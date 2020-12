Le ministre saoudien de l’Énergie, le prince Abdulaziz bin Salman Al-Saud, s’exprime par liaison vidéo lors d’une réunion d’urgence virtuelle de l’OPEP et des pays non membres de l’OPEP, à la suite de l’épidémie de la maladie à coronavirus (COVID-19), à Riyad, en Arabie saoudite, le 9 avril 2020.

Les deux contrats de prix ont cassé une série de défaites de plusieurs jours lors de la session précédente, clôturant plus haut sur les nouvelles encourageantes du vaccin Covid-19. Les prix du pétrole restent inférieurs de plus de 25% depuis le début de l’année.

Les contrats à terme internationaux de référence sur le Brent se sont négociés à 47,92 $ le baril pendant les transactions du matin, soit environ 0,6% de moins, tandis que les contrats à terme US West Texas Intermediate se sont établis à 44,93 $, en baisse de 0,8% pour la séance.

En avril, après des jours de discussions prolongées, l’OPEP + a accepté la plus importante réduction de la production de pétrole de l’histoire. La réduction record de 9,7 millions de barils par jour a commencé le 1er mai, mais a ensuite été ramenée à 7,7 millions en août et l’OPEP + a annoncé son intention de diminuer encore l’année prochaine.

Les ministres du pétrole du groupe de 23 membres, qui est composé de certains des plus grands producteurs mondiaux de brut, se réuniront de nouveau pour une réunion virtuelle jeudi à 13 heures, heure de Londres, pour tenter de trouver un terrain d’entente.

L’OPEP et ses partenaires, connus collectivement sous le nom d’OPEP +, devraient prolonger les réductions de production de pétrole de 7,7 millions de barils par jour au moins jusqu’en mars 2021. Cependant, les pourparlers ont été suspendus mardi après qu’il est devenu clair qu’ils n’avaient pas pu parvenir à un compromis .

LONDRES – L’OPEP et les alliés non membres de l’OPEP reprendront les discussions jeudi pour aplanir la politique de production de pétrole pour l’année prochaine, cherchant à dégager un consensus sur la manière de lutter contre la faible demande au milieu d’une nouvelle vague de cas de coronavirus.

On pense que l’Arabie saoudite, la cheville ouvrière de l’OPEP, est le principal défenseur du maintien du niveau actuel de réduction jusqu’à la fin du premier trimestre. Cependant, certains producteurs ont remis en question cette approche après une remontée soutenue des prix du pétrole le mois dernier.

Les analystes estiment que certains alliés non membres de l’OPEP, tels que la Russie et le Kazakhstan, ont appelé à une augmentation progressive des freins de production, alors que les Émirats arabes unis ont apparemment fait pression pour une stratégie conçue pour améliorer la conformité des pays surproducteurs.

Les spéculations sur une rupture entre l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis plus tôt cette semaine ont surpris certains en raison de la stature des Émirats arabes unis au sein de l’OPEP. C’est le troisième producteur du groupe et un proche allié du Golfe de l’Arabie saoudite.