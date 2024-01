Les pourparlers sur les otages se poursuivent alors qu’Israël rejette la demande du Hamas d’un retrait complet de Tsahal et d’un cessez-le-feu permanent

TEL AVIV — Les pourparlers sur la libération des otages à Gaza restent dans l’impasse en raison de la demande du Hamas d’un cessez-le-feu permanent, a déclaré à NBC News un diplomate au courant des pourparlers.

Les responsables américains, qatariens et égyptiens continuent de faire pression en faveur d’un accord qui libérerait environ 130 captifs qui seraient toujours à Gaza, très probablement cachés sous terre dans des tunnels ou dans des maisons privées.

Le Hamas exige l’arrêt définitif des combats, le retrait complet des forces israéliennes de Gaza et la libération d’un grand nombre de prisonniers palestiniens, dont certains ont perpétré l’attaque du 7 octobre, selon des responsables israéliens.

Un responsable du Hamas a déclaré dans une interview que le groupe n’avancerait pas tant qu’il n’aurait pas promis que la guerre cesserait et que toutes les troupes israéliennes quitteraient Gaza. “C’est le cœur de la discussion”, a déclaré le responsable du Hamas.

Les responsables israéliens affirment que leurs efforts pour obtenir la libération des otages n’ont jamais cessé, mais ils ont hésité la semaine dernière face aux exigences du Hamas en faveur d’un cessez-le-feu permanent, selon un haut responsable du gouvernement israélien.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a publiquement rejeté les demandes du Hamas dimanche.

“Je rejette catégoriquement les conditions d’une capitulation du Hamas”, a déclaré Netanyahu lors d’une conférence de presse. « Si nous acceptons cela, nous ne pourrons pas garantir la sécurité de nos citoyens. Nous ne pourrons pas ramener les évacués chez eux en toute sécurité, et le 7 octobre prochain ne sera qu’une question de temps.

Un diplomate d’un pays tiers informé des discussions a déclaré que certains mécanismes d’un éventuel échange futur avaient été convenus.

« Une grande partie des détails sont convenus. Le point de friction est que les Israéliens ne veulent pas accepter un cessez-le-feu permanent », a déclaré le diplomate, qui a requis l’anonymat. « L’accord comprendrait un arrêt des combats depuis plus d’un mois avec la libération progressive des otages en échange de prisonniers palestiniens. »

Un responsable israélien a qualifié cette description d’« absurde ».

Les responsables américains ont déclaré qu’ils continuaient d’essayer de faire avancer les négociations et que le coordinateur de la Maison Blanche pour le Moyen-Orient, Brett McGurk, se rendrait en Égypte et au Qatar cette semaine.

“J’aimerais pouvoir vous dire qu’un accord était imminent, que nous étions sur le point d’en conclure un”, a déclaré dimanche le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby, sur MSNBC. Je peux vous dire que nous y travaillons tous les jours.

Le responsable du Hamas a déclaré le groupe « reçoit beaucoup de propositions et d’idées de la part de différents médiateurs, principalement des Egyptiens et des Qataris », concernant le calendrier et le déroulement d’une éventuelle libération des otages israéliens en échange d’une pause significative dans les combats et de la libération des Palestiniens emprisonnés. en Israël.

La proposition actuelle des médiateurs prévoit la libération des otages en trois phases plus de 30 jours, ont indiqué les responsables. La première phase concernerait les otages civils restants, la seconde inclurait les femmes soldats des Forces de défense israéliennes et les corps des otages morts à Gaza, et la troisième inclurait les otages masculins, y compris les soldats de Tsahal. Les prisonniers palestiniens seraient libérés en échange de chaque groupe d’otages israéliens.

Gershon Baskin, un Israélien qui joue le rôle de médiateur auprès du Hamas depuis des décennies, a déclaré qu’il coordonnait ses activités avec le groupe par l’intermédiaire d’un intermédiaire à Londres. Baskin a déclaré que certains responsables du Hamas souhaitent que tous les prisonniers palestiniens emprisonnés par Israël soient libérés, un nombre estimé à 10 000. ce qui suggère que les dirigeants du Hamas ne sont peut-être pas entièrement unis lors des négociations.

Plus de 100 de ces 10 000 prisonniers ont été impliqués dans l’attaque terroriste du Hamas du 7 octobre, selon des responsables israéliens. Environ 5 000 Palestiniens ont été arrêtés depuis le 7 octobre en Cisjordanie, où le soutien au Hamas a augmenté à la suite de l’attaque.

Les pourparlers visant à libérer les otages et à garantir un cessez-le-feu font partie d’un effort diplomatique visant à créer un cadre de stabilité régionale, à impliquer les pays arabes dans la reconstruction de Gaza, à parvenir à un traité de défense entre les États-Unis et l’Arabie saoudite et à établir une voie vers la libération des otages et l’établissement d’un cessez-le-feu. La souveraineté palestinienne, selon plusieurs personnes proches des pourparlers.

Le diplomate informé des discussions a déclaré que les discussions sur le « lendemain de la guerre » se déroulaient sur une voie distincte de celle d’un accord d’otages.

Le responsable du Hamas a déclaré que le groupe espère jouer un rôle dans le gouvernement de Gaza après le cessez-le-feu qu’il exige. « Nous parlons de la formation d’un gouvernement technocratique d’unité avec une référence nationale pour superviser le processus de reconstruction, l’unification des institutions palestiniennes et préparer les élections », a-t-il déclaré dimanche dans un message vocal sur WhatsApp.

L’idée de récompenser les Palestiniens à la suite de l’attaque brutale du 7 octobre est désagréable pour la grande majorité des Israéliens, selon les sondages d’opinion, même si le sentiment d’urgence concernant la libération des otages est également une priorité. L’attaque a tué 1 200 personnes, pour la plupart des civils, et conduit à l’enlèvement de 240 personnes.

“Les Israéliens ne sont pas disposés à céder aux conditions du Hamas et à annoncer qu’ils reconnaissent leur défaite”, a déclaré Nadav Eyal, chroniqueur au journal israélien Yedioth Ahronoth.

Jeudi, dans des propos qui ont surpris de nombreuses personnes dans le pays, un membre du cabinet de guerre israélien a publiquement appelé à donner la priorité à la libération des otages avant la destruction du Hamas.

« Pour moi, la mission de sauver les civils passe avant de tuer l’ennemi », a déclaré le lieutenant-général Gadi Eisenkot, ancien chef d’état-major militaire, dans une interview enregistrée avec « Uvda », un programme d’information télévisé israélien.

Baskin, le médiateur israélien auprès du Hamas, a déclaré que le chef du Hamas à Gaza, Yahya Sinwar, s’est donné pour mission de libérer tous les prisonniers palestiniens emprisonnés par Israël après 22 ans de détention pour avoir tué des soldats israéliens et Palestiniens qui ont collaboré avec Israël.

« Sinwar a juré de libérer tous les Palestiniens prisonniers israéliens, et pour lui, c’est sa mission », a déclaré Baskin. « Mais je ne pense pas que les Américains comprennent qu’il veut mourir en combattant les Israéliens. Il croit que cette vie est courte et que le paradis est éternel.