Les pourparlers sur le plafond de la dette poussent Washington vers une nouvelle ère de réduction des déficits

Un résultat est clair alors que Washington parvient à un accord budgétaire pour mettre fin à l’impasse du plafond de la dette : l’ambitieuse ère COVID des dépenses publiques – pour faire face à la pandémie et reconstruire à la suite de celle-ci – cède la place à une nouvelle orientation budgétaire sur des investissements sur mesure et l’endiguement. déficits.

Le président Joe Biden a déclaré que la récupération des fonds COVID-19 non dépensés était «sur la table» lors des discussions budgétaires avec le Congrès. Et tandis que la Maison Blanche a menacé d’opposer son veto au projet de loi sur le plafond de la dette du président de la Chambre républicaine Kevin McCarthy avec ses « réductions dévastatrices » des programmes fédéraux, l’administration a signalé sa volonté d’envisager d’autres plafonds budgétaires.

Le résultat final est un revirement par rapport à il y a quelques années à peine, lorsque le Congrès a été adopté et que le président de l’époque, Donald Trump, a signé la loi historique CARES de 2,2 billions de dollars au début de la crise du COVID en 2020. Et c’est un réalignement spectaculaire alors même que la loi bipartite sur les infrastructures de Biden et la loi sur la réduction de l’inflation investissent maintenant des milliards de dollars dans le pavage des rues, le renforcement du filet de sécurité fédéral et la restructuration de l’économie américaine.

« L’appétit de jeter beaucoup plus d’argent sur des problèmes majeurs en ce moment est considérablement diminué, compte tenu de ce que nous avons vu au cours des dernières années », a déclaré Shai Akabas, directeur de la politique économique au Bipartisan Policy Center, une organisation non partisane à Washington. .

Le département du Trésor a averti qu’il commencerait à manquer d’argent pour payer les factures de la nation dès le 1er juin, bien qu’une estimation vendredi du bureau non partisan du budget du Congrès ait fixé la date limite aux deux premières semaines de juin, ce qui pourrait faire gagner du temps aux négociateurs.

Les contours d’un accord entre la Maison Blanche et le Congrès sont à portée de main, même si la volonté politique de sortir du bras de fer est incertaine. Les négociateurs envisagent de récupérer quelque 30 milliards de dollars de fonds COVID-19 inutilisés, d’imposer des plafonds de dépenses au cours des prochaines années et d’approuver des réformes permettant de faciliter la construction de projets énergétiques et d’autres développements, selon ceux qui connaissent les discussions à huis clos du personnel.

La Maison Blanche a hésité à engager des pourparlers, insistant sur le fait qu’elle n’est disposée à négocier que sur le budget annuel, pas sur le plafond de la dette, et l’équipe de Biden est sceptique quant à la capacité de McCarthy à conclure un accord avec sa majorité d’extrême droite à la Chambre.

« Il n’y a pas d’accord sur le plafond de la dette. Il n’y a pas de négociation à avoir sur le plafond de la dette », a déclaré l’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre.

Mais les alliés de McCarthy disent que la Maison Blanche a fondamentalement sous-estimé ce que le nouveau chef républicain a pu accomplir – d’abord dans la lutte exténuante pour devenir président de la Chambre, et maintenant en ayant adopté le projet de loi de la Chambre avec 4,5 billions de dollars d’économies comme une offre d’ouverture dans les négociations . Les deux ont encouragé McCarthy à faire pression pour un accord.

« La Maison Blanche s’est trompée à chaque fois en comprenant où nous en sommes avec la Chambre », a déclaré Russ Vought, président du Center for American Renewal et ancien directeur du Bureau de la gestion et du budget de Trump. « Ils ont affaire à un nouvel animal. »

L’endettement du pays a explosé ces dernières années, pour atteindre 31 000 milliards de dollars. C’est pratiquement le double de ce qu’il était lors de la dernière confrontation majeure au plafond de la dette il y a dix ans, lorsque Biden, en tant que vice-président de Barack Obama, a fait face à la nouvelle classe de républicains du «tea party» exigeant des réductions de dépenses en échange d’une augmentation du plafond de la dette.

