Les pourparlers SAG-AFTRA avec l’AMPTP ont échoué après que WGA a ratifié un accord

Pourparlers entre la Screen Actors Guild – Fédération américaine des artistes de télévision et de radio (SAG-AFTRA) et des sociétés de divertissement se sont effondrés.

Après des discussions houleuses hier soir (11 octobre), l’Alliance des producteurs de films et de télévision (AMPTP) dit l’écart entre les parties est « trop grave et les conversations ne nous font plus avancer dans une direction productive ».

Faisant écho à son des doutes à partir de juillet à propos de AMPTP l’intention de négocier en vue d’un accord, SAG-AFTRA exprimé « profonde déception » chez les chefs de studio s’éloigner de la table de négociation après avoir refusé de contrer le syndicat dernière offre.

La grève du SAG-AFTRA, qui a amené les deux production et publicité à l’arrêt depuis 90 jours déjà, a vu ses espoirs anéantis au cours d’une semaine qui avait débuté sur une note prometteuse. Lundi 9 octobre, un autre syndicat d’Hollywood, la Writer’s Guild of America (WGA),ratifié un accord avec le AMPTP et a mis fin à sa grève de 148 jours.

Le WGA a réussi à obtenir des augmentations de salaire, des augmentations des cotisations de santé et de retraite, des réglementations pour l’utilisation de l’intelligence artificielle (IA) dans les modèles d’écriture et de formation, la transparence des données en streaming, des résidus de streaming étrangers améliorés ainsi que des résidus basé sur l’audience du streaming, et plus encore. SAG-AFTRA, qui a des demandes similaires, n’a pas eu la même chance jusqu’à présent.

Citable : des artistes en grève affirment que les sociétés de divertissement refusent de bouger

« Ces entreprises refusent de protéger les artistes contre le remplacement par l’IA, elles refusent d’augmenter vos salaires pour suivre l’inflation et elles refusent de partager une infime partie des immenses revenus que VOTRE travail leur rapporte. Nous avons pris des mesures importantes et significatives de notre côté, notamment en transformant complètement notre proposition de partage des revenus, ce qui coûterait aux entreprises moins de 57 ¢ par abonné chaque année. Ils ont rejeté nos propositions et refusé de contrer. -Depuis Déclaration de SAG-AFTRA du 11 octobre

Manifestation SAG-AFTRA, en chiffres



160 000 : Nombre de membres de la SAG-AFTRA, y compris des acteurs, des journalistes de radiodiffusion, des annonceurs, des animateurs, des cascadeurs et d’autres professionnels des médias.

98 % : Votez oui sur l’autorisation de grève de la SAG-AFTRA le 7 juin, lorsque le syndicat a entamé les négociations. Plus de 65 000 votes ont été enregistrés. Après négociations et prolongations, la grève a finalement été approuvée le 14 juillet.

2% : Réduction des revenus de streaming souhaités par SAG-AFTRA. Les dirigeants de l’entreprise estiment que ce n’est pas une demande réaliste.

800 millions de dollars : Combien plus cher, selon l’AMPTP, une telle concession coûterait chaque année aux entreprises et « créerait un fardeau économique intenable ». SAG-AFTRA le prétend le chiffre est exagéré par 60%.

6 mois: La durée de la plus longue grève du SAG de l’histoire, qui arrivé dans 2000 sur la rémunération résiduelle des acteurs commerciaux pour les publicités télévisées et radiophoniques, et était antérieure à la Fusion SAG-AFTRA 2012.