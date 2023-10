Les pourparlers sur la grève des acteurs hollywoodiens sont interrompus

Les pourparlers se sont amèrement interrompus mercredi soir entre les acteurs et les studios d’Hollywood, tuant tout espoir de voir la grève des artistes interprètes ou exécutants prendre fin dans un avenir proche.

Les studios ont annoncé qu’ils avaient suspendu les négociations contractuelles, estimant que l’écart entre les deux parties était trop grand pour que cela en vaille la peine, malgré une offre aussi intéressante que celle qui a récemment mis fin à la grève des scénaristes. Le syndicat des acteurs a dénoncé les « tactiques d’intimidation » de leurs opposants et a déclaré qu’ils dénaturent largement leurs offres.

Le 2 octobre, pour la première fois depuis le début de la grève le 14 juillet, la Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists a repris les négociations avec l’Alliance of Motion Picture and Television Producers, qui représente les studios, les services de streaming et les sociétés de production. dans les pourparlers de grève.

Lorsque les négociations ont repris avec les écrivains le mois dernier, leur grève a pris fin cinq jours plus tard, mais des progrès similaires n’ont pas été réalisés avec le syndicat des acteurs.

Les studios ont mis fin aux discussions après avoir vu la dernière proposition des acteurs mercredi.

« Il est clair que l’écart entre l’AMPTP et le SAG-AFTRA est trop grand et que les conversations ne nous mènent plus dans une direction productive », a déclaré l’AMPTP dans un communiqué.

🧵À nos collègues #SagAftraMembers: C’est avec une profonde déception que nous rapportons que les PDG de l’industrie se sont éloignés de la table de négociation après avoir refusé de contrer notre dernière offre. (1/11) pic.twitter.com/nd2PfpDH4F —@sagaftra

La proposition SAG-AFTRA coûterait aux entreprises 800 millions de dollars supplémentaires par an et créerait « un fardeau économique intenable », indique le communiqué.

Dans une lettre aux membres envoyée jeudi matin, la SAG-AFTRA a déclaré que ce chiffre était surestimé de 60 pour cent. Le syndicat a déclaré que ses négociateurs étaient « profondément déçus » que les studios aient rompu les négociations.

« Nous avons négocié avec eux de bonne foi », lit-on dans la lettre, « en dépit du fait que la semaine dernière, ils ont présenté une offre qui, de manière choquante, valait moins que celle qu’ils proposaient avant le début de la grève. »

Les acteurs se sont mis en grève pour des questions telles que l’augmentation des salaires pour les programmes en streaming et le contrôle de l’utilisation de leurs images générées par l’intelligence artificielle.

L’AMPTP a insisté sur le fait que ses offres avaient été aussi généreuses que celles qui ont mis fin à la grève des scénaristes et apporté un nouveau contrat à la guilde des réalisateurs plus tôt cette année.

Mais la lettre du syndicat aux acteurs indique que les entreprises « refusent de protéger les artistes contre le remplacement par l’IA, elles refusent d’augmenter vos salaires pour suivre l’inflation, et elles refusent de partager une infime partie des immenses revenus que VOTRE travail génère pour eux. «

Dès le début, les discussions entre acteurs n’avaient rien à voir avec l’élan qui a déclenché des sessions marathon de nuit et de week-end lors de la grève des écrivains et a mis un terme à cet arrêt de travail. Les acteurs et les studios avaient pris plusieurs jours de congé après la reprise, et aucun progrès significatif n’a été signalé malgré l’implication directe des dirigeants de studios, dont Disney et Netflix, comme cela avait été le cas dans la grève des scénaristes.

Les scénaristes ont cependant eu leur propre faux départ dans les négociations. Un mois avant le succès des négociations, la première tentative de redémarrage a pris fin au bout de quelques jours seulement.

Les écrivains de retour au travail

Les membres de la Writers Guild of America ont voté lundi à la quasi-unanimité pour ratifier leur nouveau contrat.

Leurs dirigeants ont vanté que leur accord avait permis d’atteindre l’essentiel de ce qu’ils recherchaient lors de leur grève près de cinq mois plus tôt. Ils ont déclaré leur grève terminée et renvoyé les écrivains au travail le 26 septembre.

Les talk-shows de fin de soirée sont revenus à l’antenne en une semaine, et d’autres émissions, notamment Saturday Night Live suivra bientôt. Mais sans acteurs, la production d’émissions et de films scénarisés restera en pause indéfiniment.