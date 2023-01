Les pourparlers entre le Premier ministre japonais Kishida et Biden marquent un tournant

Commentez cette histoire Commenter

Inscrivez-vous pour obtenir le reste gratuitementy compris des nouvelles du monde entier et des idées et opinions intéressantes à connaître, envoyées dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine. Vendredi, le Premier ministre japonais Fumio Kishida rencontrera le président Biden à la Maison Blanche. Kishida arrive à Washington à la fin d’une grande tournée à travers l’Europe et le Canada qui dément ses ennuis à la maison, avec divers scandales et démissions ministérielles soulevant déjà des questions sur la longévité de son mandat. Son séjour à l’étranger a offert un certain répit et une chance de mettre en valeur sa bonne foi diplomatique dans l’année où le Japon accueillera le sommet des nations industrialisées du Groupe des Sept.

Le tête-à-tête de Biden et Kishida intervient également lors d’un changement significatif dans le rôle du Japon sur la scène mondiale. En décembre dernier, le gouvernement de Kishida a dévoilé une nouvelle stratégie de sécurité nationale qui doublerait presque les dépenses du Japon en matière de défense et prendrait des mesures autrefois taboues en vertu des restrictions de la constitution pacifiste d’après-guerre du pays, notamment en garantissant la capacité de frapper les positions terrestres ennemies avec des missiles à longue portée.

La position de Kishida fait suite à l’héritage belliciste du défunt Premier ministre japonais Shinzo Abe, qui a cherché pendant des années à ajouter une nouvelle musculature à la posture de défense du Japon, conditionnée pendant des décennies par la défaite de la Seconde Guerre mondiale ainsi que par l’avantage de s’abriter sous le parapluie de sécurité américain. . Cela reflète les craintes croissantes de Tokyo concernant la montée militaire et les tendances expansionnistes de la Chine, des préoccupations qui n’ont été aggravées que l’année dernière par l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Au-delà des inquiétudes stratégiques sur ce que la Chine pourrait réserver à Taïwan, le Japon a des différends territoriaux de longue date avec Pékin et Moscou.

“C’était une décision majeure que nous devions prendre”, a déclaré Kishida à mon collègue Josh Rogin, faisant référence à la stratégie de sécurité nationale révisée. “Nous avons dû nous demander si nous serons capables de défendre la vie, les moyens de subsistance et l’industrie du peuple japonais et du pays.”

Les États-Unis et le Japon s’apprêtent à annoncer le remaniement des unités du Corps des Marines pour dissuader la Chine

En Allemagne, la guerre en Ukraine a provoqué discussion d’un “Zeitenwende” – un tournant, un moment charnière de l’histoire où le choc du présent a forcé les dirigeants de Berlin à dépasser les shibboleths profondément enracinés du passé. Bien sûr, c’est toujours un débat ouvert dans quelle mesure l’Allemagne s’est éloignée de son pacifisme d’après-guerre et de son approche ambivalente envers Moscou. Mais certains analystes soutiennent que le Zeitenwende ne concerne pas seulement l’Allemagne – en fait plus que l’Europe – et que le monde forgé à la suite de l’explosion de la guerre en Ukraine reflète la fin de l’idéalisme dans le système international et un retour à plus realpolitik basée sur le pouvoir dur.

“Dans ce nouveau monde courageux, le pouvoir militaire affirmera une fois de plus sa primauté dans les affaires internationales, avec le pouvoir économique, politique et “doux” comme ses accompagnateurs”, a écrit le chroniqueur de Bloomberg Opinion, Andreas Kluth. “Cela rehaussera le profil des martiaux – comme les États-Unis – et abaissera celui des doux, y compris l’Union européenne mercantile et post-héroïque.”

Quoi qu’il en soit en Europe, le Japon semble connaître son propre Zeitenwende. “L’Ukraine d’aujourd’hui sera peut-être l’Asie de demain”, a déclaré Kishida à Rogin, qui a interviewé Kishida juste avant de se lancer dans sa tournée d’une semaine en Occident. “Les tentatives unilatérales de changer le statu quo par la force ne sont pas acceptables.”

“La transition du Japon du pacifisme au protecteur régional n’est pas encore terminée, mais il est désormais indéniable qu’elle est bien engagée”, ont écrit Zack Cooper et Eric Sayers de l’American Enterprise Institute.

La décision de Kishida reflète une reconnaissance croissante du fait que le Japon a besoin de plus grandes capacités de dissuasion dans le quartier où il se trouve. “Le Japon s’oriente maintenant vers non seulement un ‘bouclier’ mais aussi une ‘lance'”, a déclaré Kazuhiro Maeshima, professeur de sciences politiques à l’Université Sophia de Tokyo, à mes collègues. « Le Japon s’éloigne d’une alliance défensive. L’alliance nippo-américaine ne doit pas être simplement un maintien d’alliance, mais doit également être utilisée comme une projection d’alliance pour empêcher la Chine de changer le statu quo dans la région indo-pacifique.

La guerre en Ukraine et un “tournant de l’histoire”

Ce changement est le bienvenu à Washington. “Le Japon intensifie ses efforts et le fait en étroite collaboration avec les États-Unis, ses partenaires dans l’Indo-Pacifique et en Europe”, a déclaré le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, dans un communiqué. “L’investissement du président Biden dans nos alliances rapporte d’énormes dividendes pour renforcer la dissuasion et faire progresser la paix et la sécurité dans l’Indo-Pacifique – et dans le monde.”

Dans une interview accordée au Washington Post, Rahm Emanuel, ambassadeur américain au Japon, a déclaré que Biden et Kishida avaient travaillé pour « réduire la distance entre la transatlantique et l’Indo-Pacifique en une seule sphère stratégique », un réalignement, l’envoyé américain a soutenu, c’est “probablement l’un des plus grands développements que les deux dirigeants ont produits”.

Mais ce n’est pas universellement populaire au Japon, où l’inquiétude intérieure avec le gouvernement de Kishida s’est accrue et où une majorité de Japonais, selon les sondages d’opinion, s’opposent à une augmentation des impôts pour financer de plus grandes dépenses de défense.

“Bien que la plupart des Japonais souhaitent des capacités de défense plus musclées, la majorité désapprouve le plan de Kishida d’augmenter les impôts pour ce faire, au milieu de la stagnation des salaires et de la hausse des taux d’inflation que le pays n’a pas vu depuis trois décennies”, a écrit ma collègue Michelle Ye Hee Lee. . “Le Japon prévoit d’augmenter son budget de la défense jusqu’à la référence de l’OTAN de 2% du produit intérieur brut, ce qui en ferait le troisième plus grand au monde – mais la majorité des Japonais désapprouvent son plan d’augmenter les impôts pour ce faire, au milieu de la stagnation des salaires et une hausse des taux d’inflation que le pays n’a pas connue depuis trois décennies.