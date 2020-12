Les pourparlers sur le Brexit sont sur le point de se poursuivre jusqu’à Noël ou au-delà, après que le Royaume-Uni et l’UE se soient retirés du bord de se contenter d’un résultat sans accord – mais sans percée qui l’enlève.

Une date limite de dimanche pour qu’un accord soit en vue – ou les négociations seraient terminées – a été déchirée après un appel téléphonique de 30 minutes entre Boris Johnson et le président de la Commission européenne, au milieu d’indices prudents de progrès à Bruxelles.

Dominic Raab a suggéré que le Royaume-Uni «accepterait l’arbitrage», à condition qu’il soit indépendant – offrant une solution possible, mais la question cruciale de savoir quel organe serait responsable est inconnue.

Le ministre irlandais des Affaires étrangères, Simon Coveney, a exhorté les gens à tirer la confiance des négociateurs qui sont «discrets», déclarant: «Aucune des deux parties ne brise la confiance et je considère cela comme un bon signe.»

Les groupes d’entreprises se sont déclarés soulagés de voir qu’un non-accord avait été évité pour le moment – mais ont souligné les dommages de la confusion, 18 jours à peine avant que le Royaume-Uni ne quitte le marché unique et l’union douanière.

«La 11e heure est passée et chaque moment d’incertitude qui passe rend plus difficile pour les entreprises de se préparer efficacement pour le 1er janvier», a déclaré Helen Dickinson, directrice générale du British Retail Consortium.

Tony Danker, le directeur général de la CBI, a fait écho à la critique, exigeant: «Du déploiement informatique aux contrôles aux frontières, il faut répondre à toutes les questions auxquelles on peut répondre.»

« Malgré l’épuisement après presque un an de négociations, malgré le fait que les délais aient été maintes fois dépassés, nous pensons qu’il est responsable à ce stade de faire un effort supplémentaire », a-t-elle déclaré, lisant une déclaration conjointe.

Mais M. Johnson, s’exprimant plus tard à Downing Street, a déclaré: «Pour autant que je sache, il y a des problèmes graves et très, très difficiles qui séparent actuellement le Royaume-Uni de l’UE.»

Le Premier ministre – qui a affirmé vendredi qu’un résultat sans accord serait «merveilleux» – a de nouveau évoqué «une clarté et une simplicité dans cette approche qui a ses propres avantages».

Cependant, les prévisions officielles prévoient qu’un non-accord retirera 40 milliards de livres sterling de l’économie britannique l’année prochaine, mettant 300000 personnes au chômage, avec des avertissements de chaos frontalier et de hausse des prix des denrées alimentaires.

Parmi les bases de données dont le Royaume-Uni pourrait être exclu figurent le SIS II, qui enregistre les terroristes présumés et les principaux criminels, les enregistrements des passagers en direct et l’ADN, les empreintes digitales et les détails d’immatriculation des véhicules.