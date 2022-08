Les pourparlers sur le nucléaire iranien à Vienne alors que Téhéran étend son enrichissement

Les négociateurs d’Iran, des États-Unis et de l’Union européenne se sont préparés jeudi à reprendre des pourparlers indirects de plusieurs mois sur l’accord nucléaire en lambeaux de Téhéran, alors même que les inspecteurs internationaux ont reconnu que la République islamique avait commencé une nouvelle expansion de son enrichissement d’uranium.

La reprise des pourparlers de Vienne, soudainement appelés mercredi, ne semble pas inclure une représentation de haut niveau de tous les pays faisant partie de l’accord de 2015 de l’Iran avec les puissances verbales. Cela survient alors que les responsables occidentaux expriment un scepticisme croissant à l’égard d’un accord visant à rétablir l’accord et que le haut diplomate de l’UE a averti que “l’espace pour des compromis significatifs supplémentaires a été épuisé”.

Le négociateur en chef de l’Iran, Ali Bagheri Kani, était arrivé à Vienne pour les pourparlers, ont rapporté les médias d’État iraniens. Le représentant spécial des États-Unis pour l’Iran, Rob Malley, était également sur place, tweetant mercredi que “nos attentes sont sous contrôle”.

Comme dans d’autres pourparlers, les États-Unis ne négocieront pas directement avec l’Iran, mais s’exprimeront par l’intermédiaire du diplomate européen Enrique Mora. Les États-Unis n’ont pas eu de pourparlers directs avec l’Iran depuis que le président Donald Trump a unilatéralement retiré l’Amérique de l’accord en 2018. Mora a également rencontré jeudi l’ambassadeur russe Mikhail Ulyanov, qui a représenté les intérêts de Moscou dans les pourparlers.

Mais au début des négociations, l’Iran a adopté une position maximaliste. Par l’intermédiaire de son agence de presse publique IRNA, Téhéran a nié avoir abandonné ses efforts pour amener l’Amérique à retirer ses gardes de la révolution paramilitaires de la liste des organisations terroristes comme condition préalable aux pourparlers. Pendant ce temps, l’IRNA a également cité son chef nucléaire civil disant que les caméras de surveillance éteintes de l’Agence internationale de l’énergie atomique ne seraient rallumées qu’une fois que l’Occident abandonnerait ses efforts pour enquêter sur les traces artificielles d’uranium trouvées sur des sites précédemment non divulgués dans le pays.

Ces positions pourraient condamner les pourparlers. Les responsables iraniens avaient tenté de proposer des évaluations optimistes des négociations tout en blâmant les États-Unis pour l’impasse, craignant probablement qu’un échec des pourparlers ne voie sa devise rial plonger à de nouveaux creux historiques.

L’Iran a conclu l’accord nucléaire en 2015 avec les États-Unis, la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni, la Russie et la Chine. L’accord, officiellement connu sous le nom de Plan d’action global conjoint, a vu l’Iran accepter de limiter son enrichissement d’uranium sous la surveillance d’inspecteurs de l’ONU en échange de la levée des sanctions économiques.

Selon le dernier décompte public de l’AIEA, l’Iran dispose d’un stock d’environ 3 800 kilogrammes (8 370 livres) d’uranium enrichi. Plus inquiétant pour les experts non-profilés, l’Iran enrichit désormais l’uranium jusqu’à 60% de pureté – un niveau qu’il n’a jamais atteint auparavant et qui est à une courte étape technique des niveaux de qualité militaire de 90%.

Ces experts préviennent que l’Iran dispose de suffisamment d’uranium enrichi à 60 % pour le transformer en combustible pour au moins une bombe nucléaire. Cependant, l’Iran aurait encore besoin de concevoir une bombe et un système de livraison pour cela, probablement un projet de plusieurs mois. L’Iran maintient que son programme est à des fins pacifiques, bien que ses responsables discutent de plus en plus de la capacité du pays à construire une bombe nucléaire s’il le souhaite – un sujet auparavant tabou là-bas.

Pendant ce temps, jeudi, ces inspecteurs de l’ONU à l’AIEA ont déclaré qu’ils avaient vérifié que l’Iran avait commencé à alimenter en gaz d’uranium deux cascades IR-1 précédemment inutilisées dans son installation souterraine de Natanz. Ces cascades enrichiront l’uranium jusqu’à 5 %.

Les inspecteurs de l’AIEA ont également vérifié que l’Iran avait achevé l’installation de trois cascades IR-6 avancées dans l’usine, chacune comprenant jusqu’à 176 centrifugeuses. L’AIEA a déclaré que ces cascades n’avaient pas encore été alimentées en uranium. L’Iran a également déclaré à l’AIEA qu’il prévoyait d’installer six autres cascades IR-2M dans une nouvelle unité opérationnelle à Natanz, ont déclaré les inspecteurs.

Jon Gambrell, Associated Press