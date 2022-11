Les poursuites en vertu de la loi SAFE-T contre Pritzker sont regroupées dans l’affaire du comté de Kankakee – Shaw Local

Les poursuites des procureurs de 58 des 102 comtés de l’Illinois contestant une loi de réforme de la justice pénale ont été regroupées en une seule affaire dans le comté de Kankakee, qui mènera l’affaire au nom des plaignants.

Le procureur de l’État du comté de Kankakee, Jim Rowe, plaidera l’affaire.

La Cour suprême de l’Illinois a rendu une ordonnance déposée lundi pour regrouper les 58 affaires contestant la loi SAFE-T dans une affaire du comté de Kankakee qui sera entendue par Thomas Cunningham, juge en chef du 21e circuit judiciaire, qui couvre les comtés de Kankakee et d’Iroquois.

Le 16 septembre, l’avocat de l’État de Kankakee, James Rowe, ainsi que l’avocat de l’État du comté de Will, James Glasgow, ont intenté des poursuites pour contester la loi SAFE-T. Les poursuites ont été déposées environ un an et demi après que le gouverneur JB Pritzker a signé la loi SAFE-T le 22 février 2021.

Will County State’s Attorney Jim Glasgow dans son bureau à Joliet en 2015. (Eric Ginnard)

Les procureurs de nombreux autres comtés de l’Illinois ont également déposé leurs propres poursuites.

Les accusés dans les poursuites sont Pritzker, le procureur général de l’Illinois, Kwame Raoul, le président de la Chambre de l’Illinois, Emanuel “Chris” Welch, et le président du Sénat de l’Illinois, Don Harmon.

La loi est devenue une question clé dans la course du 8 novembre entre Prtizker, un démocrate, et son adversaire républicain, le sénateur d’État Darren Bailey.

L’un des aspects de la loi qui a suscité le plus de controverse est l’élimination de la caution en espèces pour les accusés, qui devrait entrer en vigueur le 1er janvier. Les juges peuvent toujours maintenir les accusés en détention à la demande des procureurs en vertu de la loi.

Le procès de Glasgow a affirmé que la loi SAFE-T violait les dispositions de la constitution de l’Illinois sur la caution et entraînerait des retards accrus dans les affaires traitées par son bureau, des retards dans l’administration de la justice, ainsi qu’une augmentation des coûts de personnel et de la charge de travail.

“Sans la possibilité d’obtenir la comparution des accusés pour le procès, [Glasgow] sera gravement paralysé dans sa capacité à poursuivre les poursuites, tout comme les tribunaux seront dépouillés de leur autorité inhérente pour gérer leurs salles d’audience », a déclaré le procès de Glasgow.

La porte-parole de Pritzker, Jordan Abudayyeh, a déclaré que le procès de Glasgow était une “faible tentative de protéger le statu quo qui permet aux meurtres et aux agresseurs de payer leur sortie de prison”.

“La loi SAFE-T empêche non seulement que cela se produise, mais fournit également aux agents des forces de l’ordre les outils dont ils ont besoin pour lutter contre le crime, comme des caméras corporelles, une formation supplémentaire et l’accès aux soins de santé mentale”, a déclaré Abudayyeh.

Les manifestants se rassemblent au centre-ville de Joliet près du palais de justice du comté de Will le jeudi 20 octobre 2022 pour soutenir la loi SAFE-T. (Félix Sarver)

Abudayyeh a déclaré que les organisations de défense des droits des victimes soutiennent la loi et que l’État « défendra la création d’un système de justice pénale plus équitable devant les tribunaux ».

Le regroupement des 58 dossiers contestant la loi SAFE-T a été fait en vertu de la règle 384 de la Cour suprême de l’Illinois.

En vertu de cette règle, s’il y a des affaires civiles qui impliquent “une ou plusieurs questions communes de fait ou de droit” dans différents circuits judiciaires, la Cour suprême peut regrouper ces affaires dans un seul circuit judiciaire si cela sert la commodité des parties et des témoins.