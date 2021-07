Les poursuites de Trump contre Facebook, Twitter et Google ne sont qu’un autre outil de collecte de fonds

Donald Trump a déposé des poursuites contre Facebook, Twitter et Google mercredi, accusant les entreprises de violer ses droits et ceux d’autres conservateurs au titre du premier amendement. Mais gagner ces procès semble être hors de propos pour Trump.

Les experts juridiques disent que ce sont des affaires frivoles susceptibles d’être rejetées par les tribunaux, mais Trump les utilise déjà comme moyen de collecter des fonds auprès de ses partisans. Les poursuites sont également une distraction pratique de l’enquête en cours de l’État de New York sur la fraude fiscale présumée de son entreprise, qui a été la principale histoire de Trump dans les nouvelles ces derniers temps.

Ce n’est pas la première fois que Trump utilise cette tactique. Au cours de sa présidence, Trump a attaqué à plusieurs reprises des entreprises technologiques – malgré le fait qu’il ait énormément profité de sa portée sur les plateformes de médias sociaux comme Twitter – en affirmant sans fondement que ces entreprises ont des préjugés anti-conservateurs. Et bien que ses tentatives de pénaliser l’industrie technologique avec des décrets exécutifs inapplicables, de faux « sommets technologiques » et de vagues menaces n’aient jamais sérieusement entravé la capacité de Facebook, Google ou Twitter à gérer leurs entreprises, ces efforts ont bien servi Trump politiquement. Il a recueilli le soutien de ses partisans, collecté de l’argent et dominé les gros titres en tant que croisé contre une Silicon Valley libérale. Ces nouvelles poursuites ne semblent pas différentes.

Lors d’une conférence de presse annonçant les poursuites, un représentant de l’America First Policy Institute, une organisation à but non lucratif pro-Trump qui a déposé les poursuites au nom de l’ancien président, a encouragé toute personne intéressée à rejoindre Trump dans ses recours collectifs à s’inscrire sur un site Web. Mais si vous allez sur ce site Web, TakeOnBigTech.com, il atterrit sur une vidéo promotionnelle qui ne renvoie qu’à une option de don d’argent à l’America First Policy Institution – et il n’offre pas un moyen clair de s’inscrire à la poursuite.

TakeOnBigTech.com

Peu de temps après avoir annoncé les poursuites, Trump a commencé à envoyer des messages texte « alerte aux dernières nouvelles » directement à ses partisans leur demandant de faire un don à son Save America PAC.

Selon un journaliste du New York Times qui l’a posté sur Twitter, le message texte à ses abonnés se lit en partie :

« Prés Trump : Je poursuis Facebook et Twitter pour CENSURE NON CONSTITUTIONNELLE. Pendant une courte période, 5x-IMPACT sur tous les cadeaux ! Faites un don MAINTENANT » – et il renvoie à un site Web recevant des dons au Save America PAC.

En plus des opportunités de collecte de fonds, le lancement d’un nouveau combat contre Big Tech donne aux partisans de Trump quelque chose d’autre sur lequel se concentrer en plus des gros titres sur la façon dont les procureurs de l’État de New York ont ​​inculpé la Trump Organization et son directeur financier, Allen Weisselberg, pour fraude fiscale plus tôt ce mois-ci. . Les procureurs allèguent que Weisselberg et la société de Trump n’ont pas payé d’impôts sur 1,7 million de dollars de rémunération indirecte des employés. L’ensemble de l’affaire fait partie d’une enquête plus large sur l’entreprise de l’ancien président ; l’enquête devrait s’élargir, devenant potentiellement plus accablante pour Trump.

Dans le passé, Trump a souvent transformé Facebook, Twitter et Google en croque-mitaines pour avoir prétendument affiché un parti pris anti-conservateur, mais ses affirmations ont souvent servi à détourner l’attention de problèmes politiques plus vastes. Les accusations constantes semblaient également exercer une pression sur les entreprises technologiques, qui n’appliquaient généralement leurs propres règles contre Trump qu’aux derniers jours de sa présidence, lorsqu’il a été interdit pour incitation à la violence avant l’émeute du 6 janvier au Capitole.

Maintenant que Trump n’est plus en fonction et reçoit beaucoup moins d’attention des médias, on ne sait pas s’il sera en mesure de soutenir cette dernière croisade publicitaire contre les géants de la technologie. Mais il ne fait aucun doute qu’au moins pour l’instant, ces poursuites constituent une pause bienvenue par rapport aux nouvelles des affaires juridiques fiscales de Trump – ainsi qu’une excellente occasion de lever des fonds.