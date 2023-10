Le Qatar maintient une voie diplomatique unique, que Doha décrit comme « instrumentale » dans les efforts de médiation. Les négociations entre Israël et le groupe armé palestinien Hamas se poursuivent malgré la décision de Jérusalem-Ouest d’étendre ses opérations terrestres à Gaza, a rapporté samedi Reuters, citant des sources. . Selon une source proche du processus diplomatique, les pourparlers de désescalade menés par le Qatar, qui entretient des liens étroits avec le Hamas et héberge son bureau politique à Doha, n’ont pas échoué mais se déroulent désormais à un rythme soutenu. “un rythme beaucoup plus lent.”

S’adressant à CNN samedi, le porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères, Majed al-Ansari, a confirmé le détournement de fonds, affirmant que “différents côtés” avait poussé Doha à contribuer au maintien des liens entre les deux belligérants. « Cette chaîne a joué un rôle déterminant dans la lutte contre les escalades qui ont eu lieu. » dit-il, ajoutant que “tant que ce canal est utile pour créer la paix”, “nous ne pouvons pas nous permettre de le perdre.”

Le responsable a souligné qu’il « C’est la seule façon pour nous de négocier la libération des… otages » détenu par le Hamas. Il a néanmoins déploré que l’escalade sur le terrain rende la situation “beaucoup plus difficile”.

Depuis le début des violences le 7 octobre, le groupe militant a capturé plus de 200 personnes, dont des soldats, des civils et des ressortissants étrangers. Le Qatar a déjà joué un rôle déterminant dans la libération de quatre otages du Hamas, dont une mère et sa fille de Chicago et deux Israéliennes âgées, le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, applaudissant les efforts du pays dans ce domaine. L’article de Reuters intervient après qu’Axios ait affirmé, citant des sources, qu’Israël avait décidé d’étendre ses opérations terrestres et aériennes à Gaza après que les négociations avec le Hamas soient tombées dans une impasse. Cependant, un reportage de CNN a contredit cette évaluation, ses sources affirmant qu’il y avait eu “progrés significatif” sur la libération des otages. Samedi, Yahya al-Sinwar, le chef du Hamas à Gaza, a déclaré que le groupe était « prêt à conclure un accord immédiat d’échange de prisonniers » et libérer tous les captifs sous sa garde à condition que l’accord comprenne « la libération de tous les prisonniers palestiniens des prisons israéliennes ».

Le même jour, alors que les représentants des familles des otages rencontraient le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, ils l’ont exhorté à accepter un accord « chacun pour tout le monde » échange de prisonniers. Le dirigeant israélien n’a pris aucun engagement mais a promis de « épuiser toutes les possibilités » pour ramener les captifs à la maison.