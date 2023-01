Les pourparlers se poursuivent pour éviter la grève des infirmières dans 3 hôpitaux de New York

NEW YORK (AP) – Alors que le délai de grève approche, les négociations contractuelles se sont poursuivies dimanche entre trois hôpitaux de New York et le syndicat représentant près de 9 000 infirmières prêtes à quitter lundi, ont déclaré des responsables syndicaux.

Des pourparlers étaient en cours avec l’hôpital Mount Sinai à Manhattan et le Montefiore Medical Center dans le Bronx, qui comptent tous deux plus de 1 000 lits, et Mount Sinai Morningside and West, a déclaré la présidente de l’Association des infirmières de l’État de New York, Nancy Hagans, lors d’une conférence téléphonique avec des journalistes. Les négociateurs ont conclu des accords de principe dans plusieurs autres hôpitaux de la ville.

«Nous avons toujours dit que notre problème numéro un était la crise de la dotation en personnel, le sous-effectif chronique qui nuit aux soins aux patients», a déclaré Hagans.

Elle a déclaré que les négociations reprenaient pour la première fois depuis jeudi avec la direction de Mount Sinai. Des discussions avec les autres hôpitaux sont en cours.

Les hôpitaux ont pris des mesures pour se préparer à une grève en transférant les patients, en dirigeant les ambulances ailleurs et en reportant les chirurgies électives.

Dans un communiqué, Mount Sinai a déclaré que l’accent mis par le syndicat sur les ratios personnel-patient “ignore les progrès que nous avons réalisés pour attirer et embaucher plus de nouvelles infirmières, malgré une pénurie mondiale de travailleurs de la santé qui affecte les hôpitaux à travers le pays”.

The Associated Press