Cet article fait partie de la newsletter On Tech. Vous pouvez inscrivez-vous ici pour le recevoir en semaine. BIENVENUE, mercredi a été intense. Le gouvernement américain et plus de 40 États ont poursuivi Facebook pour avoir écrasé illégalement des concurrents et ont demandé à la société d’annuler ses acquisitions d’Instagram et de WhatsApp. Cela va être un désordre juridique bruyant et long, comme l’ont écrit mes collègues Cecilia Kang et Mike Isaac dans leur article. Permettez-moi d’essayer de nous aider à comprendre ce qui se passe en posant cinq questions: 1) Quel est l’argument du gouvernement et de Facebook? Il y a une raison légale pour laquelle Instagram et WhatsApp sont au cœur des poursuites judiciaires étatiques et fédérales. Essayer de réduire la concurrence en achetant des concurrents est une violation explicite de la lois antitrust. C’est exactement ce que les avocats du gouvernement disent que Facebook a fait et continuera de faire. La chose la plus délicate, cependant, est que le gouvernement avait autorisé Facebook à acheter Instagram et WhatsApp. en 2012 et 2014. Facebook argument est qu’il est injuste pour les responsables gouvernementaux d’essayer une refonte maintenant, et que Facebook a rendu Instagram et WhatsApp meilleurs qu’ils n’auraient pu l’être à eux seuls. Mike et Cecilia ont également expliqué pourquoi ce cas sera difficile à prouver pour le gouvernement. 2) Comment les poursuites vont-elles affecter les personnes qui utilisent Facebook?

Des poursuites comme celle-ci pourraient prendre des années à être résolues. Votre expérience avec Facebook, Instagram, WhatsApp ou Messenger ne sera pas soudainement différente demain. L’impact plus immédiat de ce combat juridique pourrait être des changements subtils dans ces applications sociales, car Facebook a un œil sur ses affaires judiciaires. Déjà, Facebook s’efforce de faire en sorte que les fonctionnalités de messagerie de plusieurs applications se mélangent plus facilement dans les coulisses, ce qui pourrait rendre la rupture plus difficile. Il est également possible que Facebook retarde de nouvelles acquisitions ou modifie des fonctionnalités en cours de développement pour éviter de nuire aux arguments juridiques de l’entreprise. J’en doute cependant. (Lis la prise de mes collègues DealBook sur la bataille Facebook, et aidez-les – et moi! – résoudre un mystère dans le procès du gouvernement fédéral. En outre, DealBook a un aperçu d’un panneau virtuel pour lequel il s’est réuni experts pour discuter de l’avenir de la Big Tech.) 3) Connexes: cela retiendra-t-il Facebook? Une inconnue pour toutes les superstars de la technologie – qu’elles soient poursuivies ou non – est de savoir si l’attention supplémentaire récente accordée à tout ce qu’elles font les changera à jamais.

Dans une interview l’année dernière, Bill Gates a déclaré que si Microsoft n’avait pas été «distrait» par les poursuites gouvernementales antitrust qui avaient débuté en 1998, Windows de son entreprise – et non Android de Google – aurait pu être le système de smartphone le plus populaire au monde. Gates reflétait un point de vue commun parmi les dirigeants de l’entreprise à l’époque que les poursuites a rendu Microsoft plus prudent et par conséquent, l’entreprise a raté des occasions d’aller dans de nouvelles directions. Gates était engagé dans une histoire révisionniste, mais il est possible que Google, Facebook, Amazon, Apple ou même Microsoft puissent à nouveau modifier leur comportement parce qu’ils sont enlisés par des poursuites judiciaires ou craignent de ressembler à des intimidateurs. Apple n’aurait probablement pas réduit certaines des commissions qu’il facture aux développeurs d’applications si ses partenaires commerciaux n’avaient pas déclaré que l’entreprise avait un monopole injuste. Les entreprises qui craignent un examen non désiré pourraient également changer les choses que nous aimons dans leurs produits et services. 4) Pourquoi cela se produit-il maintenant? Certains gouvernement fonctionnaires eu mots durs pour Facebook mercredi. Mais ils ont ignoré deux points importants: ils ne poursuivent Facebook qu’après des années de ne pas avoir réussi à restreindre son pouvoir et parce qu’il y a maintenant une volonté politique de le faire. La Federal Trade Commission est la même agence gouvernementale qui a été mise au pilori l’année dernière pour avoir extorqué une amende gérable de Facebook et exigé des modifications de la politique de confidentialité de l’entreprise avec des avantages incertains pour ceux d’entre nous qui utilisent les applications de l’entreprise. La même agence a approuvé les acquisitions d’Instagram et de WhatsApp. Et la FTC, le Congrès et d’autres autorités gouvernementales ont peu fait pour réécrire les règles d’Internet pour protéger la vie privée des Américains, restreindre le pouvoir des entreprises ou décider comment équilibrer la liberté d’expression en ligne avec la sécurité pour tous. Peut-être que des poursuites difficiles à gagner contre Google et Facebook n’auraient pas été nécessaires si le gouvernement avait agi plus tôt. Ce qui change maintenant, c’est que les élus et les autres membres du gouvernement sont unis dans leur frustration face aux superpuissances technologiques américaines et plus disposés à appeler à des changements radicaux.

