en Géorgie dimanche, Trump a insisté pour que ses adversaires « Triché et truqué » l’élection, et qu’en vérifiant le vote et en faisant correspondre les signatures sur les bulletins de vote contre les listes électorales, Kemp « Pourrait l’arrêter très facilement s’il savait ce qu’il faisait! »

