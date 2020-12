LONDRES (AP) – La Grande-Bretagne et l’Union européenne ont averti mardi que les négociations sur un accord de libre-échange post-Brexit sont au bord de l’effondrement, à un peu plus de trois semaines avant une rupture économique qui provoquera des bouleversements pour les entreprises des deux côtés de la Manche.

Les responsables ont minimisé les chances d’une percée lorsque le Premier ministre Boris Johnson se rendra à Bruxelles pour des entretiens en face à face avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, dans les prochains jours.

Les négociateurs étant bloqués sur des questions clés après des mois de discussions tendues, le ministre allemand des Affaires européennes, Michael Roth, a déclaré que la confiance du bloc en Grande-Bretagne était en jeu.

«Ce dont nous avons besoin, c’est d’une volonté politique à Londres», a déclaré Roth, dont le pays assume actuellement la présidence tournante de l’UE. «Permettez-moi d’être très clair, notre future relation est basée sur la confiance. C’est précisément cette confiance qui est en jeu dans nos négociations en ce moment.

« Nous voulons parvenir à un accord, mais pas à n’importe quel prix », a déclaré Roth aux journalistes avant de présider les discussions par vidéoconférence entre ses homologues européens.

Le bureau de Johnson à Downing St. a déclaré que la situation était «très délicate» et que l’effondrement des discussions était une possibilité distincte.

Johnson et von der Leyen, chef du bras exécutif de l’UE, se sont exprimés par téléphone lundi pour la deuxième fois en 48 heures. Ils ont déclaré par la suite que des «différences significatives» subsistaient sur trois questions clés – les droits de pêche, les règles de concurrence loyale et la gouvernance des futurs différends – et que «les conditions pour finaliser un accord ne sont pas réunies».

Les deux dirigeants ont déclaré dans la déclaration conjointe qu’ils prévoyaient de discuter des différences restantes «lors d’une réunion physique à Bruxelles dans les prochains jours».

Les dirigeants des 27 pays de l’UE tiennent un sommet de deux jours à Bruxelles à partir de jeudi.

Le Royaume-Uni a quitté l’UE politiquement le 31 janvier, mais reste au sein du marché unique et de l’union douanière sans droits de douane de l’Union jusqu’au 31 décembre. La conclusion d’un accord commercial d’ici là garantirait l’absence de droits de douane et de quotas commerciaux sur les marchandises exportées ou importées par les deux côtés, même s’il y aurait encore de nouveaux coûts et des formalités administratives.

Les deux parties souffriraient économiquement de l’échec de la conclusion d’un accord commercial, mais la plupart des économistes pensent que l’économie britannique serait plus touchée car le Royaume-Uni fait près de la moitié de ses échanges avec le bloc.

Alors que la Grande-Bretagne et l’UE déclarent vouloir un accord commercial, la confiance et la bonne volonté sont mises à rude épreuve après des mois de négociations difficiles.

La relation a été encore tendue par la législation britannique qui enfreint l’accord de retrait juridiquement contraignant du Brexit que Johnson a conclu avec l’UE l’année dernière.

La Grande-Bretagne affirme que le projet de loi sur le marché intérieur, qui donne au gouvernement le pouvoir de passer outre à certaines parties de l’accord de retrait concernant le commerce avec l’Irlande du Nord, est nécessaire en tant que «police d’assurance» pour protéger la circulation des marchandises au Royaume-Uni en cas de non- traiter le Brexit. L’UE y voit un acte de mauvaise foi qui pourrait mettre en péril le règlement de paix de l’Irlande du Nord.

La Chambre des lords, la chambre haute non élue du Parlement, a supprimé les clauses contraires à la loi de la législation le mois dernier, mais la Chambre des communes élue les a rétablies lundi soir.

Alors que la lutte parlementaire se poursuit, le gouvernement britannique a offert au bloc une branche d’olivier sur la question, affirmant qu’il supprimerait les clauses de non-respect de la loi si un comité conjoint Royaume-Uni-UE sur l’Irlande du Nord trouvait des solutions dans les prochains jours.

___

Cook a rapporté de Bruxelles.

___

