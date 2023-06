Les poursuites contre la contrefaçon en Chine et l’échec d’Apple en matière d’accessibilité

Le 3 avril 2010, Steve Jobs a lancé l’iPad. Ce qui pour la plupart des gens était fondamentalement un facteur de forme plus pratique était quelque chose de beaucoup plus important pour les non-locuteurs : une révolution qui change la vie dans l’accès à un appareil de communication portable et puissant pour seulement quelques centaines de dollars.

Mais un élément matériel, aussi impressionnant soit-il conçu et fabriqué, n’a de valeur que ce qu’une personne peut en faire. Après la sortie de l’iPad, le flot de nouvelles applications de communication améliorées et alternatives faciles à utiliser dont les utilisateurs avaient désespérément besoin n’est jamais venu.

Aujourd’hui, il n’y a qu’une demi-douzaine d’applications, chacune vendue au prix de 200 à 300 dollars, qui demandent aux utilisateurs de choisir parmi des menus d’icônes grossièrement dessinées pour produire du texte et de la parole synthétisée. C’est un rythme de développement d’une lenteur déprimante pour une fonction humaine aussi essentielle. Lire l’histoire complète.

—Julie Kim

