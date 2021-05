Les pourparlers sur l’infrastructure frappent un hic alors que les républicains rejettent la nouvelle offre de Biden

WASHINGTON – Les efforts pour conclure un accord bipartisan sur un paquet d’infrastructure sont en péril après que les républicains du Sénat ont rejeté vendredi une contre-offre de 1,7 billion de dollars de l’administration du président Joe Biden, révélant de larges lacunes qui restaient dans les négociations.

Le revers, après des semaines de négociations qui se sont accélérées ces derniers jours, soulève des doutes majeurs sur l’objectif de Biden de faire adopter un projet de loi radical sur les infrastructures avec le soutien des démocrates et des républicains.

Dans sa contre-offre coupant un paquet original de 2,3 billions de dollars, Biden a proposé des concessions mineures pour supprimer le financement de la recherche et du développement, des chaînes d’approvisionnement, de la fabrication et des petites entreprises. Pourtant, cela maintiendrait les augmentations d’impôts que les républicains ont dit qu’ils ne soutiendraient en aucun cas.

D’autres changements dans la contre-proposition du plan américain pour l’emploi de Biden comprennent la réduction de 100 milliards de dollars pour l’expansion du haut débit à 65 milliards de dollars, correspondant au montant décrit dans un plan de 586 milliards de dollars des républicains du Sénat, et la réduction des fonds pour les routes et les ponts.

« À notre avis, c’est l’art de rechercher un terrain d’entente », a déclaré la secrétaire de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, lors de la conférence de presse de vendredi. « Cette proposition démontre une volonté de réduire la taille, donnant sur certains domaines qui sont importants pour le président … tout en restant ferme dans les domaines qui sont les plus vitaux pour la construction de nos infrastructures et industries du futur. »

Les républicains ont rapidement rejeté la contre-proposition.

Une porte-parole de la sénatrice Shelley Moore Capito, RW.Va., qui mène des pourparlers républicains avec l’administration Biden, a déclaré que la proposition était toujours « au-dessus de la fourchette de ce qui peut passer au Congrès avec un soutien bipartisan ». Kelley Moore, directeur de la communication de Capito, a déclaré que les deux parties sont « plus éloignées » aujourd’hui qu’elles ne l’étaient après une réunion en personne avec Biden la semaine dernière.

« Il continue à y avoir de grandes différences entre la Maison Blanche et les républicains du Sénat en ce qui concerne la définition de l’infrastructure, l’ampleur des dépenses proposées et la façon de les payer », a déclaré Moore. « Sur la base de la réunion d’aujourd’hui, les groupes semblent plus séparés après deux réunions avec le personnel de la Maison Blanche qu’ils ne l’étaient après une réunion avec le président Biden. »

De hauts responsables de la Maison Blanche, dont Steve Ricchetti, conseiller du président, ont dévoilé la contre-offre vendredi lors d’une conférence téléphonique à un groupe de six sénateurs républicains dirigé par Capito. Le contingent de la Maison Blanche comprenait également le secrétaire aux Transports Pete Buttigieg et la secrétaire au Commerce Gina Raimondo. Les mêmes partis se sont réunis mardi.

Désactivant les républicains, la contre-offre de Biden maintient la proposition du président d’augmenter les impôts des sociétés à 28% pour payer les nouvelles dépenses au cours de la prochaine décennie.

Le sénateur républicain Mitch McConnell a tracé la semaine dernière une «ligne rouge» s’opposant à tout paquet qui annulerait les réductions d’impôts de 2017 de l’ancien président Donald Trump en augmentant le taux d’imposition des sociétés.

Et malgré les concessions mineures, la contre-offre de Biden maintient d’autres dépenses auxquelles les républicains s’opposent.

McConnell et le leader républicain de la Chambre, Kevin McCarthy, ont déclaré qu’ils souhaitaient que le paquet s’en tient strictement aux infrastructures physiques telles que les routes, les ponts, les aéroports et l’expansion du haut débit, et non aux véhicules électriques, aux soins à domicile ou à d’autres soi-disant « infrastructures humaines » proposées par Biden.

Le plan américain pour l’emploi de Biden comprendrait des milliards pour la prestation de soins aux personnes âgées et aux personnes handicapées, l’expansion des véhicules électriques et d’autres investissements en plus des infrastructures de transport traditionnelles. Il pousse également 1,8 billion de dollars en investissements pour les familles et les enfants.

Biden a facturé la proposition d’emplois comme un investissement domestique non vu aux États-Unis depuis la construction des autoroutes inter-États dans les années 1950 et la course à l’espace une décennie plus tard.

Le plan vise à remodeler une économie américaine en difficulté au milieu de la pandémie de coronavirus, tout en positionnant les États-Unis pour lutter contre le changement climatique et surpasser la Chine dans le secteur manufacturier.

