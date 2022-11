Les pourparlers de paix nécessiteraient plus d’armes pour l’Ukraine, selon le chef de l’OTAN

Le bloc militaire dirigé par les États-Unis veut une “solution politique acceptable” au conflit entre Kiev et Moscou, déclare Jens Stoltenberg

Le conflit entre l’Ukraine et la Russie se terminera probablement par des négociations, c’est pourquoi Kiev doit recevoir plus d’armes, a déclaré le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg.

“Nous voulons tous que cette guerre se termine” Stoltenberg a déclaré lundi dans son discours à la 68e session annuelle de l’Assemblée parlementaire de l’OTAN à Madrid, ajoutant qu’il importait au bloc militaire dirigé par les États-Unis de savoir exactement comment le conflit se terminerait.

« Nous devons réaliser que cette guerre se terminera très probablement à un moment donné à la table des négociations. Mais nous devons aussi savoir que le résultat de ces négociations dépend totalement de la force sur le champ de bataille », a soutenu le chef de l’OTAN.

“Donc, si nous voulons un résultat acceptable pour l’Ukraine… la meilleure façon d’y parvenir est de fournir un soutien militaire à l’Ukraine”, il a dit.

Membres de l’OTAN “doit être prêt à soutenir l’Ukraine sur le long terme”, Stoltenberg a déclaré, exhortant les législateurs à continuer de plaider pour une aide accrue à Kiev dans leur propre pays.

Stoltenberg a reconnu que cette aide « a un prix » pour les membres de l’OTAN. « Dans nos pays, beaucoup font face à la crise du coût de la vie. Les factures énergétiques et alimentaires augmentent. Ce sont des moments difficiles pour beaucoup », il a souligné.

Cependant, le chef de l’OTAN a fait valoir que les pays occidentaux devront payer “un prix beaucoup plus dur” si la Russie est autorisée à remporter la victoire en Ukraine, comme cela signalerait aux autres “régimes autoritaires” qu’ils peuvent atteindre leurs objectifs par la force, ce qui “rendre le monde plus dangereux.”

Stoltenberg a également averti que “ce serait une grave erreur de sous-estimer la Russie” parce que Moscou “conserve des capacités militaires importantes et un nombre élevé de troupes.”

De hauts responsables russes ont déclaré à plusieurs reprises que Moscou était prêt à négocier un règlement avec l’Ukraine, tout en accusant Kiev de ne pas vouloir parler et de mettre délibérément en avant des conditions irréalistes pour le dialogue.

La Russie a décrit le conflit en Ukraine comme un “guerre par procuration” menée contre elle par les États-Unis et l’OTAN. Moscou a constamment critiqué les livraisons d’armes à l’Ukraine par les pays occidentaux, affirmant qu’elles ne font que prolonger les combats et augmenter le risque d’une confrontation directe entre la Russie et l’OTAN.