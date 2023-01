Les pourparlers en Allemagne se terminent sans décision sur l’envoi de chars de combat Leopard en Ukraine

La ministre de la Défense Anita Anand est rentrée chez elle après une réunion en Allemagne vendredi après qu’elle et ses homologues des États-Unis et de toute l’Europe n’ont pas réussi à s’entendre sur l’opportunité de fournir des chars de combat à l’Ukraine.

La question figurait en tête de l’ordre du jour des pourparlers menés par les États-Unis à la base aérienne de Ramstein, où les ministres de la Défense de 50 pays se sont réunis pour discuter et coordonner les plans visant à accorder une nouvelle aide militaire à l’Ukraine.

Le gouvernement ukrainien, dirigé par le président Volodymyr Zelenskyy, a déclaré à plusieurs reprises qu’il avait besoin de chars pour protéger ses troupes et lancer des contre-offensives contre les forces russes, en particulier dans l’est du pays.

Le gouvernement Trudeau n’a pas dit si le Canada était prêt à envoyer certains de ses chars Leopard 2 de fabrication allemande, qui ont été achetés à l’Allemagne en 2007 au plus fort de la guerre en Afghanistan.

Mais avant même que le Canada puisse envisager l’idée, il a besoin de l’approbation de Berlin pour lui permettre de réexporter les chars vers l’Ukraine, qui n’est pas membre de l’alliance militaire de l’OTAN.

L’Allemagne qualifie les opinions de ses alliés de mitigées

Malgré les appels des responsables ukrainiens, l’Allemagne a jusqu’à présent résisté à la pression croissante pour fournir rapidement des chars Leopard 2 à Kyiv, ou au moins pour ouvrir la voie à d’autres pays, comme la Pologne, pour les livrer à partir de leurs propres stocks.

Le ministre polonais de la Défense, qui a promis une compagnie de 14 chars Leopard à condition que d’autres pays les fournissent également, a déclaré aux journalistes à Ramstein que 15 pays qui possèdent les véhicules ont parlé de la question mais qu’aucune décision n’a été prise.

Mariusz Blaszczak a qualifié la réunion de “bonne discussion entre alliés” et a déclaré que la question serait à nouveau discutée à l’avenir.

Le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, a déclaré que les opinions des alliés étaient mitigées et a ajouté que “l’impression qui a parfois surgi, qu’il existe une coalition unie et que l’Allemagne fait obstacle, est fausse”.

S’adressant aux journalistes à l’extérieur de la salle de conférence à midi, il a ajouté que bien qu’il n’y ait pas encore de résolution, “nous prendrons nos décisions dès que possible”.

Anand a déclaré aux journalistes avant la réunion qu’elle avait parlé avec Pistorius, qui n’a pris ses fonctions que jeudi. Elle n’a pas dit si les deux hommes avaient discuté de la fourniture de chars, ajoutant que les chars ne sont pas la seule chose dont l’Ukraine a besoin.

“C’est pourquoi le Canada a fourni des véhicules blindés”, a-t-elle déclaré. “C’est pourquoi le Canada a fourni nos vêtements d’hiver et le M777 [howitzers] et le système d’arme antichar Gustaf. Parce que ce sont toutes des capacités que l’Ukraine a spécifiquement demandées.”

Les quatre obusiers M777 et les 100 fusils sans recul Carl Gustaf ont été donnés à l’Ukraine à partir des stocks de l’Armée canadienne et n’ont pas encore été remplacés.

Bien qu’il ne soit pas clair comment ces dons ont affecté la formation et la préparation de l’armée, l’analyste de la défense David Perry a noté que le Canada a envoyé plus de 10 % du stock militaire de M777.

La ministre de la Défense nationale Anita Anand était à Kyiv, en Ukraine, mercredi, où elle a annoncé une aide militaire de 90 millions de dollars au pays. (Ivanoh Demers/Radio-Canada)

Le ministère de la Défense nationale affirme que l’Armée canadienne possède 112 chars Leopard 2 dans un certain nombre de configurations différentes, dont 82 conçus pour le combat et 30 qui sont utilisés pour l’ingénierie et la récupération de véhicules en panne.

Le lieutenant-général à la retraite et ancien commandant de l’armée, Marquis Hainse, a déclaré qu’il s’agissait d’un nombre “limité”, ajoutant qu’il serait difficile de partager l’un des chars du Canada sans affecter les opérations et les capacités de l’armée.

“Nous devons faire attention à ne pas épuiser notre propre stock et à ne pas être en mesure de maintenir notre expertise en raison d’un manque de Leopard 2 opérationnels dans notre propre arsenal canadien”, a-t-il déclaré.

Le Kremlin met en garde contre des conséquences “sans ambiguïté négatives”

Le lieutenant-général à la retraite Mike Day a déclaré que la réalité est que le Canada dispose du « strict minimum » nécessaire pour répondre aux besoins opérationnels et de formation de l’armée – et que tout don serait « sans conséquence et symbolique ».

Il a suggéré que le débat sur la fourniture de chars menace de détourner l’attention de questions plus importantes sur les besoins globaux de l’Ukraine et sur la manière dont le Canada et la communauté internationale travaillent pour y répondre.

Vendredi, le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a défendu les dirigeants allemands.

“Ils sont un allié fiable et ils le sont depuis très, très longtemps”, a-t-il déclaré. “Et je crois vraiment qu’ils continueront d’être un allié fiable à l’avenir.”

Austin a également minimisé l’importance immédiate des chars, notant que les véhicules de combat Stryker et les véhicules blindés Bradley envoyés pour la première fois donneront à l’Ukraine de nouvelles capacités dans la guerre. “Il ne s’agit pas vraiment d’une seule plate-forme”, a-t-il déclaré.

Pendant ce temps, un porte-parole du Kremlin a déclaré que le déploiement de chars occidentaux entraînerait des conséquences “sans ambiguïté négatives”.

“Tous ces chars nécessiteront à la fois de l’entretien et des réparations, et ainsi de suite, donc (les envoyer) ajoutera aux problèmes de l’Ukraine, mais ne changera rien à la partie russe pour atteindre ses objectifs”, a déclaré Dmitri Peskov lors d’un point de presse vendredi. .