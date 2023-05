Les pourparlers sur le plafond de la dette reprennent brièvement alors que la date limite de défaut des États-Unis se rapproche

Les négociations pour un accord visant à relever le plafond de la dette américaine et ainsi éviter un défaut aux conséquences potentiellement catastrophiques pour l’économie mondiale ont brièvement repris vendredi avant de se conclure sans aucun progrès cité par les deux parties.

Les républicains étaient revenus aux pourparlers bipartites avec la Maison Blanche vendredi soir, quelques heures après l’arrêt brutal des négociations plus tôt dans la journée.

« Nous avons eu une discussion très, très franche sur l’endroit où nous en sommes, sur l’endroit où les choses doivent être », a déclaré Garret Graves, le représentant républicain, aux journalistes après une brève réunion au Capitole avec des responsables de la Maison Blanche.

« Ce n’était pas une négociation ce soir », a déclaré Graves, ajoutant que le moment de la prochaine réunion n’était pas fixé.

Le représentant Patrick McHenry a déclaré qu’il n’était pas convaincu que les deux parties pourraient atteindre l’objectif du président de la Chambre, Kevin McCarthy, de parvenir à un accord ce week-end.

Biden « confiant » de parvenir à un accord avec McCarthy pour éviter le défaut de paiement de la dette américaine En savoir plus

Plus tôt dans la journée, Graves of Louisiana, le négociateur en chef des républicains de la Chambre en pourparlers avec la Maison Blanche de Biden, avait déclaré aux journalistes au Capitole : « Nous n’en sommes pas là ».

« Nous avons décidé d’appuyer sur pause, car ce n’est tout simplement pas productif. »

L’impasse avait ébranlé les marchés financiers, l’échéance se rapprochant pour éviter le défaut.

La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a déclaré que si rien n’était fait, le gouvernement américain ne serait plus en mesure de payer ses dettes le 1er juin ou aux alentours de cette date.

Joe Biden est absent du sommet du G7 au Japon. Les responsables de la Maison Blanche menaient des pourparlers pour les démocrates.

L’un d’eux a déclaré au Guardian : « Il existe de réelles divergences entre les partis sur les questions budgétaires et les pourparlers seront difficiles. L’équipe du président travaille dur vers une solution bipartite raisonnable qui peut passer la Chambre et le Sénat.

Pendant des décennies après 1917, lorsque la dette fédérale a été plafonnée, l’augmentation de cette limite, ou plafond, était généralement une procédure de routine, si elle était sujette à la démagogie politique.

En 2006, le sénateur démocrate de l’Illinois Barack Obama a voté contre une augmentation sous un président républicain, George W Bush.

Mais les républicains ont de plus en plus et efficacement recouru à des menaces pour refuser de relever le plafond comme outil de négociation et en 2011, en tant que président, Obama a été contraint de dire il a regretté son vote de cinq ans auparavant.

Lors de l’impasse de 2011, le House GOP a extrait des milliards de dollars de réductions de dépenses qu’Obama a été contraint de vendre à son parti. Maintenant, sous Biden, la même dynamique est en jeu.

Avec le président de la Chambre républicaine, Kevin McCarthy, redevable aux membres d’extrême droite qui lui ont fait endurer 15 votes avant d’obtenir le poste, le GOP exige de fortes réductions des dépenses, sur les priorités démocrates, y compris la santé et le climat, en échange d’un relèvement du plafond de la dette .

Les démocrates disent que les républicains devraient accepter une augmentation nette – c’est-à-dire sans conditions préalables – comme ils l’ont fait à plusieurs reprises sous Donald Trump. Les démocrates exigent également que Biden ne cligne pas des yeux.

Le sénateur Bernie Sanders, flanqué des sénateurs Jeff Merkley, à gauche, et Ed Markey, exhorte Joe Biden à invoquer le 14e amendement. Photographie : Shawn Thew/EPA

Au Capitole vendredi, Graves a déclaré: « Jusqu’à ce que les gens soient disposés à avoir des conversations raisonnables sur la façon dont vous pouvez réellement avancer et faire la bonne chose, alors nous n’allons pas rester assis ici et nous parler. »

Les dirigeants républicains en dehors des pourparlers ont cherché à faire pression. Peu de temps avant que Graves ne parle aux journalistes, Trump a déclaré que son parti ne devrait pas céder du terrain.

Les républicains, a écrit le favori présidentiel sur sa plateforme Truth Social, « ne devraient pas conclure d’accord sur le plafond de la dette à moins qu’ils n’obtiennent tout ce qu’ils veulent (y compris « l’évier de la cuisine »). C’est ainsi que les démocrates nous ont toujours traités. Ne pas plier! »

Mitch McConnell, le leader républicain au Sénat, a tiré sur Biden, accuser le président de « attendez[ing] mois avant d’accepter de négocier avec le président McCarthy sur un accord de dépenses.

« Ils sont les deux seuls à pouvoir parvenir à un accord », a déclaré McConnell. « Il est plus que temps que la Maison Blanche devienne sérieuse. Le temps presse. »

Chris Murphy, un sénateur démocrate du Connecticut, contré: « Nous sommes en crise, pour UNE RAISON – les républicains de la Chambre menacent de brûler toute l’économie s’ils n’obtiennent pas ce qu’ils veulent. »

Dans un récent chronique pour le New York Timesla professeure de droit de Harvard Laurence A Tribe, experte en droit constitutionnel, a accusé les républicains de jouer « au poulet ou, peut-être plus exactement, à la roulette russe » avec la dette américaine.

Tribe a poursuivi en décrivant sa théorie sur la façon dont Biden a le pouvoir de relever le plafond par lui-même, en vertu du 14e amendement, qui stipule que la dette nationale américaine « ne sera pas remise en question ».

Tribu écrit: « M. Biden doit dire au Congrès sans équivoque – et dès que possible, avant qu’il ne soit trop tard pour éviter une crise financière – que les États-Unis paieront toutes leurs factures à leur échéance, même si le département du Trésor doit emprunter davantage que le Congrès a dit qu’il le pouvait.

Les démocrates exhortent Biden à utiliser les pouvoirs du 14e amendement pour éviter une « catastrophe économique mondiale » En savoir plus

Une telle démarche bénéficie du soutien d’éminents démocrates.

Dans une lettre plus tôt cette semaine, un groupe de sénateurs comprenant Elizabeth Warren et Bernie Sanders (un indépendant qui caucus avec le parti), a déclaré: « L’utilisation de cette autorité permettrait aux États-Unis de continuer à payer leurs factures à temps, sans délai , empêchant une catastrophe économique mondiale.

Mais Biden a résisté jusqu’à présent.

Vendredi, un responsable anonyme a déclaré au Washington Post la Maison Blanche de Biden croyait toujours qu' »une voie vers un accord budgétaire bipartisan raisonnable » était possible, « tant que les deux parties reconnaissent qu’elles n’obtiendront pas tout ce qu’elles veulent et qu’un compromis est nécessaire ».