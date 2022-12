Les pourparlers sur la biodiversité dans les derniers jours avec de nombreux problèmes non résolus

Les négociateurs lors d’une conférence des Nations Unies sur la biodiversité samedi n’ont toujours pas résolu la plupart des questions clés concernant la protection de la nature mondiale d’ici 2030 et la fourniture de dizaines de milliards de dollars aux pays en développement pour financer ces efforts.

La Conférence des Nations Unies sur la biodiversité, ou COP15, doit se terminer lundi à Montréal et les délégués se sont précipités pour s’entendre sur un libellé dans un cadre qui appelle à la protection de 30 % des zones terrestres et marines mondiales d’ici 2030, un objectif connu sous le nom de « 30 d’ici 30. » Actuellement, 17 % des zones terrestres et 10 % des zones marines dans le monde sont protégées.

Ils doivent aussi se mettre d’accord sur des montants de financement qui iraient au financement de projets de protection et de restauration d’espaces naturels. Le projet de cadre appelle à combler un déficit de financement de 700 milliards de dollars d’ici 2030. La majeure partie de cette somme proviendrait de la réforme des subventions dans les secteurs de l’agriculture, de la pêche et de l’énergie, mais il existe également des appels à des dizaines de milliards de dollars de nouveaux financements qui proviendraient de pays riches. aux nations pauvres.

« Depuis le début des négociations, on voit systématiquement certains pays affaiblir l’ambition. L’ambition doit revenir », a déclaré Marco Lambertini, directeur général de WWF International, ajoutant qu’ils avaient besoin d’un « objectif de conservation clair » qui « place le monde sur une trajectoire claire vers un avenir positif pour la nature ».

Le ministre canadien de l’Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault, s’est montré plus optimiste. Guilbeault a déclaré à l’Associated Press samedi matin qu’il avait entendu «peu de gens parler de lignes rouges» et cela signifie que «les gens sont prêts à parler. Les gens sont prêts à négocier.

“J’ai entendu beaucoup de soutien pour l’ambition de tous les coins du monde”, a déclaré Guilbeault. “Tout le monde veut partir d’ici avec un accord ambitieux.”

Les ministres et les responsables gouvernementaux d’environ 190 pays conviennent pour la plupart que la protection de la biodiversité doit être une priorité, beaucoup comparant ces efforts aux pourparlers sur le climat qui se sont terminés le mois dernier en Égypte.

Le changement climatique associé à la perte d’habitat, à la pollution et au développement a martelé la biodiversité mondiale, avec une estimation en 2019 avertissant qu’un million d’espèces végétales et animales risquent l’extinction d’ici des décennies – un taux de perte 1000 fois plus élevé que prévu. Les humains utilisent régulièrement environ 50 000 espèces sauvages, et 1 personne sur 5 sur les 8 milliards d’habitants de la planète dépend de ces espèces pour se nourrir et gagner leur vie, selon le rapport.

Mais ils ont du mal à s’entendre sur ce à quoi ressemble cette protection et qui paiera pour cela.

Le financement a été l’un des problèmes les plus controversés, les délégués de 70 pays africains, sud-américains et asiatiques ayant quitté les négociations mercredi. Ils sont revenus quelques heures plus tard.

Dans une déclaration publiée au nom du groupe par le Brésil après le débrayage, ils ont exigé qu’un nouveau mécanisme de financement dédié à la biodiversité soit mis en place et que les pays développés fournissent 100 milliards de dollars par an en subventions financières aux économies émergentes jusqu’en 2030.

“Seul un cadre avec des objectifs clairs et une architecture pour la mobilisation et l’accès aux ressources peut être considéré comme un cadre ambitieux”, a déclaré le groupe dans un communiqué conjoint.

Les pays donateurs – l’Union européenne et 13 pays – ont répondu vendredi par une déclaration promettant d’augmenter le financement de la biodiversité. Ils ont noté qu’ils avaient doublé les dépenses consacrées à la biodiversité de 2010 à 2015 et s’étaient engagés à verser plusieurs milliards de dollars supplémentaires dans le financement de la biodiversité depuis lors.

Zac Goldsmith, ministre britannique des territoires d’outre-mer, du Commonwealth, de l’énergie, du climat et de l’environnement, a reconnu que l’accent ne pouvait pas être mis uniquement sur des mesures de protection populaires telles que l’objectif 30 x 30.

“Le 30 par 30 est un objectif global, mais vous ne pouvez pas livrer 30 par 30 sans que toute une série d’autres choses ne soient également convenues”, a-t-il déclaré. «Nous n’allons pas avoir 30 par 30 sans financement. Nous n’allons pas l’avoir à moins que d’autres pays fassent comme le Costa Rica et brisent le lien entre la productivité agricole et la dégradation des terres et la déforestation. Et nous ne pourrons rien faire de tout cela si nous ne nous occupons pas des… subventions.

Même les objectifs de protection font toujours l’objet de querelles. De nombreux pays pensent que 30% est un objectif admirable, mais certains pays poussent à édulcorer le langage pour permettre, entre autres, des activités durables dans ces zones dont les écologistes craignent qu’elles n’entraînent une exploitation forestière et minière destructrice. D’autres veulent des moyens de référencement linguistique pour mieux gérer les 70 % restants du monde qui ne seraient pas protégés.

D’autres désaccords portent sur la meilleure façon de partager les avantages des ressources génétiques et d’inscrire les droits des groupes autochtones dans tout accord. Certains groupes autochtones veulent un accès direct au financement et une voix dans la désignation des aires protégées qui ont une incidence sur les peuples autochtones.

“Toutes les aires protégées qui affectent les peuples autochtones doivent avoir le consentement préalable, libre et éclairé des peuples autochtones, sinon il y aura les mêmes vieux schémas de déplacements des peuples autochtones par les aires protégées”, a déclaré Atossa Soltani, directeur de la stratégie mondiale pour l’Amazonie sacrée. Headwaters Initiative, une alliance de 30 nations autochtones d’Équateur et du Pérou travaillant à la protection permanente de 86 millions d’acres de forêt tropicale, a déclaré dans une interview par e-mail.

L’autre défi consiste à inclure un langage – similaire à l’Accord de Paris sur le changement climatique – qui crée un système plus solide pour rendre compte et vérifier les progrès réalisés par les pays. Beaucoup soulignent les échecs du cadre de biodiversité de 2010, qui n’a vu que six des 20 objectifs partiellement atteints à l’échéance de 2020.

« Il est très important que les partis voient ce que font les autres. C’est important pour la société civile, des gens comme vous, de suivre nos progrès ou parfois malheureusement leur absence », a déclaré Guilbeault. « C’est un outil important pour nous aider à garder les pieds sur le feu. Si c’est efficace sur le climat. Nous devrions également l’avoir sur la nature.

Michael Casey, l’Associated Press