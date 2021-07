Les poursuites de Trump contre Facebook, YouTube et Twitter se heurtent aux obstacles du premier amendement

WASHINGTON – Quoi qu’on puisse dire d’autre sur les curieuses poursuites intentées la semaine dernière par l’ancien président Donald J. Trump, dans lesquelles il a accusé trois grandes entreprises technologiques d’avoir violé ses droits au titre du premier amendement en lui refusant l’accès à leurs plateformes, il est normal qu’il ait poursuivi en justice en Floride. L’État a longtemps été à l’avant-garde, et sur le côté perdant, des efforts visant à forcer les entreprises privées à publier des messages politiques auxquels elles s’opposent. Il y a près de 50 ans, la Cour suprême a annulé une loi de Floride cela aurait accordé aux politiciens un « droit de réponse » aux articles de journaux les critiques. Et à la fin du mois dernier, un juge fédéral en Floride bloqué une nouvelle loi de l’État cela aurait imposé de lourdes amendes à certaines entreprises technologiques (mais pas à celles qui possèdent des parcs à thème dans l’État, comme Disney) qui «déplacent volontairement un candidat à un poste». Ensemble, les deux décisions, l’une de l’ère Nixon et l’autre rendue le 30 juin, démontrent que les poursuites que M. Trump a déposées mercredi à Miami contre Facebook, Twitter et Youtube face à de fortes chances. Le premier amendement s’applique à la censure gouvernementale et non aux activités privées, ont déclaré les tribunaux, et il protège les jugements éditoriaux des éditeurs, y compris ceux qui refusent de donner aux politiciens un forum.

L’affaire qui a donné lieu à la décision de la Cour suprême de 1974 a été portée par Pat L. Tornillo, qui était mécontent des éditoriaux colorés du Miami Herald s’opposant à sa candidature à la Chambre des représentants de Floride. Le journal a déclaré que M. Tornillo, un responsable syndical, s’était engagé dans une « mise à plat de l’esprit d’État ». M. Tornillo a invoqué une loi de Floride qui exigeait des journaux qu’ils donnent aux candidats qu’ils critiquaient un espace libre pour une réponse « dans un endroit aussi visible et dans le même genre de type ». Le journal a refusé, perdu devant la plus haute cour de l’État et a fait appel devant la Cour suprême des États-Unis. M. Tornillo et ses partisans ont déclaré, dans le résumé du juge en chef Warren E. Burger, qu’une « révolution des communications » et « le spectre d’une nation « câblée » » justifiaient la loi, tout comme « les vastes accumulations de pouvoir non révisable dans le monde moderne empires médiatiques. Tout cela peut être le cas, a écrit le juge en chef Burger pour un tribunal unanime. Mais le premier amendement, écrit-il, ne permet pas au gouvernement d’usurper le rôle des éditeurs dans la décision de ce qui doit être publié. « Une presse responsable est un objectif sans aucun doute souhaitable », a-t-il écrit, « mais la responsabilité de la presse n’est pas mandatée par la Constitution, et comme de nombreuses autres vertus, elle ne peut pas être légiférée ».

Le juge Byron R. White, qui était souvent hostile aux médias, a écrit dans une opinion concordante qu’une presse non réglementée et indisciplinée vaut mieux que l’alternative du contrôle gouvernemental. « Bien sûr, la presse n’est pas toujours exacte, ni même responsable, et peut ne pas présenter un débat complet et équitable sur des questions publiques importantes », a-t-il écrit. « Mais l’équilibre atteint par le premier amendement en ce qui concerne la presse est que la société doit prendre le risque que parfois les débats sur des questions vitales ne soient pas exhaustifs et que tous les points de vue ne soient pas exprimés. » Il y a moins de deux semaines, le juge Robert L. Hinkle du tribunal fédéral de district de Tallahassee a bloqué une autre loi de Floride, celui-ci a été promulgué en mai et animé par certaines des mêmes idées rejetées par la Cour suprême en 1974. La loi imposerait des amendes à certaines plateformes de médias sociaux pour avoir exercé des jugements éditoriaux en refusant d’amplifier les points de vue des politiciens qui enfreignaient leurs normes . Dans une déclaration publié lorsqu’il a signé le projet de loi, le gouverneur Ron DeSantis, un républicain, a déclaré que le but de la loi était de promouvoir des points de vue conservateurs. « Si les censeurs des Big Tech appliquent les règles de manière incohérente, pour discriminer en faveur de l’idéologie dominante de la Silicon Valley, ils seront désormais tenus pour responsables », a-t-il déclaré. Le juge Hinkle a cité la décision Tornillo mais a écrit qu’il existe des différences significatives entre les journaux et les plateformes comme Facebook et Twitter. « Les journaux, contrairement aux fournisseurs de médias sociaux », a-t-il écrit, « créent ou sélectionnent tout leur contenu, y compris les éditoriaux et les lettres à l’éditeur », a-t-il écrit. En revanche, a-t-il écrit, « quelque chose bien au nord de 99% du contenu qui arrive sur un site de réseau social n’est jamais examiné plus avant ». Mais la nouvelle loi, a écrit le juge Hinkle, visait les « cas idéologiquement sensibles », ceux dans lesquels les plateformes ont fait preuve de discrétion comme le font les journaux.

« Ce sont les cas mêmes sur lesquels les plateformes sont les plus susceptibles d’exercer un jugement éditorial », a-t-il écrit. « En effet, les cibles des statuts en cause sont les jugements éditoriaux eux-mêmes. » La partie la plus étrange de la loi était peut-être son exclusion des fournisseurs de médias sociaux en propriété commune avec les grands parcs à thème. Cette discrimination, une faveur apparente pour les entreprises locales puissantes, était une raison suffisante pour soumettre la loi à la forme la plus exigeante de contrôle constitutionnel, a écrit le juge Hinkle. M. DeSantis a déclaré que l’État ferait appel, et il y a au moins un membre de la Cour suprême qui semble ouvert à la question de savoir si les nouvelles technologies nécessitent de nouvelles règles. En avril, le juge Clarence Thomas a publié un avis concordant lorsque le tribunal a rejeté une affaire sur la question de savoir si M. Trump avait violé le premier amendement en bloquant les gens de son compte Twitter, affirmant que c’était sans objet. Le juge Thomas a profité de l’occasion pour réfléchir à une question plus vaste, pertinente à la fois pour la loi de Floride et pour les poursuites de M. Trump. « Les plates-formes numériques d’aujourd’hui offrent des possibilités de discours sans précédent dans l’histoire, y compris le discours d’acteurs gouvernementaux », a-t-il écrit. « Cependant, le contrôle concentré de tant de discours entre les mains de quelques parties privées est également sans précédent. Nous n’aurons bientôt d’autre choix que d’examiner comment nos doctrines juridiques s’appliquent à des infrastructures d’information privées hautement concentrées telles que les plateformes numériques. »