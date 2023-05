Les pourparlers sur la limite de la dette commencent et s’arrêtent alors que les républicains américains et la Maison Blanche font face à de « sérieuses divergences »

« Les premières réunions n’étaient pas si progressistes que ça, les deuxièmes l’étaient, la troisième l’était », a-t-il déclaré.

« Je ne pense pas que nous pourrons avancer tant que le président ne pourra pas rentrer dans le pays », a déclaré McCarthy aux journalistes au Capitole samedi. « Depuis le dernier jour jusqu’à aujourd’hui, ils ont reculé. Ils veulent en fait dépenser plus d’argent que nous en dépensons cette année.

Les négociateurs de McCarthy ont déclaré après la séance de vendredi soir qu’ils n’étaient pas certains des prochaines étapes.

« Nous nous sommes réengagés, avons eu une discussion très, très franche, parlant d’où nous en sommes, parlant de là où les choses doivent être, de ce qui est raisonnablement acceptable », a déclaré le membre du Congrès Garret Graves.

On a demandé au membre du Congrès Patrick McHenry s’il était convaincu qu’un accord sur les questions budgétaires pourrait être conclu avec la Maison Blanche. Il a répondu : « Non ».

Alors que l’équipe de la Maison Blanche quittait la session nocturne, le conseiller de Biden, Steve Ricchetti, qui dirige les pourparlers pour les démocrates, a déclaré qu’il avait de l’espoir. « Nous allons continuer à travailler », a-t-il déclaré.

McCarthy avait déclaré que la résolution de l’impasse était «facile», si seulement l’équipe de Biden acceptait certaines réductions de dépenses que les républicains exigent. La plus grande impasse concernait le montant du budget principal de l’exercice 2024, selon une personne informée des pourparlers et dont l’anonymat a été accordé pour en discuter.

Les démocrates soutiennent que les fortes réductions que les républicains ont proposées seraient potentiellement préjudiciables aux Américains, et ils insistent pour que les républicains acceptent des augmentations d’impôts sur les riches, en plus des réductions de dépenses, pour combler le déficit.

Wall Street a baissé alors que les négociations s’arrêtaient soudainement. Les experts ont averti que même la menace d’un défaut de paiement pourrait déclencher une récession.

Le président de la Chambre, Kevin McCarthy, à Washington, aux États-Unis, mercredi. Photo : Reuters

Les républicains soutiennent que les dépenses déficitaires du pays doivent être maîtrisées, dans le but de ramener les dépenses aux niveaux de l’exercice 2022 et de restreindre la croissance future. Mais l’équipe de Biden rétorque que les plafonds proposés par les républicains dans leur projet de loi adopté par la Chambre équivaudraient à des réductions de 30% dans certains programmes si la défense et les anciens combattants sont épargnés, selon une note du Bureau de la gestion et du budget.

Tout accord aurait besoin du soutien des républicains et des démocrates pour être approuvé par un Congrès divisé et être adopté. Les négociateurs envisagent un accord de plafond budgétaire plus étroit de quelques années, plutôt que les plafonds de dix ans initialement souhaités par les républicains, et de récupérer quelque 30 milliards de dollars de fonds Covid-19 non dépensés.

Les changements de politique restent à débattre, y compris un cadre permettant aux réformes d’accélérer le développement de projets énergétiques, ainsi que la poussée républicaine pour imposer des exigences de travail aux bénéficiaires d’aides gouvernementales auxquelles Biden a été ouvert, mais le chef démocrate de la Chambre Hakeem Jeffries de New York a déclaré qu’elle était un « non partant ».

McCarthy fait face à des pressions de son flanc d’extrême droite pour conclure l’accord le plus solide possible pour les républicains, et il risque une menace pour son leadership en tant que président s’il ne tient pas ses promesses. Il est peu probable que de nombreux républicains de la Chambre acceptent un accord avec la Maison Blanche.