Les poursuites judiciaires des patients disent que la fausse infirmière a causé une douleur «atroce» et une perte de confiance dans le système de santé

Sept femmes qui disent qu’un imposteur en série se faisant passer pour une infirmière les ont laissées dans une douleur « atroce », les ont exposées à une infection, les ont blessées ou les ont personnellement insultées ont toutes intenté des poursuites, alléguant la négligence des opérateurs de l’hôpital de Vancouver où Brigitte Cleroux travaillait pour un année.

Les sept nouvelles demandes, déposées devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique la semaine dernière, soulèvent également des inquiétudes quant au fait que Cleroux, qui n’a jamais terminé ses études en sciences infirmières ni détenu de permis valide, ait été autorisé à accéder aux informations personnelles et aux dossiers médicaux des patients. Ils disent que cela les a rendus vulnérables à la fraude et au vol d’identité par quelqu’un ayant une longue histoire de crimes similaires.

Les poursuites désignent chacune Cleroux, 52 ans, la Provincial Health Services Authority (PHSA) et le BC College of Nurses and Midwives (BCCNM) comme défendeurs, alléguant que l’autorité sanitaire et le collège sont responsables du fait d’autrui de la douleur physique et de la souffrance psychologique. causé par les actions de Cleroux lors de chirurgies gynécologiques au BC Women’s Hospital.

Aucune des allégations contenues dans les réclamations n’a été prouvée devant les tribunaux et aucune réponse aux poursuites n’a été déposée.

Emprisonné en Ontario, Cleroux attend son procès à Vancouver

Les porte-parole de la PHSA, qui gère l’hôpital, et du BCCNM, qui réglemente les soins infirmiers en Colombie-Britannique, ont tous deux déclaré qu’ils n’étaient pas en mesure de commenter pendant que l’affaire était devant les tribunaux.

L’avocat de la défense pénale de Cleroux, Chris Johnson, a déclaré à CBC que lui et son client n’étaient pas au courant des nouvelles poursuites et donc incapables de commenter.

Cleroux est actuellement en prison en Ontario, purgeant une peine de sept ans pour des crimes tels que l’usurpation d’identité, l’agression armée et l’agression liée à son passage en tant qu’infirmière dans une clinique de fertilité et une clinique dentaire à Ottawa en 2021.

Elle attend son procès à Vancouver pour 17 accusations criminelles liées à son séjour au BC Women’s Hospital entre juin 2020 et juin 2021, y compris des allégations d’agression contre 10 patientes.

Brigitte Cleroux a travaillé au BC Women’s Hospital de Vancouver pendant un an. (Gian Paolo Mendoza/CBC)

Elle a également été accusée d’usurpation d’identité et de fraude à Surrey, en Colombie-Britannique, où elle est accusée d’avoir fraudé un chirurgien-dentiste local en 2020.

CBC a confirmé que Cleroux s’est fait passer pour une infirmière dans une clinique de chirurgie privée à Victoria et à un foyer de soins de longue durée à Vancouver pendant son séjour en Colombie-Britannique également, bien qu’elle n’ait été accusée d’aucun crime en rapport avec ces postes.

En tout, Cleroux a amassé au moins 67 condamnations pénales à l’âge adulte. Elle a été accusée ou reconnue coupable d’avoir prétendu être une infirmière au Colorado, en Ontario, en Alberta et en Colombie-Britannique, et s’est fait passer pour une enseignante en Alberta et au Québec.

Avertissements d’une « infirmière à problèmes »

Les nouvelles poursuites décrivent une série d’inconduites présumées de Cleroux qui, selon les sept femmes, leur ont causé des dommages psychologiques durables, notamment un trouble de stress post-traumatique, la dépression, l’anxiété et la méfiance à l’égard du système de santé.

Ils incluent des allégations selon lesquelles Cleroux aurait mal administré des analgésiques pendant la chirurgie, laissant trois patients dans une telle « douleur atroce » que leurs médecins auraient dû interrompre ou même annuler leurs procédures. Quatre patients allèguent que Cleroux les a renvoyés chez eux avec des médicaments inadéquats qui leur ont causé de graves douleurs pendant des jours après la chirurgie.

L’affirmation d’une femme décrit Cleroux faisant « de nombreux commentaires préjudiciables et désobligeants » sur ses problèmes de fertilité et sa capacité à s’occuper d’un enfant. Ces insultes, selon le procès, ont amené la patiente à retarder ses projets de transfert d’embryon.

L’avis de poursuite civile d’une autre patiente allègue que Cleroux lui a causé « des niveaux d’inconfort et de douleur inutiles et atroces » et l’a exposée à un risque d’infection lors de l’échec de l’insertion d’une ligne IV avant la chirurgie en octobre 2020.

Son avis de réclamation décrit Cleroux comme hostile et dédaigneuse, et allègue qu’après plusieurs tentatives infructueuses pour insérer une aiguille dans son bras « a manipulé la plaignante de manière agressive, utilisant ses genoux et le poids de son corps pour la maintenir au sol, faisant craindre à la plaignante pour sa sécurité. »

L’autorité provinciale des services de santé a déclaré que Brigitte Cleroux avait participé aux soins de 899 patientes au BC Women’s Hospital. (Chanawit/Shutterstock)

Cleroux a entaillé l’artère de la patiente pendant la lutte, selon la réclamation, lui faisant perdre du sang. Finalement, une autre infirmière a dû insérer l’intraveineuse.

La patiente affirme qu’elle a ensuite été approchée par deux membres du personnel de l’hôpital qui ont décrit Cleroux comme une « infirmière à problèmes ».

Le lendemain de l’opération, la même patiente affirme avoir reçu un appel de l’hôpital lui conseillant de faire un test de dépistage du VIH car Cleroux avait également été piquée par une aiguille alors qu’elle luttait pour insérer l’intraveineuse.

Une autre patiente affirme qu’une intraveineuse mal insérée a endommagé ses nerfs ou ses vaisseaux sanguins, causant encore de la douleur et de la faiblesse des années plus tard.

Chacun des patients allègue des coups et blessures, des violations de la vie privée et de la négligence.

Cleroux fait également l’objet d’un projet de recours collectif intenté par des patientes du BC Women’s Hospital.

Les dépôts de la PHSA dans cette affaire ont révélé qu’elle était impliquée dans le traitement de 899 patients pendant son séjour à l’hôpital.

L’autorité sanitaire a déclaré que Cleroux avait utilisé le nom d’une vraie infirmière, Melanie Smith, lorsqu’elle avait postulé pour travailler à BC Women’s, mais a déclaré aux administrateurs qu’elle n’avait pas encore de numéro d’enregistrement car elle avait récemment été transférée de l’Ontario.

Les documents déposés par la PHSA montrent qu’en raison de la tromperie de Cleroux, l’autorité sanitaire confirme maintenant le nom et la licence de chaque infirmière qu’elle embauche.

La prochaine comparution de Cleroux devant le tribunal pénal est prévue pour le 21 juin à Vancouver.