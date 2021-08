Les pourparlers sur le nucléaire iranien sont bloqués après des progrès substantiels, selon un négociateur

WASHINGTON – Les discussions fragiles sur la relance de l’accord sur le nucléaire iranien de 2015 étaient à environ deux semaines d’une conclusion en juin, mais plusieurs points compliqués restent en suspens, selon un haut responsable du gouvernement allemand participant aux pourparlers.

Plus tôt cette année, les signataires du Plan d’action global conjoint, ou JCPOA, ont entamé le premier de ce qui allait devenir six cycles de négociations d’une journée dans plusieurs hôtels de Vienne.

« En mars, notre détermination et celle de nos amis américains était de faire cela rapidement. Cela a pris plus de temps que nous le pensions. Mais je pense qu’en juin, encore deux semaines de négociations sérieuses et de volonté politique, nous aurions pu l’avoir », a déclaré un haut responsable du gouvernement allemand.

Jusque-là, les progrès avaient été « assez substantiels », a déclaré le responsable.

« Comme c’est toujours le cas dans ce genre de négociations, les points les plus compliqués ont été laissés à la fin et nous ne sommes pas résolus, mais je dirais que nous avons commencé avec une feuille de papier vierge et en juin, nous avions quatre textes différents et quelque chose comme 1 520 pages de l’accord rédigées », a expliqué le responsable.

Le responsable a requis l’anonymat afin de discuter franchement des négociations.

La pause dans les pourparlers fait suite à l’élection du nouveau président iranien, Ebrahim Raisi, qui succédera cette semaine à Hassan Rouhani.

Le JCPOA 2015, négocié en partie par l’administration Obama, a levé les sanctions contre l’Iran qui avaient paralysé son économie et réduit ses exportations de pétrole de moitié environ. Aux côtés des États-Unis, la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni, la Russie et la Chine étaient également signataires de l’accord.

L’Iran a accepté de démanteler une partie de son programme nucléaire et d’ouvrir ses installations à des inspections internationales plus approfondies en échange de milliards de dollars d’allégement des sanctions.

En 2018, le président de l’époque, Donald Trump, a tenu une promesse de campagne et a retiré unilatéralement les États-Unis du JCPOA, le qualifiant de « pire accord de tous les temps ». Trump a également réintroduit les sanctions contre Téhéran qui avaient été précédemment levées. Après la sortie de Washington de l’accord nucléaire historique, d’autres signataires du pacte « ont lutté pour maintenir l’accord en vie.

La campagne de « pression maximale » de l’administration Trump a entravé l’économie déjà tendue de l’Iran et réduit les exportations de pétrole, portant à un point d’ébullition les tensions entre Téhéran et Washington.

L’administration Biden a depuis demandé un retour à l’accord et a récemment achevé un sixième cycle de négociations à Vienne.

Le mois dernier, un haut responsable de l’administration Biden a déclaré aux journalistes sous couvert d’anonymat que l’équipe de négociation américaine n’était pas parvenue à un accord après les six séries de pourparlers. Le responsable a ajouté que les États-Unis entreraient dans le septième cycle de pourparlers avec les autres signataires, également appelés P5+1.

Lorsqu’on lui a demandé un calendrier, le responsable a refusé de préciser les détails du calendrier pour la reprise des négociations.