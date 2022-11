Les pourparlers sur la santé se terminent sans accord alors que le gouvernement fédéral se retire

VANCOUVER –

Les ministres qui se sont réunis pour des réunions pour faire face à la crise sanitaire nationale sont partis mardi sans l’assurance d’un financement supplémentaire de leur homologue fédéral, qui a reproché aux premiers ministres de leur avoir donné des “ordres de marche” pour arrêter de négocier.

Le ministre de la Santé de la Colombie-Britannique, Adrian Dix, qui a coprésidé la deuxième journée des rassemblements mardi avec le ministre fédéral Jean-Yves Duclos, a déclaré que le gouvernement fédéral s’était retiré d’une déclaration conjointe sur les pourparlers et s’était exclu d’une conférence de presse.

Duclos a fait référence à une déclaration publiée plus tôt mardi par le Conseil de la fédération, le groupe représentant tous les premiers ministres, avant la fin des pourparlers.

Dans la déclaration, les premiers ministres ont déclaré qu’ils étaient déçus de l’absence de réponse fédérale à une demande continue des provinces et des territoires visant à ce que 35 % des coûts des soins de santé soient couverts par Ottawa, contre 22 % auparavant.

Cependant, Duclos a refusé de dire lors d’une conférence de presse distincte s’il était venu à la table avec plus d’argent, ajoutant seulement que les premiers ministres ne voulaient pas que les ministres de la Santé acceptent des conditions, comme fournir des données sur les effectifs de la santé.

“Malheureusement, malgré le geste de bonne foi (de lundi), nos collègues provinciaux et territoriaux, nos collègues, ont reçu l’ordre de marche de leurs premiers ministres de ne pas faire d’autres progrès”, a déclaré Duclos.

«En conséquence, les premiers ministres nous empêchent tous, ministres de la Santé, de prendre des mesures concrètes et tangibles qui feraient une différence immédiate dans la vie quotidienne des travailleurs de la santé et des patients.

“De toute évidence, c’est décevant. Les Canadiens attendent et méritent plus que cela.”

Duclos a déclaré qu’au lieu de permettre aux ministres de la Santé de s’engager dans des discussions significatives, les premiers ministres les “forçaient” à se concentrer uniquement sur l’argent.

« Nous devons travailler ensemble pour que les patients partout au Canada puissent obtenir les soins dont ils ont besoin, quand ils en ont besoin et où ils en ont besoin. Ce sont des priorités fondamentales sur lesquelles nous nous sommes tous entendus. ministres travaillent sur ces priorités ? »

Les premiers ministres ont également réitéré leur appel au premier ministre Justin Trudeau pour qu’il les rencontre. Dix a déclaré qu’une conférence nationale sur le Transfert canadien en matière de santé, l’argent fédéral distribué à toutes les juridictions, est également nécessaire.

Duclos a déclaré avoir dit aux ministres de la Santé que le gouvernement fédéral fournirait un financement ciblé pour les priorités qu’ils ont exprimées depuis de nombreux mois.

“Nous avons eu un total de 11 réunions virtuelles au cours de la dernière année, plus celle-ci en personne”, a-t-il déclaré. “Mais nous devons être tous ensemble et exprimer ensemble ces priorités, puis passer à l’étape suivante, qui consistera à déterminer le type de financement et l’agenda sur lesquels nous voulons travailler en collaboration.”

Dix a déclaré que les réunions se sont terminées de manière “décevante” et que les ministres provinciaux et territoriaux ne pouvaient pas aller de l’avant sur la base de ce qu’il a appelé “de petites phrases sonores du premier ministre”.

« Très bien, ils n’ont pas aimé que les premiers ministres réitèrent leur position sur le Transfert canadien en matière de santé. C’est tout à fait juste de la part du gouvernement fédéral de le faire dans son expression. Mais je pense que c’est décevant. Je ne suis pas sûr que cela envoie le meilleur message », a-t-il déclaré.

“Nous avons besoin que le gouvernement fédéral accroisse son rôle et son soutien aux soins de santé publics et non, comme cela se produit depuis trop longtemps, qu’il diminue ce rôle.”

Le gouvernement fédéral a conclu des accords de financement avec des juridictions individuelles dans le passé.

En août 2017, les provinces et les territoires ont signé une entente sur l’amélioration de l’accès aux soins à domicile et communautaires ainsi qu’aux services de santé mentale et de lutte contre les dépendances. Le Québec a signé une autre entente distincte de ces priorités. Les accords sur mesure impliquaient un total de 11 milliards de dollars de financement par habitant sur 10 ans.

Haizhen Mou, professeur de politique publique à l’Université de la Saskatchewan, a déclaré que ces accords suggèrent qu’Ottawa pourrait lier davantage d’argent à d’autres domaines des soins de santé, y compris l’amélioration des conditions pour une main-d’œuvre épuisée et des mesures telles que la rationalisation de l’embauche de médecins formés à l’étranger et infirmières.

“Le gouvernement fédéral pourrait faire beaucoup s’il considère ce problème de personnel de santé comme sa priorité nationale. Il l’a déjà fait sur d’autres questions”, a-t-elle déclaré.

Bien que les soins de santé relèvent de la responsabilité des provinces et des territoires, le PE a déclaré qu’ils feraient bien de rendre compte de la façon dont ils dépensent l’argent, surtout s’il n’est pas ciblé sur des domaines particuliers.

“Notre système de soins de santé manque de responsabilité. Ce n’est pas une question de financement ou de partage des contributions. C’est une question de responsabilité et d’efficacité”, a-t-elle déclaré.

La Fédération canadienne des syndicats d’infirmières et d’infirmiers et l’Association des infirmières et infirmiers du Canada ont déclaré que l’absence de résultats, ainsi que les “points du doigt”, n’étaient pas ce qu’ils attendaient des réunions.

«Les infirmières de partout au Canada sont épuisées et soumises à un stress intense, tout en faisant face à des pressions sans précédent qui les ont poussées au-delà du point de rupture», ont déclaré les deux groupes dans un communiqué conjoint.

« Nous reconnaissons que le gouvernement fédéral devrait augmenter l’argent pour les soins de santé au Canada, mais les nouveaux investissements doivent être ciblés sur les domaines où les besoins sont essentiels pour garantir que les Canadiens reçoivent les soins dont ils ont besoin, quand ils en ont besoin.

Les deux groupes ont déclaré qu’ils demanderaient une rencontre avec la première ministre du Manitoba, Heather Stefanson, présidente de la fédération, pour discuter des mesures essentielles nécessaires pour soutenir les infirmières et le système de santé.

“Avant même que la réunion ne soit terminée… les premiers ministres ont publié une déclaration qualifiant la réunion d’échec. Ce n’est pas exactement ce que nous appellerions un engagement significatif”, poursuit Duclos. Il blâme les premiers ministres, pas ses homologues. Dit les appels à l’augmentation du CHT “pas un plan”. – Rachel Aiello (@rachaiello) 8 novembre 2022

Les deux plans sur lesquels Duclos a déclaré que les ministres de la Santé travaillent depuis février étaient les suivants : -Plan d’action pancanadien pour relever les défis de la main-d’œuvre de la santé et pour soutenir les travailleurs de la santé

-Stratégie pancanadienne des données sur la santé pour améliorer la qualité et la sécurité des soins aux Canadiens – Rachel Aiello (@rachaiello) 9 novembre 2022



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 8 novembre 2022.