Alors que la politique de la limite de la dette s’est intensifiée, la dette de la nation n’a rien de nouveau. Les bilans américains ont fonctionné dans le rouge pendant une grande partie de son histoire, remontant à l’ère d’avant la guerre civile. C’est parce que les dépenses publiques sont régulièrement plus que les recettes fiscales, aidant à subventionner le confort dont dépendent les Américains – sécurité nationale, travaux publics, filet de sécurité fédéral et opérations de base pour faire fonctionner une société civile. Aux États-Unis, les particuliers paient la majeure partie des impôts, tandis que les sociétés paient moins de 10 %.

Une grande partie des dépenses COVID-19 approuvées au début de la pandémie ont suivi leur cours et les dépenses gouvernementales sont revenues à leurs niveaux habituels, ont déclaré des experts. Cela comprend les vaccins gratuits, les fonds de paie des petites entreprises, les paiements d’urgence aux particuliers, les crédits d’impôt mensuels pour enfants et l’aide alimentaire supplémentaire qui ont protégé les Américains et l’économie.

« La plupart des grandes choses que nous avons faites sont faites – et elles ont fait énormément de bien », a déclaré Sharon Parrott, présidente du Center for Budget and Policy Priorities à Washington.

« Nous avons en fait montré que nous savions comment réduire la pauvreté et augmenter l’assurance maladie au milieu de ce qui aurait été des difficultés croissantes », a-t-elle déclaré.

L’année dernière, la loi sur la réduction de l’inflation de Biden, qui a été promulguée contre l’opposition républicaine, a été largement financée par des économies et de nouveaux revenus ailleurs.

La popularité de certaines dépenses, en particulier les crédits d’impôt pour enfants dans le cadre de l’allégement COVID-19 et les efforts de la loi sur la réduction de l’inflation pour lutter contre le changement climatique, montre la soif politique du pays pour les types d’investissements qui, selon certains Américains, aideront à pousser les États-Unis pleinement dans une économie du XXIe siècle.

Un exemple concret : un groupe central de législateurs républicains du Midwest a empêché une annulation des crédits d’impôt sur les biocarburants de la loi sur la réduction de l’inflation que leurs collègues voulaient supprimer, persuadant McCarthy de laisser cela hors du projet de loi de la Chambre. L’argent fédéral soutient de nouveaux investissements dans les États agricoles à forte intensité de maïs.

Certes, comme les républicains de McCarthy’s House exigent maintenant des réductions budgétaires en échange d’une augmentation du plafond de la dette, ils ont plus de mal à dire quels programmes et services gouvernementaux, en fait, ils prévoient de couper.

Les républicains de la Chambre ont vigoureusement repoussé les affirmations de Biden selon lesquelles leur projet de loi réduirait les anciens combattants et d’autres services.

McCarthy, lors de sa rencontre avec le président, est allé jusqu’à dire à Biden que c’était « un mensonge ».

Les républicains promettent d’exempter le ministère de la Défense et les soins de santé des anciens combattants une fois qu’ils auront rédigé les projets de loi de dépenses réels pour correspondre à la proposition de plafond de la dette de la Chambre, mais il n’y a aucune garantie écrite que ces programmes ne subiront pas de réductions.

En fait, les démocrates disent que si les républicains épargnaient la Défense et les vétérans des réductions, les coupes dans les autres départements atteindraient 22 %.

Les observateurs du budget répètent souvent que le problème de la dette n’est pas nécessairement le montant de la charge de la dette, approchant 100% du produit intérieur brut du pays, mais si le gouvernement fédéral peut continuer à effectuer les paiements sur la dette, d’autant plus que les taux d’intérêt augmentent.

De la Maison Blanche vendredi, Mitch Landrieu, le coordinateur de la mise en œuvre des infrastructures, a parlé du projet de loi bipartite sur les infrastructures de 1,2 billion de dollars que Biden a signé il y a 18 mois. Il a déclaré que cela créait des emplois, stimulait les investissements privés et montrait ce qui pouvait arriver lorsque les parties se réunissaient.

« Nous disons une fois par génération parce que cela ne s’est pas produit de notre vivant, et très franchement, cela ne se reproduira peut-être pas dans un proche avenir », a-t-il déclaré.

Le correspondant de l'Associated Press à la Maison Blanche, Zeke Miller, a contribué à ce rapport.