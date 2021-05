Les pourparlers nucléaires avec l’Iran pourraient parvenir à un accord d’ici quelques semaines, selon les États-Unis

Informant les journalistes de la condition de l’anonymat, le haut fonctionnaire a décrit la probabilité d’un accord avant les élections présidentielles iraniennes à la mi-juin comme étant à la fois possible et faisable. Il n’exclut pas qu’elle pourrait intervenir dans le cadre des négociations qui s’ouvriront vendredi à Vienne.

Le responsable n’a pas décrit les points de friction spécifiques et a déclaré qu’il n’était pas clair s’ils pouvaient être résolus.

L’administration Trump s’est retirée de l’accord en 2018 pour faire pression sur l’Iran en faveur d’un accord plus large qui aurait également limité son programme de missiles et ses activités militaires à travers le Moyen-Orient. Plus tard cette année-là, les États-Unis ont réimposé des sanctions sur les principaux secteurs financiers de l’Iran, y compris son industrie pétrolière lucrative, pour resserrer son économie et essayer de forcer Téhéran à revenir à la table des négociations.

Au lieu de cela, l’Iran a résisté à la campagne de pression en accélérant son programme nucléaire et en augmentant ses perspectives de construction d’une arme.

Le président Biden s’est engagé à rejoindre l’accord nucléaire – mais a également appelé à négocier un accord « plus long et plus fort » par la suite pour freiner le programme de missiles de l’Iran et son soutien aux forces par procuration dans des endroits tels que l’Irak, la Syrie et le Yémen, où ils menacent les alliés américains. , y compris Israël et l’Arabie saoudite.

En tant que négociateurs américains ont averti ces dernières semaines qu’un accord sur la relance de l’accord de 2015 pourrait finalement être contrecarré, les responsables iraniens ont jeté les négociations sous un jour beaucoup plus rose.