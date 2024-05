Les pourparlers sont en cours alors que Chelsea prépare une offre de 65 millions de livres sterling pour signer l’objectif du Real Madrid

Chelsea préparerait une offre totale de 65 millions de livres sterling pour signer un attaquant recherché par Carlo Ancelotti au Real Madrid.

Boehly s’apprête à soutenir Chelsea cet été malgré les inquiétudes en matière de PSR



Les Londoniens de l’ouest courent un réel danger de sanctions potentielles en Premier League, car de nombreux rapports suggèrent que l’équipe de Mauricio Pochettino pourrait devoir lever des fonds. 100 millions de livres sterling grâce aux ventes de joueurs avant la date limite financière du 30 juin.

Les règles de profit et de durabilité imposent que les clubs anglais soient autorisés à subir une perte totale de 105 millions de livres sterling sur une période glissante de trois ans, et Chelsea dépasse actuellement largement cette limite après deux ans de dépenses somptueuses sous BlueCo et Todd Boehly.

Des joueurs comme Conor Gallagher, Trevoh Chalobah et Raheem Sterling pourraient être vendus par Chelsea, parmi de nombreux autres joueurs et prêteurs, pour aider à équilibrer les comptes et éviter des sanctions similaires à celles d’Everton, Nottingham Forest et Leicester City.

Les signatures les plus chères de Chelsea sous Todd Boehly Étiquette de prix (via Donnez-moi du sport) Moïse Caicedo 115 millions de livres sterling Enzo Fernández 106,8 millions de livres sterling Mykhaïlo Mudryk 89,1 millions de livres sterling Wesley Fofana 70 millions de livres sterling Marc Cucurella 60 millions de livres sterling

Des rapports ont également affirmé que Chelsea préparait d’éventuelles offres d’échange partiel cet été, à la fois pour signer des cibles clés et se débarrasser des joueurs indésirables. Ce sera un mois et demi crucial, car Fabrizio Romano souligne que les inquiétudes du club en matière de PSR pourraient également avoir un impact clé sur leur recherche de l’attaquant à long terme Victor Osimhen.

« Je pense que Chelsea sera là » » a déclaré l’expert en transfert.

« L’intérêt est toujours là. Il est vraiment important de comprendre ce qui se passe ; tout d’abord avec la situation FFP car Chelsea ne veut pas payer trop cher, il est donc important de savoir quel sera le montant du forfait pour Victor Osimhen.

« Il sera ensuite important de voir combien veut Osimhen en termes de salaire et de contrat. Il y a donc des points financiers cruciaux à régler avant que Chelsea puisse dire « ok » et opter pour Osimhen.

Il y a aussi la poursuite largement rapportée de la starlette brésilienne Estevao Willian à considérer. Romano a annoncé la semaine dernière qu’Estevao avait verbalement accepté des conditions personnelles avec Chelsea, mais jusqu’à ce que les contrats soient officiellement signés, il existe toujours un danger très réel que d’autres clubs puissent entrer en lice pour l’attaquant.

Chelsea prépare une offre totale de 65 millions de livres sterling pour Estevao



Goal Brasil a une mise à jour sur Chelsea et ses discussions pour l’adolescent cette semaine, avec les Londoniens de l’ouest et une foule de grandes équipes européennes poursuivant Estevao, telle est sa promesse.

Le média sud-américain, via Sport Witness, écrit que Chelsea formule une offre globale de 65 millions de livres sterling, taxes comprises, pour Estevao – et des discussions sont en cours avec Palmeiras pour tenter de parvenir à un accord.

L’équipe de Pochettino est très désireuse de franchir la ligne d’arrivée et rapidement, le Real Madrid étant parmi ceux que l’on pense rester en retrait. Ainsi que les Galacticos, le Bayern Munich, Arsenal, Barcelone, le Paris Saint Germain et la Juventus.