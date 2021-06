S’exprimant vendredi dans un discours à la Conférence sur le désarmement soutenue par l’ONU, le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a appelé les grandes puissances mondiales à redoubler d’efforts diplomatiques pour « apporter le JCPOA [Joint Comprehensive Plan of Action] de nouveau sur la bonne voie.

Wang a déclaré que les négociations concernant l’accord nucléaire de 2015, qui limitait les ambitions atomiques iraniennes, étaient sur le point de porter leurs fruits. Faisant écho aux déclarations d’autres orateurs, il a affirmé que les pourparlers étaient dans un « sprint final » jusqu’à la ligne d’arrivée.

Les négociations à Vienne se poursuivent depuis des mois, alors que les parties cherchent à remettre les États-Unis et l’Iran en conformité avec le pacte, qui a été unilatéralement abandonné en 2018 par l’ancien président américain Donald Trump, qui a promulgué des sanctions sévères contre Téhéran.

Il a été initialement signé en 2015 entre l’Iran et les cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU – la Chine, la France, la Russie, le Royaume-Uni et les États-Unis – plus l’Allemagne. Cependant, l’Iran a encore évidé l’accord, augmentant son programme d’enrichissement de loin au-delà du niveau convenu de 3,67 %, mais inférieur au niveau de 90 % considéré comme de qualité militaire. En avril, Téhéran a déclaré qu’il augmenterait son enrichissement d’uranium à 60 %, à la suite d’une prétendue attaque israélienne contre son installation nucléaire de Natanz.

Début juin, Ali Rabiei, porte-parole du gouvernement iranien, a déclaré qu’un accord était probable avant la fin de l’administration actuelle. Un nouveau gouvernement doit prêter serment le 5 août, après les élections nationales.