5) Que se passe-t-il ensuite? Avocats. Tant d’avocats. Une chose qui me dérange à la fois dans les poursuites antitrust de Google et de Facebook est que les personnes qui veulent changer ces entreprises, Internet et l’économie américaine voient parfois les poursuites comme des solutions fourre-tout. Mais les affaires antitrust, même si elles réussissent, ne résoudront pas nécessairement tous les griefs divers et parfois incohérents que de nombreuses personnes ont avec ces deux entreprises ou Big Tech en général. Cela ne veut pas dire que ces poursuites ne changeront rien. Ils pourraient! Je suis certainement préoccupé par les entreprises technologiques géantes sans entraves et sans retenue, et je suis heureux que les représentants du gouvernement semblent disposés à réfléchir différemment à la façon de relever ce défi. Le statu quo ne fonctionne pas. Peu importe ce qui se passe avec l’affaire Facebook, il n’y a pas de retour à une époque plus insouciante pour les géants de la technologie. Dans les capitales mondiales, les salles d’audience et parmi le public, nous nous débattons avec ce que cela signifie pour une poignée de sociétés technologiques riches d’influencer nos vies, nos élections, nos économies et nos esprits. Les sentiments concernant les superpuissances technologiques ont changé pour toujours et cela affectera les entreprises et nous. Avant de partir… Je ne peux pas exprimer à quel point cela est anormal: Lors de son premier jour en tant qu’entreprise publique, le cours de l’action de la société de livraison de nourriture non rentable DoorDash a grimpé en flèche, et l’entreprise vaut maintenant plus que Chipotle, KFC, Pizza Hut et Taco Bell réunis, ont écrit mes collègues de DealBook. Dans la foulée de l’introduction en bourse d’Airbnb, sa le cours de l’action semble susceptible de monter en flèche, Bloomberg News a écrit. Je vous rappellerai qu’il y a toujours une pandémie qui fait rage qui a ravagé l’économie américaine et blessé de nombreuses entreprises et personnes.

Organisation antigouvernementale à Cuba via WhatsApp et Facebook: La disponibilité relativement récente et généralisée de l’accès Internet sur les téléphones portables des Cubains a conduit à des cas de personnes affichant des vidéos de rencontres avec la police et d’autres exemples de citoyens confrontés ouvertement à leur gouvernement, ont rapporté mes collègues. L’existence de telles manifestations à Cuba est rare, ont déclaré mes collègues, mais peut ne pas entraîner de changement durable.

Wow, les gens portent des écouteurs sous la douche? Lauren Dragan du Wirecutter me l’a dit il y a des mois et je n’y croyais pas. Mais le Wall Street Journal écrit sur des gens qui ruinent leurs écouteurs Apple AirPods intentionnellement ou non les porter pendant le bain. Deux personnes interrogées par le Journal ont déclaré avoir protégé leurs AirPod avec un bonnet de douche. Câlins à ça Puissiez-vous avoir le niveau de joie de ce perroquet chez le vétérinaire. (Merci à mon collègue Astead Herndon pour partager ça un.)