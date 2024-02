Les pourparlers visent un plan de cessez-le-feu de 6 semaines

Une délégation israélienne était au Caire mardi pour des négociations visant à un accord de cessez-le-feu malgré l’opinion publique sceptique du Premier ministre selon laquelle la dernière offre du Hamas était « illusoire ».

Les médias israéliens ont rapporté que le Premier ministre Benjamin Netanyahu avait hésité à envoyer des représentants au Caire mais avait cédé aux pressions de l’administration Biden. Pourtant, l’Associated Press a cité deux responsables ayant une connaissance directe des pourparlers, affirmant qu’Israël et le Hamas progressaient vers le cessez-le-feu de six semaines proposé lundi par le président Joe Biden.

Cette pause permettrait aux négociateurs de “prendre le temps de construire quelque chose de plus durable”, a déclaré Biden après une réunion à la Maison Blanche avec le roi Abdallah II de Jordanie. Le soutien politique aux États-Unis, crucial pour Israël pour obtenir l’approbation du Congrès en faveur d’une aide militaire, s’estompe face à l’augmentation des pertes civiles.

Un cessez-le-feu d’une semaine en novembre a conduit à la libération de plus de 100 otages. Les pourparlers semblent désormais avancer alors même qu’Israël intensifie son offensive dans le ville de Rafah, au sud de Gazaoù plus d’un million de Palestiniens déplacés ont fui pour chercher refuge contre les combats ailleurs.

Développements :

∎ Un diplomate occidental au Caire a déclaré à AP qu’un accord de six semaines était sur la table, mais a averti que davantage de travail était encore nécessaire pour parvenir à un accord.

∎ Les principaux problèmes qui continuent de bloquer un cessez-le-feu comprennent l’engagement d’Israël d’écraser le Hamas et de rester responsable de la sécurité à Gaza après la guerre et les exigences du Hamas d’un cessez-le-feu permanent et du retrait de toutes les troupes israéliennes.

∎ Le secrétaire d’État Antony Blinken prononcera un discours lors d’un événement intitulé «La diplomatie des otages en tant que menace pour la sécurité internationale : renforcer notre action collective, notre dissuasion et notre réponse» au Woodrow Wilson International Center for Scholars mardi à Washington. Il n’était pas clair si Blinken discuterait de négociations visant à libérer les otages.

Les États-Unis travaillent sur un nouvel accord d’otages :Suspendrait les combats à Gaza pendant 6 semaines

Les États-Unis, Israël et le Qatar se réunissent pour des négociations de trêve

Le directeur de la CIA, William Burns, le chef du Mossad israélien, David Barnea, et le Premier ministre qatari, Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, rencontraient mardi des responsables égyptiens au Caire pour discuter d’une éventuelle trêve, selon les autorités égyptiennes. Actualités Al-Qahera signalé. L’AFP, citant un responsable du Hamas qui a requis l’anonymat, a déclaré que le Hamas et les autres factions militantes étaient ouverts à discuter de toute initiative visant à mettre fin à la guerre.

Les pourparlers surviennent alors que l’indignation mondiale contre Israël grandit au milieu de l’invasion militaire de Rafah. Lundi, une mission israélienne effrontée de sauvetage d’otages, soutenue par une puissance aérienne lourde, a libéré deux captifs détenus dans la ville frontalière. Le raid israélien, qui a suscité des éloges massifs de la part de Netanyahu et de la plupart des Israéliens, a tué au moins 74 Palestiniens, selon les responsables de la santé à Gaza.

La plupart des Juifs américains se sentent moins en sécurité aux États-Unis :Un nouveau rapport montre des inquiétudes

Les Juifs américains se sentent moins en sécurité depuis le début de la guerre

Plus des trois quarts des Juifs américains se sentent moins en sécurité qu’avant aux États-Unis et près de la moitié s’y sentent moins en sécurité. En conséquence, leur comportement a changé, selon un rapport sur l’antisémitisme publié mardi par l’American Jewish Committee. Le Rapport sur l’état de l’antisémitisme aux États-Unis en 2023 de l’AJC survient quatre mois après l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre et une vague ultérieure d’antisémitisme croissant dans le monde entier. Il en ressort que ceux qui se sentent moins en sécurité sont bien plus susceptibles que ceux qui ne se sentent pas en sécurité de considérer le statut des Juifs américains comme moins sûr qu’il y a un an.

“Personne ne devrait avoir peur d’être ciblé ou harcelé parce qu’il est juif lorsqu’il marche dans la rue, va à l’école ou est au travail”, a déclaré Ted Deutch, PDG de l’American Jewish Committee. “Ce n’est pas un problème nouveau, mais l’explosion de l’antisémitisme depuis le 7 octobre exige que nous prenions une action collective dès maintenant.”

− Marc Ramírez

Contributeur : Associated Press